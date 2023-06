„Migranten werden bald die Mächtigen sein“ – Deutschland versetzt Bürger mit Einwanderungsartikel in Aufruhr

Die Zeit löschte den Social-Media-Beitrag, der auf den Artikel verlinkte, nachdem eine Reihe von Nutzern ihre Empörung über die Rhetorik zum Ausdruck gebracht hatte, obwohl viele andere die Veröffentlichung lobten…

Die deutsche Boulevardzeitung Die Zeit hat einen Sturm in den sozialen Medien ausgelöst, nachdem sie einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie behauptet, dass Deutschland bald „ein Land sein wird, in dem Migranten keine Minderheit mehr sein werden“.

Die Zeit, die in Hamburg ansässige Zeitung, die weithin als anspruchsvollere Lektüre als die Boulevardpresse gilt, veröffentlichte den Artikel, der den irreparablen demografischen Wandel in Deutschland hervorhebt, am Dienstag in ihren sozialen Netzwerken mit der Überschrift:

Integration war gestern: Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt, und die Urdeutschen werden in absehbarer Zeit zu einer zahlenmäßigen Minderheit unter vielen werden. Und heute?

Das begleitende Foto zeigte eine Gruppe von vier jungen Einwanderern in einem Cabrio, das von oben in die Kamera lächelt, und die Schlagzeile: „Sie werden die Mächtigen sein“.

Der Artikel erzählte von einer Zeit, in der es eine „vertraute Heimat“ gab, bevor „die anderen“ kamen, und erklärte, dass in Deutschland nur 500.000 Ausländer in der Bundesrepublik lebten und das Land „den Deutschen gehörte“.

Man kannte die Nachbarn. Man verstand, was sie sagten, was sie glaubten, was sie am Abend auftischten. Es herrschte Frieden. Die Wirtschaft wuchs auf wundersame Weise.

Obwohl der Artikel eine friedlichere Ära vor der Masseneinwanderung schildert, ist er selbst nicht einwanderungsfeindlich. Später wird versucht, den Leser davon zu überzeugen, dass Deutschland fast immer ein Einwanderungsland war, indem die Preußen angeführt werden, die ausländische Arbeiter importierten – obwohl fast alle diese Arbeiter Europäer und Christen waren.

Der Artikel behauptet auch, dass Deutschland „heute sicherer denn je“ sei. Obwohl die Statistiken zeigen, dass die Kriminalität in den vergangenen zehn Jahren insgesamt zurückgegangen ist, nehmen Morde und Gruppenvergewaltigungen zu, und ein unverhältnismäßig hoher Anteil davon wird von der ausländischen Bevölkerung in Deutschland begangen. Tatsächlich erreichten die Gruppenvergewaltigungen im Jahr 2022 ein Rekordhoch, wobei die Hälfte der Tatverdächtigen Ausländer waren.

Die Veröffentlichung des Artikels in den sozialen Medien sorgte jedoch für Aufregung in der deutschen politischen Landschaft, da sich Aktivisten auf beiden Seiten der Einwanderungsdebatte zu dem Artikel äußerten.

„Bitte was?“ schrieb der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt auf Twitter als Reaktion auf den Beitrag der „Zeit“.

Der Social-Media-Beitrag wurde später gelöscht und durch ein neues Foto ersetzt, das zwei weiße Frauen zeigt.

Integration war gestern: Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt und die Deutschen dürften auf absehbare Zeit zu einer numerischen Minderheit unter vielen werden. Und nun? Ein Essay von @_vanessavu https://t.co/wL2MxBeab9 pic.twitter.com/zz4XM3gHjY — DIE ZEIT (@DIEZEIT) May 30, 2023

„Dieser Teaser ist fast noch schlimmer als der alte“, kommentierte Marius Mestermann, Journalist beim Spiegel, eine Meinung, die von einer Reihe anderer selbst ernannter Liberaler geteilt wurde.

Andere wiederum lobten die Veröffentlichung, weil sie auf die demografischen Veränderungen im Land aufmerksam machte, eine unbestreitbare Tatsache, die durch die Rekordzahlen der Masseneinwanderung in den Jahren der liberalen Regierung zustande kam.

Dieser Trend zeigt keine Anzeichen für eine Verlangsamung, da die deutsche Regierung bereit ist, in diesem Jahr 36 Milliarden Euro für ihre Politik der offenen Grenzen auszugeben, obwohl der Unmut in der Bevölkerung wächst. Dieser öffentliche Widerstand zeigt sich in einem Anstieg der Unterstützung für die einwanderungsfeindliche Partei Alternative für Deutschland (AfD).

Deutschland verzeichnet weiterhin ein Rekordbevölkerungswachstum, mit fast 1,5 Millionen Migranten im Jahr 2022 und 163.000 Neuankömmlingen in den ersten drei Monaten des Jahres 2023.