DIE WICHTIGSTE WAHL ALLER ZEITEN: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Die Präsidentschaftswahlen 2024 werden DIE WICHTIGSTE WAHL ALLER ZEITEN sein, denn wenn die Amerikaner nicht die richtige Wahl zwischen den beiden Kandidaten treffen, könnte ihrem Land etwas Schreckliches zustoßen. Die USA könnten sich sogar in eine missbräuchliche totalitäre Dystopie verwandeln, in der die Gedanken aller Menschen durch Propaganda kontrolliert werden, um sie zu gedankenlosen Handlangern eines weltumspannenden Imperiums zu machen.

❖

Die Menschen auf der einen Seite der Parteigrenze werden dazu erzogen, eine zukünftige faschistische Machtübernahme zu fürchten.

Die Menschen auf der anderen Seite werden darauf trainiert, eine zukünftige kommunistische Machtübernahme zu fürchten.

Beide Seiten werden darauf trainiert, die oligarchische totalitäre Machtübernahme zu übersehen, die bereits stattgefunden hat.

❖

Drei Dinge sind sicher, wenn es zu einem großen internationalen Konflikt kommt:

Das westliche Imperium wird beteiligt sein, und zwar auf der falschen Seite. Die westlichen Medien werden darauf bestehen, dass das Imperium auf der richtigen Seite steht. Die Westler werden sagen: „Ihr versteht das nicht! Diesmal sind wir die GUTEN!“

❖

Es wird immer als „Unterstützung Russlands“ dargestellt, wenn man sagt, dass die USA und ihre Verbündeten den Krieg in der Ukraine provoziert haben. Man muss Russland überhaupt nicht unterstützen, um die gut dokumentierten Wege zu erkennen, auf denen das US-Imperium diesen Krieg provoziert hat und aufrechterhält, um seine eigene Agenda voranzutreiben. Man kann Putin mit Herz, Verstand, Körper und Seele hassen und dennoch diese gut dokumentierten und offensichtlichen Tatsachen anerkennen. Die Anerkennung offensichtlicher Tatsachen als finstere Unterstützung einer fremden Regierung darzustellen, dient nur dazu, Kritik an unseren eigenen Machthabern zu verhindern.

Die Einzigen, die Ausdrücke wie „Putin-Apologeten“ verwenden, sind die Apologeten des US-Imperiums. Und ich drehe den Vorwurf nicht einfach um, sondern weise auf eine Tatsache hin: Ihre Vorwürfe richten sich selten, wenn überhaupt, gegen diejenigen, die Russland lieben, sondern gegen diejenigen, die die US-Außenpolitik kritisieren. Die überwältigende Mehrheit der Vorwürfe der Kreml-Loyalität richtet sich nicht gegen diejenigen, die Russland bejubeln und Putin unterstützen, sondern gegen diejenigen, die das Vorgehen des US-Imperiums kritisieren. Diese Neigung kann nur aus einer verbissenen Loyalität zu diesem Imperium entstehen.

❖

Einige der giftigsten und unmöglichsten Menschen, mit denen man es zu tun hat, sind diejenigen, die von einem erwarten, dass man nach ihren Regeln spielt, die hassen, wer sie hasst, die schätzen, was sie schätzen, und die so tun, als drehe sich die ganze Welt um sie. Und heute werden wir von einem riesigen Imperium regiert, das genau das tut.

Das US-Imperium hat alle Charakterzüge eines bösartigen Narzissten. Es sieht Menschen als Ressourcen, die es ausbeutet, und nicht als Menschen, zu denen es eine Beziehung aufbauen kann; es kommuniziert, um zu manipulieren und zu kontrollieren, und nicht, um Kontakte zu knüpfen und zu verstehen; und jeder, der seine Wünsche nicht über alles stellt, wird zu seinem Feind.

❖

In den 2000er-Jahren lag der Schwerpunkt der US-Außenpolitik auf großen, offenen Bodeninvasionen (Irak, Afghanistan). In den 2010er-Jahren verlagerte sie sich auf die Aufrüstung von Stellvertretern (Jemen, Libyen, Syrien). In den 2020er-Jahren ist sie dazu übergegangen, massive Stellvertreterkonflikte an den Grenzen ihrer beiden Hauptkonkurrenten zu inszenieren (Ukraine, Taiwan).

Mit jeder Anpassung wird es schwieriger, die Verderbtheit des Imperiums zu erkennen. Es war einfach, als es sich auf die Invasionen Bushs beschränkte, aber das Imperium hat seine mörderischen Aktivitäten immer raffinierter inszeniert, um die internationale Unterstützung aufrechtzuerhalten und eine Antikriegsstimmung zu vermeiden.

Dennoch ist das Imperium genauso mörderisch und zerstörerisch wie unter der Bush-Administration. Der Ukraine-Konflikt ist genauso schlimm wie alles, was Bush oder Obama getan haben. Mehr noch, weil wir jetzt der nuklearen Vernichtung immer näher kommen. Die Aufgabe, sich der Kriegstreiberei des Imperiums entgegenzustellen, wird also immer schwieriger, aber auch immer wichtiger. Wir müssen die Öffentlichkeit immer wieder daran erinnern, was diese Bastarde tun, welche Zerstörung sie anrichten und welches Armageddon sie riskieren.

Und die Menschen werden im Stich gelassen, während die Kriegstreiberei immer heimlicher wird. Viele Menschen, die gegen Bushs Kriegstreiberei waren, sind jetzt Cheerleader für die Stellvertreterkrieger der USA, die Konflikte mit Russland und China inszenieren. Es ist wichtig, daran zu arbeiten, dass die Manipulatoren die Menschen nicht verwirren.

❖

Imperiale Informationskontrolle hat zwei Hauptkomponenten: Geheimhaltung und Manipulation.

Die Geheimhaltung der Regierung verhindert, dass die Menschen von den bösen Taten des Imperiums erfahren.

Propaganda und Zensur manipulieren die öffentliche Meinung über die bösen Dinge, die nicht geheim gehalten werden können.

Imperiale Geheimhaltung nimmt die Form von staatlicher Klassifizierung und Undurchsichtigkeit an, sowie die brutale Verfolgung von Informanten und Journalisten, die sie verletzen. Imperiale Manipulation geschieht durch Propaganda, Zensur, die Manipulation von Algorithmen im Silicon Valley und die Gleichschaltung der Massenmedien.

Die Manager des Imperiums arbeiten daran, so viele Informationen über das Imperium wie möglich vor der Öffentlichkeit zu verbergen, aber wenn sie öffentlich sind, können sie immer noch verhindern, dass die Informationen einen großen Einfluss haben, indem sie manipulieren, ob die Menschen ihnen Aufmerksamkeit schenken und wie sie sie wahrnehmen. Auch wenn die Informationen die Mauern der Undurchsichtigkeit durchbrochen haben, gibt es noch eine ganz andere Verteidigungslinie, die wahrscheinlich ein größeres Hindernis darstellt, weil sie die Wirkung der Informationen neutralisieren kann.

Whistleblower, Leak-Publisher und investigative Journalisten sind sehr wichtig, wenn es darum geht, Informationen hinter die Mauern der Geheimhaltung zu bringen, aber danach gibt es einen ganz anderen Kampf, der geführt werden muss: die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die Informationen zur Kenntnis zu nehmen, zu verstehen und klar darüber nachzudenken.

Das Schöne ist, dass jeder in diesem zweiten Kampf eine Rolle spielen kann. Nicht jeder kann ein Whistleblower, ein Herausgeber von Leaks oder ein investigativer Journalist mit einer großen Story sein, aber jeder kann dazu beitragen, die kaiserliche Informationsmanipulation zu bekämpfen, indem er daran arbeitet, die Wahrheit zu verbreiten. Sie können dies tun, indem Sie das Bewusstsein für die öffentlich zugänglichen Informationen über die Missbräuche unserer Herrscher schärfen. Verbreiten Sie sie online und offline, auf jede erdenkliche Weise. Stören Sie die Manipulationsmaschinerie mit harten Fakten und mit starken Argumenten, die Aufmerksamkeit erregen.

Das ist der Punkt, an dem ich in diesem Kampf am besten eingesetzt werden kann. Ich bin nicht da draußen, um Geschichten in Umlauf zu bringen, mit Quellen zu sprechen und wochenlang FOIA-Dokumente zu durchforsten (obwohl ich all denen dankbar bin, die das tun), aber ich habe ein Händchen dafür, mit Worten den Menschen zu helfen, die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, klarer zu sehen.

Ein großes Hindernis für revolutionäre Veränderungen ist, dass die Menschen die Verderbtheit des Imperiums nicht wirklich sehen können, weil sie darauf konditioniert wurden, nicht so genau hinzuschauen, und weil sie ihr ganzes Leben lang daran gewöhnt wurden. Man kann ihnen helfen, es mit neuen Augen zu sehen.