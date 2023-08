Wir sind offiziell in die Orwellsche Ära eingetreten: Google kündigt die weltweite Zensur unabhängiger Medien an

Google hat angekündigt, alle unabhängigen Medien vollständig aus seinen Suchergebnissen zu verbannen.

Laut LaToya Drake, Leiterin des Google News Lab, hat Google mit der UNO, der WHO und anderen globalistischen Organisationen zusammengearbeitet, um ein neues Zensurinstrument zu entwickeln.

Google News Lab ist „ein Team innerhalb der Google News Initiative, das mit Journalisten zusammenarbeitet, um Desinformation zu bekämpfen“. Und die Google News Initiative („GNI“) „arbeitet mit Verlegern und Journalisten zusammen, um Fehlinformationen zu bekämpfen“.

Expose-news.com berichtet: Es folgen kurze Beschreibungen von der „Über“-Seite der GNI. Die Überschriften sind irreführend. Wenn Sie z.B. dem Hyperlink „Unsere Partner“ folgen, der in den Worten „Weitere Informationen“ enthalten ist, gelangen Sie nicht zu einer Liste oder einem Überblick über die Partner. Er führt zu „Fallstudien“: einige „Geschichten“ darüber, „wie Nachrichtenorganisationen auf der ganzen Welt ihre Berichterstattung und ihr digitales Geschäft entwickeln“. Dann wirbt Google für einige seiner anderen Produkte und lädt den Leser ein, „sich für unseren Newsletter anzumelden“.

Wir sind wirklich im Zeitalter von George Orwell angekommen

Vergangene Woche twitterte der Schweizer Softwareentwickler Dejan Georgiev: „Googles neues globales Zensurwerkzeug wurde heute [7. August] um 9:10 Uhr per E-Mail-Pressemitteilung vorgestellt“.

Im Folgenden werden die von Georgiev hervorgehobenen Punkte zum neuen Zensurtool des GNI als Grundlage verwendet, denen ich Informationen für den Kontext hinzugefügt habe. Eine Kopie der obigen Twitter-Diskussion mit einigen zusätzlichen Kommentaren kann auch HIER auf Naked Truth News nachgelesen werden.

GNI beschreibt sich selbst nicht als das, was es ist – globale Internetzensur – Google beschreibt es eher als „Fact Check Tools“.

Was ist der wahre Zweck von GNI? Sein Zweck ist es, abweichende Meinungen zu jedem von Google ausgewählten Thema zu unterdrücken.

„Algorithmen sind Googles letzter Versuch, das Internet zu kontrollieren, bevor Menschen auf der ganzen Welt keinen Zugang mehr dazu haben. Das Ziel ist eine einzige Meinung. Google nennt es ‚Data Commons‘“, schreibt Naked Truth in News.

Data Commons wird von Google gehostet und sammelt Daten aus einer Vielzahl von Quellen in einer einzigen Datenbank. Es handelt sich um eine Sammlung von Daten und Werkzeugen, die im Wesentlichen aus einem „Wissensdiagramm“ besteht, das Daten aus vielen offenen Quellen, unterstützenden Schemata, einer API für den Zugriff auf Diagrammdaten, einem Diagrammbrowser und einem Datensatz zur Überprüfung von Fakten verknüpft.

Es verbindet Verweise auf die gleichen Einheiten – wie Städte, Landkreise, Organisationen etc. – aus verschiedenen Datensätzen zu Knoten im Diagramm, sodass Benutzer auf Daten zu einer bestimmten Entität zugreifen können, die aus verschiedenen Quellen aggregiert wurden. Mit anderen Worten: Wenn jemand nach einer Person oder Organisation sucht, werden alle Informationen zu dieser Person oder Organisation in der Google-Datenbank angezeigt.

Die Data-Commons-Website wurde im Mai 2018 mit einem ersten Datensatz gestartet, der aus Faktenprüfungsdaten bestand, die im ClaimReview-Format von mehreren „Faktenprüfern“ von Poynters International Fact-Checking Network und dem Duke Reporters‘ Lab veröffentlicht wurden.

Bis Oktober 2018 berichtete Data Commons, dass die Veröffentlichung des Beispieldatensatzes ein erhöhtes Interesse an der Untersuchung von Desinformation geweckt habe und es „Anfragen aus der Wissenschaft erhalten hat, das Faktenprüfungskorpus regelmäßig zu aktualisieren und mehr Redakteuren und technisch nicht versierten Nutzern zu ermöglichen, ClaimReview-Tags hinzuzufügen“. Diese Anforderungen wurden durch die Einführung einer Reihe von Google-basierten Tools zur Überprüfung von Fakten erfüllt.

Im Oktober 2020 wurde Data Commons über die Google-Suche zugänglich: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Data Commons über natürlichsprachliche Abfragen in der Google-Suche zugänglich ist. In einer Zeit, in der Daten unser Verständnis von so vielen Themen beeinflussen – von der öffentlichen Gesundheit und Bildung bis zu-“ Personalentwicklung und mehr – der Zugang zu Daten war noch nie so wichtig. Data Commons in der Google-Suche ist ein Schritt in diese Richtung und ermöglicht es den Nutzern, Daten zu erforschen, ohne dass sie dafür Expertenwissen oder Programmierkenntnisse benötigen.

In einem vor einer Woche veröffentlichten Video ermutigte LaToya Drake „Faktenprüfer“ und Journalisten, digitale Werkzeuge zu erkunden, die speziell für sie entwickelt wurden, um die „Authentizität und Genauigkeit“ von Bildern, Videos und Berichten online zu überprüfen.

Weit entfernt von der edlen Absicht, bei der Überprüfung der Fakten von Informationen im Internet zu helfen, schrieb Geogiev, dass die Algorithmen von Google darauf ausgelegt seien, Websites zu entfernen, die sich kritisch mit Themen wie den folgenden auseinandersetzten:

Covid-19-Statistiken

Weltbank

FBI-Kriminalstatistik

Pharm

Eine Weltregierung

Weitere Themen sind:

Statistiken zur globalen Erwärmung, bereitgestellt vom IPCC (International Panel of Experts on Climate Change mit Sitz in Genf, Schweiz).

Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation zu jedem von ihnen ausgewählten Thema.

Energiestatistikdatenbank der Vereinten Nationen (Kohlenstoffemissionen).

Treibhausgasberichte der Umweltschutzbehörde.

Anheuser Bush Baldwinsville Brauerei.

DeepSolar von der Stanford University.

„Alle Daten unterstützen eine einzige Weltregierung unter dem Logo der Vereinten Nationen. Google hat die alleinige Kontrolle darüber, welche Nachrichten im Internet gelesen oder blockiert werden“, schrieb Naked Truth News.