Die Rettungsmannschaften, die nach Opfern der Waldbrände auf Maui suchen, finden „10 bis 20 verbrannte Menschen pro Tag“, sagte Hawaiis Gouverneur Josh Green. „Das Feuer war so heiß, dass man kaum jemanden erkennen konnte.“

In der vergangenen Woche brachen auf der Insel mindestens drei große Brände aus, die durch starke Winde angefacht wurden. Der Badeort Lahaina wurde fast vollständig zerstört.

Die Sirenen auf Maui, das größte integrierte Sirenenwarnsystem der Welt, heulten nicht, während Menschen starben.

Es gibt viele Dinge, die auffallen. Grace vom beliebten YouTube-Kanal wirklichgraceful hat sie für Sie aufgelistet.

Der Polizeichef von Maui, John Pelletier, wurde nach der Schießerei in Las Vegas am 1. Oktober 2017, einer der größten Vertuschungsaktionen in der Geschichte der USA, zum Notfallkoordinator ernannt. Er sagte unter anderem, das Feuer habe „Metall geschmolzen“.

Gouverneur Green sagte, es sehe aus, als sei „eine Bombe explodiert“. Er behauptete, die Brände seien auf den „Klimawandel“ zurückzuführen.

Die Brände brachen am selben Tag an mehreren Orten auf der Insel aus. „Ich finde das seltsam“, sagt Grace.

Einige Anwohner verklagten den örtlichen Stromversorger wegen der schlechten elektrischen Infrastruktur, die ihrer Meinung nach die Ursache für die Brände gewesen sein könnte.

Das Weltwirtschaftsforum veröffentlichte 2018 einen Artikel, in dem es hieß, Hawaii wolle der erste US-Bundesstaat werden, der vollständig auf erneuerbare Energien umsteigt.

Was allen fehlt, ist das AFRL Directed Energy Directorate auf Maui. „Wir haben die ersten einsatzbereiten gezielten Energiewaffen der USAF geliefert.“ Ich habe das gerade in der heutigen Show durchgesehen:

