Die ukrainische Gegenoffensive ist ins Stocken geraten. Die Rückschläge häufen sich. Die ukrainische Armee ist nicht in der Lage, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und zahlt dafür einen sehr hohen Preis.

Täglich sterben zahlreiche Soldaten und die Zahl der Verwundeten steigt in einem nie dagewesenen Tempo. Hinzu kommt ein akuter Mangel an Waffen.

Ursula von der Leyen behauptete kürzlich in ihrer Rede zur Lage der Nation, die russische Armee entferne Chips aus Spül- und Waschmaschinen, um ihre militärische Ausrüstung zu reparieren, weil ihr angeblich die Halbleiter ausgegangen seien.

Man fragt sich wirklich, wer da noch dabei applaudieren kann?

And they say Russian propaganda is bad pic.twitter.com/D35fL8UjPZ