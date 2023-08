Wie der Ukraine-Krieg schlimmer werden könnte

Der Bürgerkrieg zwischen der Ukraine und Russland ist einer der am schlechtesten dokumentierten Konflikte, die ich je erlebt habe. Die westlichen Medien haben gezeigt, wie sehr sie zu einem verlängerten Arm der großen Regierung geworden sind.

Die meisten unserer Medien und die britischen Medien haben die offizielle Linie Washingtons zu diesem Krieg getreulich wiederholt: die heilige kleine Ukraine gegen den bösen Goliath Russland. Seit der US-Invasion im Irak haben die amerikanischen Medien nicht mehr so offen für einen Krieg geworben oder einen ausländischen Führer, Präsident Wladimir Putin, so verunglimpft.

Heute ist er ein Unhold. Aber vor zwei Jahrzehnten, als seine Armee die kleine Kaukasusrepublik Tschetschenien verwüstete, finanzierte die US-Regierung heimlich die brutale Unterdrückung der nach Unabhängigkeit strebenden Tschetschenen durch Russland.

Und warum? Weil die Tschetschenen Moslems waren.

Washington glaubte, den damaligen russischen Führer Boris Jelzin zum US-Klienten zu machen und Russland in die geopolitische Umlaufbahn Amerikas zu bringen. Der US-Geheimdienst lieferte Moskau sogar ein Telefonsystem, das dem tschetschenischen Führer Dschochar Dudajew angeblich für „Friedensgespräche“ zur Verfügung gestellt und für seine Ermordung genutzt wurde.

Ein weiteres tragisches Beispiel: ein weiterer Führer der Dritten Welt. General Jonas Savimbi, Führer der antikommunistischen UNITA-Bewegung in Angola. In den Achtzigerjahren kämpfte er mit seiner Guerillaarmee im Süden Angolas gegen die angolanischen Marxisten und ihre kubanischen und ostdeutschen Verbündeten.

Washington unterstützte zunächst den charismatischen Savimbi, einen der fähigsten und intelligentesten Führer Afrikas – bis das marxistische Regime in Luanda noch mehr Öl entdeckte und ein Abkommen mit den USA zur Belieferung der US-Märkte schloss.

Danach wurde der loyale Savimbi zu einem Hindernis für die imperialen Ölpläne der USA in Afrika. Die CIA heuerte ein israelisches Killerkommando an, das Savimbi in einen Hinterhalt lockte und ermordete – eine Tatsache, die mir ein ehemaliger US-Botschafter bestätigte.

Die USA machten daraufhin die ölreichen angolanischen Marxisten zu Verbündeten. Wie Henry Kissinger sagte, kann es gefährlicher sein, Amerikas Verbündeter als sein Feind zu sein.

Die Ukraine sollte diese düstere Lektion beherzigen. Präsident Joe Biden zielt eindeutig darauf ab, Putins Russland zu zerstören und den ehemaligen Sowjetstaat zu balkanisieren. Nur wenige wissen, wie die USA und ihre Verbündeten mit den offensichtlichen Gefahren eines implodierenden Russlands umgehen werden. Der Zerfall Jugoslawiens 1990 wäre eine mögliche Analogie.

Mit intensiver Unterstützung der US-Medien und britischer Machenschaften stürzten die US-Neokonservativen das pro-moskauische Regime in Kiew und setzten das jetzige US-„geführte“ Regime von Präsident Zelensky, einem ehemaligen Fernsehschauspieler, an die Macht.

Die mächtigen Oligarchen und Kriminellen, die die Ukraine vor 1991 regierten, wurden von ihren amerikanischen Gönnern in Schach gehalten.

Nachdem die USA die afghanischen Drogenbarone, die 90 Prozent des weltweiten Heroins lieferten, im Stich gelassen hatten, übernahmen sie die Rolle des inoffiziellen Paten der mächtigen ukrainischen Unterwelt. Nennen wir es Rache für den Zusammenbruch des von den USA installierten Marionettenregimes in Afghanistan.

Jetzt hat sich die Medienhysterie auf bewaffnete Drohnen konzentriert. Diese sind kaum mehr als ein Spielzeug für Erwachsene. Ihre militärische Wirkung ist, abgesehen von der Aufklärung, gering. Die wirklich entscheidende Waffe auf dem Schlachtfeld ist die Artillerie geworden.

Im Ersten Weltkrieg waren durchschnittlich 1.600 bis 1.800 Artilleriegeschosse erforderlich, um einen einzigen feindlichen Soldaten zu töten. Die Vorräte der NATO-Staaten an Artilleriegranaten über 120 mm sind nahezu aufgebraucht. Deutschland hat zugegeben, dass es kaum noch Ersatzteile und Reservemunition besitzt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügte Deutschland nur noch über 15 einsatzfähige Panzer.

155-mm-Granaten, wie sie die USA, Großbritannien und Deutschland großzügig an die Ukraine geliefert haben, kosten zwischen 300 und 1.800 US-Dollar, je nachdem, ob sie über ein internes Lenksystem verfügen oder nicht. Die Feuerrate liegt bei 1-4 Schuss pro Minute. Ein paar 155er-Salven können schnell einen hohen Betrag ausmachen. Bisher hat die Biden-Administration 95 Milliarden Dollar in den Krieg in der Ukraine investiert. Die europäischen Verbündeten der USA haben das Kiewer Militär mit rund 50 Milliarden Dollar unterstützt.

Dieser trostlose Krieg wird sich wahrscheinlich über Jahre hinziehen. Auf beiden Seiten besteht die Gefahr eines inneren Zusammenbruchs oder eines Aufstands. Ironischerweise kündigte Putin an, dass Russland seine Militärausgaben kürzen werde, kurz bevor die von den USA eingesetzte ukrainische Regierung beschloss, Verbündeter der US-geführten NATO zu werden. Damals erklärte Putin, Russland werde seine einst mächtigen konventionellen Streitkräfte stark reduzieren und sich mehr auf taktische Nuklearwaffen verlassen. Die eingesparten Mittel sollten in die zivile Wirtschaft fließen.

Das Ergebnis: Russlands konventionelle Streitkräfte wurden stark geschwächt. Die russischen Panzertruppen, die Marine und die Luftwaffe erlitten schwere Einschnitte – gerade als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Die Kriegsvorräte waren aufgebraucht und wurden nicht wieder aufgefüllt. Interessanterweise vollzog sich derselbe Prozess der schrittweisen, aber weitgehend verdeckten Abrüstung auch bei den NATO-Mitgliedern, insbesondere in Deutschland, dessen Militär zur Lachnummer geworden war. Keine Seite wollte zugeben, dass sie ihre Streitkräfte ernsthaft dezimiert hatte.

Sollte die NATO-Truppe in der Ukraine durchbrechen und auf die Krim und in den Süden Russlands vorstoßen, könnte Moskau gezwungen sein, Atomwaffen einzusetzen oder die großen Streitkräfte Chinas um Hilfe zu bitten. Präsident Biden und seine neokonservativen Verbündeten sind von der Aussicht auf einen militärischen Sieg vor den Wahlen so begeistert, dass sie die offensichtlichen Gefahren einer solchen Entwicklung ignorieren.