Herausgeber der Maui Times: „Regierung lügt über Waldbrände auf Hawaii

Die Zahl der Todesopfer durch die Waldbrände auf der Insel Maui ist auf 93 gestiegen, was die Brände zu den tödlichsten in den Vereinigten Staaten seit mehr als 100 Jahren macht.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt. Das Feuer ist noch immer nicht gelöscht und hat unter anderem den historischen Badeort Lahaina weitgehend zerstört. Mehr als 2.200 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt.

Ashley Probst arbeitet als Redakteurin bei der Maui Times. Ihre Familie aus Lahaina hat durch die Waldbrände alles verloren. „Meine Heimatstadt ist weg. Wir sind am Boden zerstört“, sagt sie in einem Video auf TikTok.

‼️Maui times Reporter‼️@elonmusk are you going to block this video also?🤬 pic.twitter.com/pKM1rnWGUG