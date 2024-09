Die Wiederauferstehung des Nazi-Deutschlands

Die Version des 21. Jahrhunderts ist schlimmer als die Version des 20. Jahrhunderts.

Paul Craig Roberts

Dr. Reiner Fuellmich ist ein renommierter deutscher Anwalt, der es geschafft hat, Eliten zur Verantwortung zu ziehen. Er wird von vielen Menschen geschätzt, weil er dort Gerechtigkeit schafft, wo sie gebraucht wird.

Während der Jahre des Covid-Betrugs organisierte Dr. Fuellmich ein Komitee, um die Lügen über Covid und den „Impfstoff“ zu untersuchen, und bereitete eine Klage im Namen derer vor, deren Gesundheit und Leben durch den „Impfstoff“ verloren gingen, den die Behörden als „sicher und wirksam“ bezeichneten. Dies ging dem herrschenden Establishment zu weit, und es wurden Schritte unternommen, um ihn zu stoppen.

Möglicherweise war Washington an der Verschwörung gegen ihn beteiligt. Dr. Fuellmich, der sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien lebt, wurde auf dem Weg zu seinem Haus in Kalifornien daran gehindert, in die USA einzureisen, und musste nach Mexiko ausweichen, während er versuchte, das Problem zu klären. In Mexiko wurden er und seine Frau von der deutschen Botschaft getäuscht, zum Flughafen zu gehen, um ihre Pässe zu erneuern. Die deutsche Regierung entführte Dr. Fuellmich illegal und flog ihn nach Deutschland, wo er verhaftet wurde und seitdem viel Zeit in Einzelhaft verbracht hat, die dazu dient, den Willen eines Opfers zum Widerstand zu brechen.

All dies geschah unter Verletzung der deutschen Verfassung und des deutschen Rechts. Seine Untersuchungshaft dauert inzwischen doppelt so lange wie nach deutschem Recht zulässig. Wie Präsident George W. Bush erklärte, hat das deutsche „Justizsystem“ sein Recht erklärt, eine Person unbegrenzt ohne Prozess und Verurteilung festzuhalten. Es scheint, dass keine Regierung in der westlichen Welt bereit ist, sich an Rechtsstaatlichkeit zu halten.

Es gab kein wirkliches Vergehen, mit dem man Dr. Fuellmich hätte anklagen können. Auf der Grundlage falscher Aussagen von eingeschleusten Polizeibeamten wurde Dr. Fuellmichs Versuch, die Gelder seiner Organisation vor der Beschlagnahme durch die korrupte deutsche Regierung zu retten, als Betrug fehlinterpretiert.

Ein Whistleblower in den deutschen Geheimdiensten machte Fuellmichs Anwalt Informationen zugänglich, dass der deutsche Geheimdienst den Auftrag hatte, Dr. Fuellmich um jeden Preis und auf jede erdenkliche Weise zu stoppen. Das durchgesickerte Dokument enthüllte, dass geplant war, Polizeibeamte unter seine Mitarbeiter zu schleusen, die falsche Aussagen gegen ihn machen würden.

Während der langen Verfahren gegen Dr. Fuellmich hat der Richter Dr. Fuellmichs Recht verweigert, die „Zeugen“ gegen ihn ins Kreuzverhör zu nehmen oder sie überhaupt auf die Zeugenbank zu lassen. Der Richter hat der Verteidigung die Nutzung der in ihrem Besitz befindlichen Beweise verweigert und die gefälschten Beweise gegen Fuellmich vor einer Überprüfung geschützt. Beweise spielen keine Rolle. Es geht darum, Dr. Fuellmich „um jeden Preis“ zu verurteilen.

Als die ursprüngliche Anklage trotz der Blockierung von Unschuldsbeweisen durch den Richter zusammenbrach, ersann der Richter eine neue Anklage, eine vollkommen unsinnige, und sagte, er beabsichtige, Dr. Fuellmich zu verurteilen.

Vor Jahren habe ich die Funktionsweise der Nazi-Gerichte in den 1930er Jahren untersucht. Was heute mit Dr. Fuellmich geschieht, ist schlimmer als das Fehlverhalten während der Hitler-Ära. Meiner Meinung nach waren die Nazi-Gerichte ehrlicher als das Gericht, das den Schauprozess gegen Dr. Fuellmich leitet.

Sie können sich hier mit der Wiederauferstehung des deutschen Nazismus vertraut machen: https://kirschsubstack.com/cp/148480587.

Ich fürchte um Dr. Fuellmich. Er glaubt an das System, aber offensichtlich tun das deutsche „Justizsystem“ und die deutsche Regierung nicht.

Der Zweck des falschen Verfahrens gegen Dr. Fuellmich ist es, allen anderen zu lehren, sich nicht in die Agenden der herrschenden Eliten einzumischen.