Erdogan ruft zu einer größeren islamischen Allianz auf, um den israelischen “Expansionismus“ zu bekämpfen

Von Tyler Durden

Am Samstag hielt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Veranstaltung der Vereinigung islamischer Schulen in der Nähe von Istanbul eine scharfe Rede, in der er Israel erneut verurteilte. Doch dieses Mal verschärfte er die Rhetorik, denn die Äußerungen kamen einen Tag, nachdem eine türkisch-amerikanische Frau während eines Protests von israelischen Truppen im Westjordanland erschossen wurde.

Erdogan rief im Wesentlichen zu einem islamischen Aufstand gegen den jüdischen Staat auf und sagte, dass eine muslimische Allianz von Ländern und Völkern gegen die, wie er es nannte , „wachsende Bedrohung durch den Expansionismus“ Israels notwendig sei.

„Der einzige Schritt, der die israelische Arroganz, das israelische Banditentum und den israelischen Staatsterrorismus stoppen kann, ist die Allianz der islamischen Länder“, sagte Erdogan.

Und in einer sehr seltenen positiven Erwähnung des syrischen Präsidenten Assad beschrieb er, dass die jüngsten Schritte der Türkei, die Beziehungen zu Ägypten und Syrien zu verbessern, im Wesentlichen darauf abzielen, „eine Solidaritätslinie gegen die wachsende Bedrohung durch Expansionismus zu bilden“.

Interessanterweise würde dies die zweitgrößte NATO-Militäreinheit in ein indirektes Bündnis mit dem Iran bringen. Die Verbesserung der türkischen Beziehungen zum syrischen Staat hat aber auch viel mit der Verdrängung der Kurden in Nordsyrien zu tun. Sowohl Ankara als auch Damaskus wollen seit langem, dass die US-Truppen, die lokale kurdische Milizen unterstützen, aus der Region abgezogen werden.

In dieser Woche traf der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi in der Türkei mit Erdogan zusammen, wobei sich die Gespräche vor allem auf die Gaza-Krise konzentrierten. Die Spannungen zwischen Ägypten und Israel sind offensichtlich, da Tel Aviv den ägyptischen Grenztruppen vorwirft, Schmuggel und unterirdischen Tunneln ein Auge zugedrückt zu haben.

Erdogans Drohungen gegen Israel haben in letzter Zeit zugenommen und die Beziehungen der Türkei zu Israel in eine Spirale geführt, die durch Handelsembargos für eine Reihe von Exportgütern noch verstärkt wurde.

Ende Juli hatte Erdogan damit gedroht, dass sein Land im Gazastreifen militärisch intervenieren könnte, um die Palästinenser gegen die Israelis zu verteidigen.

„Wir müssen sehr stark sein, damit Israel diese lächerlichen Dinge mit Palästina nicht tun kann. So wie wir in Karabach eingegriffen haben, so wie wir in Libyen eingegriffen haben, können wir etwas Ähnliches mit ihnen machen“, hatte Erdogan in einer Rede vor seiner regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK) gesagt.

Angesichts der Tatsache, dass der türkische Staatsbürger (und amerikanische Doppelstaatsbürger) Aysenur Ezgi Eygi am Freitag im Westjordanland getötet wurde, wird sich die Rhetorik der türkischen Führung weiter verschärfen.