Die Wirtschaftsaussichten sind nur eine weitere Manipulation

Liebe Leserinnen und Leser, man hat uns schon so lange so viele Lügen aufgetischt, dass unsere Machthaber verzweifelt versuchen, den ersten Verfassungszusatz zu unterdrücken. Denken Sie nur an den Ärger, den Elon Musk hat, weil er die Meinungsfreiheit auf Twitter wiederhergestellt hat. Denken Sie an die Hölle auf Erden, die Julian Assange seit mehr als einem Jahrzehnt von der „demokratischen“ US-Regierung erleiden muss. Bedenken Sie die anhaltende Verfolgung von Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern, die vor den Gefahren des „Impfstoffs“ gewarnt und mit HCQ und Ivermectin Leben gerettet haben. Bedenken Sie die Immunität der medizinischen Funktionäre, Politiker und Medien, die ständig über Covid und den „Impfstoff“ logen und die Wahrheit als „Fehlinformation“ brandmarkten. Bedenken Sie die Verfälschung der Geschichte und der täglichen Ereignisse. Denken Sie an die Indoktrination der Kinder durch die kritische Rassentheorie und die Transgender-Theorie in den öffentlichen Schulen. Bedenken Sie die zunehmenden Angriffe von innen auf die westliche Zivilisation und die weißen Ethnien.

Es sind harte Zeiten für die Menschen und beängstigende Zeiten für diejenigen, die sich dessen bewusst sind. Aber ohne die Wahrheit tappen wir im Dunkeln.

Die wirtschaftlichen Aussichten sind nur eine weitere Manipulation.

Wie einige Leser in ihren Nachrichten an mich bemerkt haben, habe ich vor einiger Zeit meine monatlichen Berichte über die Beschäftigungsberichte des Bureau of Labor Statistics und die Inflationsrate eingestellt. Der Grund dafür ist, dass die Zahlen nicht gut genug sind, um erkennen zu können, wie es um die Wirtschaft tatsächlich bestellt ist. Dennoch wird jede neue Zahl von den Finanzjournalisten mit großer Aufmerksamkeit behandelt.

Die Berichte in den Finanzmedien ergeben keinen Sinn. Wir hören gleichzeitig, dass das Verbrauchervertrauen hoch ist, aber eine Reihe von Großunternehmen jeweils 10.000 Mitarbeiter entlassen, dass die Kreditkartenverschuldung neue Höchststände erreicht, dass die Immobilienpreise fallen, aber Beschäftigung und Inflation hoch sind, dass 90 % der Amerikaner mehr Schulden denn je haben. Dies sind keine Berichte, die ein einheitliches Muster bilden.

Manchmal frage ich mich, ob sie für uns eine Welt der Zufälligkeit schaffen, in der wir die Geschehnisse nicht mehr überblicken können.

Aber ich habe der Wirtschaft nicht den Rücken gekehrt. Zweimal habe ich in letzter Zeit über die Inflationspolitik der Federal Reserve geschrieben und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie falsch ist

Die Federal Reserve behandelt die derzeitige Inflation so, als ob sie durch die Nachfrage bedingt wäre. Das ist ein offensichtlicher Fehler, so offensichtlich, dass es für die Federal Reserve unmöglich ist, dies nicht zu wissen.

Eine Übernachfrageinflation – „demand pull“ im Sprachgebrauch neoliberaler Ökonomen – tritt nicht plötzlich in Form einer Spitze auf, wie es bei der derzeitigen Inflation der Fall ist. Nachfrageüberhanginflationen schleichen sich im Laufe der Zeit ein, da die Geldmengenausweitung das Wachstum des Angebots übersteigt. Monat für Monat wird über steigende Inflationsraten berichtet, bis die Federal Reserve „genug“ sagt und die Geldbremse anzieht.

Es gibt noch eine andere Art von Inflation, die neoliberale Ökonomen „Kostenschub“ nennen. Diese Inflation wird durch eine Beeinträchtigung des Angebots verursacht – ein Streik der Gewerkschaften, ein Hurrikan, der Raffinerien stilllegt, eine Dürre, die die Nahrungsmittelversorgung einschränkt, ein Krieg, der die Lieferketten unterbricht, Steuersätze, die die Produktion drosseln.

Die Inflation, die wir jetzt erleben, ist das Ergebnis der Covid-Abschaltungen, die die Produktion gestoppt haben, und der Sanktionen Washingtons gegen Russland, die vorwiegend Europa betreffen und die Geschäftsbeziehungen und die Energielieferung gestört haben, was zu einem plötzlichen Preisanstieg geführt hat. Die derzeitige Inflation ist eine angebots- und keine nachfrageseitige Inflation.

Da es sich bei der derzeitigen Inflation ausschließlich um eine durch die absurde Politik des Biden-Regimes verursachte Angebotsstörungsinflation handelt, sind die nachfrageseitigen Maßnahmen der Federal Reserve nutzlos. Die Politik der Federal Reserve macht die Inflation sogar noch schlimmer, weil höhere Zinsen die Produktionskosten in die Höhe treiben und damit die Preise erhöhen und zur Inflation beitragen.

Tatsächlich könnte das Böse der Gewinnmaximierung der Kern der Politik der Federal Reserve sein. Der Zinssatz für eine Hypothek ist der wichtigste Bestimmungsfaktor für die Nachfrage von Privatpersonen nach Immobilien. Indem die Federal Reserve mit ihrer Hochzinspolitik die Kosten für die Aufnahme einer Hypothek in die Höhe treibt, macht sie Häuser für den Kauf durch private Kapitalgesellschaften frei, um sie als Mietobjekte zu nutzen. Unabhängig von den Absichten der Fed verlagert die Zentralbank den Wohnungsmarkt von Privatpersonen auf die Portfolios privater Investmentgesellschaften.

Die Federal Reserve wurde von den großen New Yorker Banken gegründet, um sie vor ihren eigenen Fehlern zu schützen. Im Laufe der Zeit hat die Federal Reserve Schutz vor den Medien erhalten, antwortet den Aufsichtsausschüssen des Kongresses in unverständlicher Sprache und unterstützt die Agenda derjenigen, die uns regieren.