Zelenskys Kriegsmaschine geht der Treibstoff aus. Erwarten Sie bald weitere Panikattacken!

Wenn die Lichter ausgehen, das Wasser nicht mehr fließt und es nicht einmal mehr ein Stückchen Holz gibt, um die Ukrainer warm zu halten, wird Zelensky den Oscar von Sean Penn benötigen.

Wie lange hat Präsident Zelensky noch Zeit, bevor seine politische Unterstützung schwindet, zumal bekannt ist, dass er von den westlichen Eliten oft aus den Gesprächen mit Russland herausgedrängt wird? In der Zelensky-Kabine macht sich eine gewisse Panik breit, die ihn immer kapriziöser werden lässt, bis hin zur Unkontrollierbarkeit, so dass sich Beobachter fragen, was hinter den Kulissen vor sich geht.

Der Angriff auf das Schwarze Meer war eine Panikreaktion. Er glaubte, die Medienagenda in Richtung „hungernde Afrikaner“ lenken zu können, und dass ein Ausstieg Russlands aus dem mit der Türkei und der UNO vereinbarten Abkommen nur bestätigen würde, dass die Ukrainer die Engel und die Russen die Teufel sind. Das ging gewaltig nach hinten los, als Putin nicht nur zurückkam, sondern auch ein Angebot machte, afrikanische Länder kostenlos mit Getreide zu versorgen.

Dann war da noch der Vorfall mit der Rakete, die in Polen gelandet ist, genau zum Zeitpunkt des G20-Treffens der führenden Politiker der Welt. Glaubt jemand, selbst Putins Feinde, dass der russische Präsident hinter einer solchen Aktion steckt? Natürlich hat Zelensky ihn organisiert. Die Besessenheit, den Westen um jeden Preis in einen totalen Krieg in der Ukraine hineinzuziehen, kennt keine Grenzen.

Und jetzt wird diese Panikmache immer größer, wie die jüngste Nachricht zeigt, dass ein von den Russen kontrolliertes Atomkraftwerk beschossen wird. Diejenigen, die den Beschuss durchführen, können nur ein Ziel verfolgen: einen nuklearen Fallout ähnlich dem von Tschernobyl zu verursachen, von dem dieselben Leute, die die Bombardierung durchgeführt haben, glauben, dass er die NATO in einen Krieg innerhalb der ukrainischen Grenzen hineinziehen wird.

Man kann Zelensky nicht wirklich vorwerfen, dass er so denkt, denn es war genau ein Angriff unter falscher Flagge im Sommer 1995 in Sarajewo, der sich angeblich gegen Muslime auf einem Marktplatz richtete, der Clinton die Zuversicht gab, NATO-Luftangriffe gegen die bosnischen Serben zu starten, die den Krieg dort vollständig zugunsten des Westens veränderten.

Zelensky glaubt, dass die Vortäuschung eines Angriffs oder die Schaffung einer Umweltkatastrophe die Geschichte wiederholen wird. Aber er ist ebenso falsch informiert wie unwissend. Es gibt nichts, was die NATO in einen ausgewachsenen Krieg mit Russland hineinziehen würde. Selbst der verrückte US-Präsident Biden weiß das und ist unglaublich vorsichtig, was die Art der Waffen angeht, die er den Ukrainern schickt, um keinen grenzüberschreitenden Kampf zu provozieren. Die jüngste Ankündigung des Europäischen Parlaments, Russland als Sponsor des Staatsterrorismus anzuprangern, zeigt, wie unterentwickelt und dumm die EU bestenfalls ist. Selbst Biden würde so etwas nicht durchziehen, weil es spätere Friedensverhandlungen noch schwieriger macht.

Aber die Bewaffnung ist das Thema, das Zelensky jetzt in Panik versetzt. Die meisten westlichen Länder, etwa 20, die große Mengen an Waffen zur Verfügung gestellt haben, ziehen sich jetzt in alarmierendem Maße zurück, da ihre eigenen Vorräte erschöpft sind, sodass sie nicht einmal mehr in der Lage sind, ihre eigenen Länder zu verteidigen. Amerika ist bei Weitem der größte Geber von Militärhilfe, hat aber in den vergangenen Wochen seine Mittel so weit reduziert, dass der ukrainischen Armee die Javelins, Stingers und die am dringendsten benötigten 155-mm-Haubitzen-Raketen fehlen, die eigentlich das Rückgrat der ukrainischen Armee sind. Experten in den USA sprechen davon, dass es Jahre, nicht Monate, dauern wird, bis die Vorräte wieder aufgefüllt werden können, denn es ist klar, dass die Menge, die mit wenig oder gar keiner Transparenz übergeben wurde, viel zu hoch war.

Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus Bidens jüngstem Militärhilfepaket von 37 Mrd. Dollar zustimmen werden. Viele vermuten, dass es einen Schwarzmarkt für Waffen gibt, der von Zelensky oder seinen Kumpanen kontrolliert wird, und dass nur die Hälfte von dem, was die USA schicken, überhaupt in der Ukraine ankommt.

Und selbst das altmodische Bargeld, das Zelensky benötigt, um Beamte zu bezahlen und Ministerien und das Militär am Laufen zu halten – ganz zu schweigen von den öffentlichen Diensten – ist ebenfalls sehr knapp. Es ist schwer, dies nicht zu bemerken, mit oder ohne Rishi Sunak, dem neuen britischen Premierminister, der mit satten 50 Millionen Pfund nach Kiew kommt, um sie dem Kriegsgeschäft von Zelensky zu spenden. Das sind ganze 50 Millionen, Leute.

War das ein Scherz? Wurde es gemacht, um Satiriker zu inspirieren, Sprechblasen über jeden Führer zu setzen, vielleicht mit Sunaks „Ich habe 50 Millionen Pfund mitgebracht“ und Zelenskys „Keine Sorge, wir bezahlen das Mittagessen“?

Tatsächlich war es in derselben Woche Zelenskys Frau, die den letzten Lacher hatte. Die BBC-Reporterin Lyse Doucet führte ein Interview mit der ukrainischen First Lady, das so kriecherisch war, dass es eher an einen ekligen lesbischen Sexakt als an ein journalistisches Interview erinnerte. Doucets Fragen waren einfach zu freundlich und offensichtlich Teil eines Plans, um das Image von Zelenskys Frau aufzupolieren, die zu den Stromausfällen befragt wurde. Sie antwortete, sie habe „die Ukrainer gefragt, und sie sagten ihr, sie könnten sie mindestens ein paar Jahre lang ertragen“. Wahrscheinlich hat die Präsidentengattin ihre Freunde in der Kabale der Milliardäre gefragt, wie lange sie es tolerieren könnten, wenn sie für ihre hohen, ummauerten Villen Stromgeneratoren benutzen müssten. Sehr witzig.