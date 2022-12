Die Menschen auf der Welt verlieren dramatisch an Lebensjahren 

Covid-19-Impfstoffe und Abriegelungen sind mit verlorenen Lebensjahren in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verbunden. EuroMomo umfasst europäische Daten zur Überwachung der Sterblichkeitsrate aus 22 europäischen Ländern sowie aus Israel, was einer Gesamtbevölkerung von rund 450 Millionen Menschen entspricht.

Seit Beginn der Pandemie sind die von EuroMomo gemeldeten verlorenen Lebensjahre um 60 % gestiegen. Im Vergleich zu den 1,5 Jahren vor der Pandemie ist die Zahl der verlorenen Lebensjahre nach Einführung der Covid-Impfung um 384 % gestiegen.

EuroMomo legt wöchentlich Statistiken über die mögliche Übersterblichkeit vor. Die nachstehende Grafik zeigt die Daten der kumulativen Übersterblichkeit für den Zeitraum von 2018 bis zum 20. November 2022 für alle Altersgruppen.

Die Übersterblichkeit war im Pandemiejahr 2020 (graue Linie) und im Jahr 2021 (dunkelblaue Linie), als die Massenimpfung begann, zu beobachten, aber noch höher im Jahr 2022 (hellblaue Linie), obwohl zu diesem Zeitpunkt die Omikron-Variante mit einer geringen Sterblichkeitsrate zu dominieren begann.

Ein interessantes Muster zeigt sich beim Vergleich der Altersgruppen. Laut John Ioannidis, Professor für Epidemiologie, beträgt die Covid-19-Sterblichkeitsrate bei den unter 60-Jährigen nur 0,035 %. In den Altersgruppen 0-14 Jahre und 15-44 Jahre, in denen die Covid-19-Sterblichkeitsrate noch niedriger ist, ist die Übersterblichkeit seit Einführung der Massenimpfung jedoch extrem hoch.

In Anbetracht der Tatsache, dass die übermäßige Sterblichkeit bei jüngeren Menschen schwerwiegender ist als bei älteren, haben wir die Auswirkungen von Abriegelungsmaßnahmen und des Einsatzes von Impfstoffen ermittelt, indem wir die Anzahl der verlorenen Lebensjahre vor und nach diesen Interventionen berechnet haben.

Das durchschnittliche Sterbealter für alle in EuroMomo erfassten Personen beträgt 82 Jahre. Für alle Personen, die vor diesem Alter starben, wurde die durchschnittliche Zahl der verbleibenden Lebensjahre geschätzt. In der Altersgruppe von 0-14 Jahren beispielsweise gingen für jede Person durchschnittlich 82-(0+14/2) = 75 Jahre verloren. In der Gruppe der über 85-Jährigen würde diese Berechnung einen Gewinn an Lebensjahren bedeuten, was natürlich unvernünftig ist. In dieser Altersgruppe wurde 1 Jahr erwartete Überlebenszeit angenommen.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Übersterblichkeit in jeder Altersgruppe für drei Zeiträume: 1) die 1,5 Jahre unmittelbar vor der Pandemie, 2) den Pandemiezeitraum vor Beginn der Massenimpfung, 3) den Pandemiezeitraum nach Beginn der Massenimpfung. Für alle Altersgruppen ist die Übersterblichkeit in der Zeit nach Beginn der Massenimpfung am höchsten.

Die nächste Grafik zeigt die verlorenen Lebensjahre in den einzelnen Altersgruppen. Die größte Zahl der verlorenen Lebensjahre nach Beginn der Impfung entfällt auf die Altersgruppen 45-64 und 65-74 Jahre.

Das letzte Schaubild zeigt die Gesamtzahl der verlorenen Lebensjahre für die gleichen drei Zeiträume.

Der Trend, dass die Zahl der verlorenen Lebensjahre zunimmt, steht im Widerspruch zu dem, was man bei wirksamen Covid-19-Gegenmaßnahmen, einschließlich Massenimpfungen und Abriegelungen, erwarten würde. Der Schaden in Form einer verkürzten Lebenserwartung wird mit jeder Woche größer. Wie lange sollen wir diesen Weg der verfehlten Gesundheitspolitik noch weitergehen, bevor wir beginnen, die Entwicklung umzukehren?