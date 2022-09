„Die Wissenschaft“ bricht in Neuseeland zusammen, da die Covid-19-Mandate zurückgenommen werden

Am 13. September 2022 gab die neuseeländische Regierung bekannt, dass sie die Covid-19-Beschränkungen und Impfvorschriften aufheben wird. Die „Wissenschaft“ bricht in Neuseeland plötzlich zusammen, während die Bevölkerung ihren Zustand der Massenpsychose verlässt und lernt, neue Auffrischungsimpfprogramme, Zwangsmasken und soziale Distanzierung abzulehnen.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte: „Es ist an der Zeit, die im Zusammenhang mit unseres COVID-19-Managements eine Kehrtwende zu machen und ohne die außergewöhnlichen Maßnahmen zu leben, die wir bisher angewendet haben.“ Sie sagte, die Rücknahme der Beschränkungen und Auflagen sei ein „Meilenstein“, und die Bevölkerung könne nun „mit Gewissheit nach vorn blicken“.

Neuseeländer dulden keine medizinische Tyrannei mehr, da „die Wissenschaft“ in sich zusammenfällt

Noch vor einem Jahr führte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ein „Ampelsystem“ zur Bevölkerungskontrolle ein, das die Bevölkerung als Geisel der „Wissenschaft“ mit Abriegelungen, Familientrennungen, Zwangsmasken, Isolierung, PCR-Tests und obligatorischen mRNA-Impfstoffen hielt.

Dieses elende System der Sklaverei gewährte den Geimpften besondere Privilegien, während die „Ungeimpften“ vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden. Die Geimpften wurden natürlich entweder manipuliert, verletzt oder getötet. Die Überlebenden der Impfung mussten absichtlich krank werden, ihr angeborenes Immunsystem zerstören und ihre grundlegende Menschenwürde aufgeben, um sich einem System des Missbrauchs zu fügen. Die Ungeimpften hingegen mussten einen ständigen Angriff auf ihre Privatsphäre, ihre Freiheit und ihren Charakter ertragen, da sie in einem historischen Ausmaß diskriminiert und ausgegrenzt wurden, um sie für imaginäre Verbrechen zu bestrafen.

In der ROT-LICHT-Phase des Ampelsystems übernahm die Regierung die volle Kontrolle über alle privaten Unternehmen und verlangte, dass sie die „Ungeimpften“ ausschließen und nur die „vollständig Geimpften“ bedienen. Restaurants, Bars, Fitnessstudios und andere Einrichtungen mit „engem Kontakt“ wurden von der Regierung beschlagnahmt und gezwungen, unschuldige Personen zu diskriminieren.

In der ORANGE-LIGHT-Phase des Ampelsystems (die die Regierung gerade durchsetzte) diktierte die Regierung Maskenvorschriften für Flüge, öffentliche Verkehrsmittel, Taxis, den Einzelhandel und alle anderen öffentlichen Einrichtungen. In dieser Phase durften Kirchen und andere Gotteshäuser nur noch maximal hundert Personen aufnehmen, und die Gottesdienstbesucher mussten sich in getrennten Räumen aufhalten, wobei kein Körperkontakt erlaubt war.

Neuseeland schafft eine leichte, neue Normalität der medizinischen Tyrannei

Die neuseeländische Regierung schafft ihr „Ampel-COVID-Schutzsystem“ ab, führt aber eine „neue Normalität“ der Zwangsverschleierung im Gesundheitswesen und in der Altenpflege ein. Ebenso wird die Regierung Covid-19-Tests erzwingen, wenn sie dies für angebracht hält, und von den Bürgern verlangen, dass sie sich sieben Tage hintereinander isolieren, wenn ein PCR-Abstrich positiv auf die angekündigte Krankheit ausfällt.

Am magischen Datum, dem 26. September, werden die Impfvorschriften aufgehoben, sodass Reisende und Flugpersonal ungehindert ins Land einreisen können. An diesem Tag wird „die Wissenschaft“ über den Haufen geworfen, da die Regierung einen „Anti-Impf“-Ansatz verfolgt, den sie mehr als ein Jahr lang zensiert und im Wesentlichen kriminalisiert hat.

Die neuseeländische Regierung und die Gerichte werden jedoch die Rechte der Bürger nicht aufrechterhalten oder schützen, wenn es um die Einführung von Impfvorschriften auf Arbeitgeberebene geht. Tatsächlich hat die Regierung angekündigt, dass Arbeitgeber im ganzen Land die individuelle medizinische Privatsphäre verletzen und Masken und Impfungen nach eigenem Ermessen vorschreiben können. Jedes Unternehmen kann nach, wie vor Impfscheine als eine Form der Massenüberwachung verwenden, um die medizinische Privatsphäre des Einzelnen zu verletzen und ihn nach Belieben auszusondern.

In Neuseeland gibt es zwar Fortschritte, aber die Wahrheit über den Covid-19-Impfstoff wird immer noch ignoriert, und die medizinische Ethik ist lange nicht wiederhergestellt. Der totalitäre Ansatz, der vor einem Jahr angewandt wurde, war eine wahnsinnige Verhandlungstaktik, um die Bevölkerung darauf zu konditionieren, schließlich leichtere Einschränkungen zu akzeptieren, die die körperliche Autonomie und die Gesundheit des Einzelnen immer noch verletzen.

„Kurz gesagt, wir gehen jetzt zu einem einfachen System mit zwei Anforderungen über: Masken in Gesundheitseinrichtungen und sieben Tage Isolierung nur in positiven Fällen“, sagte Ardern, während sie sich weigerte, die Rechte der Bürger zu verteidigen, ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Für eine vollständige Rückkehr zur Normalität muss die Rechtsstaatlichkeit gegenüber Regierungsbeamten wie Ardern, die weiterhin gegen die Menschenrechte und die medizinische Ethik verstoßen, aufrechterhalten werden.