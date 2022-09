Obwohl die Affenpocken-Fälle zurückgehen, weitet die Regierung die Zielgruppe für die Impfstoffe immer weiter aus und versucht auf jede erdenkliche Weise, uns zu impfen.

Von Meryl Nass

Es hat zwei Todesfälle bei Amerikanern gegeben, die an Affenpocken erkrankt waren. Beide sollen schwer immungeschwächt gewesen sein.

Die Gesundheitsbehörde des Bezirks Los Angeles hat am Montag den ersten Todesfall durch Affenpocken in den USA bestätigt. In einer Erklärung teilte das Gesundheitsamt mit, dass der Patient schwer immungeschwächt war und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.

Die Centers for Disease Control and Prevention haben den Todesfall ebenfalls bestätigt. In Texas untersuchen die Gesundheitsbehörden noch immer den Tod einer an Affenpocken erkrankten Person. Als der Todesfall am 29. August gemeldet wurde, teilte das Texas Department of State Health Services mit, dass bei dem Patienten in der Gegend von Houston Affenpocken diagnostiziert wurden und er „stark immungeschwächt“ war. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob die Affenpocken die Todesursache waren.

Außerdem wurde ein Todesfall bei einem Maskenbildner aus Hollywood gemeldet, der 9 Tage nach einer Affenpockenimpfung gestorben war. Glücklicherweise sind die Affenpockenfälle in den letzten drei Wochen stetig zurückgegangen.

Da die Nachfrage nach dem Affenpocken-Impfstoff ins Stocken gerät, wird die Öffentlichkeitsarbeit hyperlokal.

Politico berichtet:

Bundesgesundheitsbeamte, die daran arbeiten, den Ausbruch der Affenpocken einzudämmen, ändern ihre Taktik in ihrer Impfkampagne, da das Interesse an dem Impfstoff nachlässt und Lücken bei der Versorgung farbiger Bevölkerungsgruppen bestehen bleiben.

Zu Beginn dieses Sommers haben sich eifrige Menschen in Städten von New York bis Los Angeles um Impftermine gerissen. Doch eine POLITICO-Studie über ein Pilotprogramm der Biden-Administration, das im letzten Monat begann, um Impfungen bei Großveranstaltungen anzubieten, ergab, dass das Angebot die Nachfrage übertraf – ein Trend, der sich landesweit widerspiegelt, da sich die Impfstoffaufnahme verlangsamt hat. Jetzt sagt die Regierung, sie weite das Netz aus und schaffe ein weiteres Pilotprogramm, um Impfstoffe an kleinere Veranstaltungsorte und Kliniken zu schicken.

Ich habe darauf hingewiesen, dass der Impfstoff die Affenpocken nicht verhindert hat. Er erzeugte zwar Antikörperspiegel… aber ohne ein Korrelat des Schutzes bedeuten Antikörperspiegel nicht viel. Alle Impfstoffkandidaten erzeugen eine Art von Antikörpern. In einem offensichtlichen Versuch zu zeigen, dass der Impfstoff „funktioniert“, hat der Hersteller laut CIDRAP an der Universität von Minnesota einige Daten veröffentlicht:

Im Gegensatz zu einer kürzlich erschienenen niederländischen Vorabveröffentlichung, die Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffs Jynneos (modifiziertes Vaccinia Ankara [MVA]) von Bavarian Nordic bei der Bildung signifikanter neutralisierender Antikörper gegen Affenpocken aufkommen ließ, hat das Unternehmen eine eigene Vorabveröffentlichung zugänglich gemacht, aus der hervorgeht, dass subkutan verabreichte Jynneos-Impfungen mit einer und zwei Dosen bei gesunden Freiwilligen dauerhafte neutralisierende Antikörperreaktionen hervorrufen.

Die Ergebnisse waren mit denen von Pockenimpfstoffen der älteren Generation vergleichbar.

Aber hier ist das Problem: Die CDC hat den Impfstoff an 1000–1600 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in einem Gebiet im Kongo verabreicht, in dem eine hohe Exposition zu erwarten war. Die Impfungen begannen im Jahr 2017 und wurden bis 2020 oder früher abgeschlossen. Dennoch hat die CDC kein einziges Wort über die Ergebnisse dieses umfangreichen Feldversuchs verloren, der einzigen Studie zur Wirksamkeit dieses Impfstoffs überhaupt.

Wenn die Ergebnisse positiv wären, glauben Sie nicht, dass die CDC sie von den Dächern schreien würde, während sie immer mehr Empfänger für ihren Affenimpfstoff sucht?

Und jetzt wollen sie, dass unsere Kinder an dem Experiment teilnehmen. Vielleicht ist es aber auch kein Experiment und die Bundesbeamten wissen genau, was sie tun.

Von Meryl Nass: Sie ist Ärztin und Forscherin, die nachwies, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen war. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.