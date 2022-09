„Prolog zum Dritten Weltkrieg“: Kreml reagiert auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Die Ukraine wünscht sich einen „NATO-ähnlichen“ Block, der zur sofortigen Verteidigung der Grenzen zu Russland herangezogen werden kann. Dies wurde von einer Arbeitsgruppe vorgeschlagen, die von Präsident Wolodymyr Zelensky eingesetzt wurde. Entscheidend ist, dass die Vereinigten Staaten und andere NATO-Verbündete der Ukraine „Sicherheitsgarantien“ geben würden. Offizielle Vertreter Kiews betonten bei der Vorstellung des Plans am Dienstag, dass dieser nicht als Ersatz für die NATO gedacht sei, sondern als rechtlich bindendes Bündnis, das bestehen soll, während die Ukraine schließlich die volle NATO-Mitgliedschaft anstrebt. So berichtet Newsweek über den Vorschlag:

Die Reaktion des Kremls war schnell und heftig: Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, warnte, dass es sich um einen „Prolog zum Dritten Weltkrieg“ handele, wenn der Plan in Kraft trete. Er beschrieb, dass ein nuklearer Holocaust das Endergebnis sein würde.

Laut einer Übersetzung von Medwedews Reaktion in staatlichen Medien, die in einer Erklärung auf Telegram veröffentlicht wurde, beschuldigte er „dumme Idioten“ aus „dummen Denkfabriken“, einen solchen „hysterischen Aufruf“ auszuhecken. Medwedew schrieb:

Und dann werden die westlichen Nationen nicht mehr in der Lage sein, in ihren sauberen Häusern zu sitzen und darüber zu lachen, wie sie Russland durch ihre Stellvertreter vorsichtig schwächen. Um sie herum wird alles in Flammen stehen. Ihr Volk wird seinen Kummer in vollem Umfang ernten. Das Land wird in Flammen stehen und der Beton wird schmelzen.

Und doch reden die engstirnigen Politiker und ihre dummen Denkfabriken, nachdenklich, mit einem Glas Wein in der Hand drehend, darüber, wie sie mit uns umgehen können, ohne direkt in einen Krieg einzutreten. Dumme Idioten mit einer klassischen Ausbildung.