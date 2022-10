Die Zahl der Todesfälle bei den unter 25-Jährigen in den USA steigt seit der Einführung von Covid-Injektionen rapide an

In den ersten zweieinhalb Jahren der Einführung von COVID sind 150 000 Amerikaner unter 45 Jahren mehr gestorben als erwartet. Aber fast die Hälfte dieser Todesfälle ereignete sich in den letzten zwölf Monaten, schrieb Joel Smalley. Und jetzt hat er festgestellt, dass die Zahl der Todesfälle bei noch jüngeren Amerikanern in die Höhe schießt. „So schlimm die Geschichte für die unter 45-Jährigen ist, so viel schlimmer ist sie für die unter 25-Jährigen.“

Bis Ende Februar 2021 starben rund 1.200 überdurchschnittlich junge Menschen unter 25 Jahren unerwartet, und zwar nicht durch Covid, sondern durch die Politik der Regierung. Die Impfung der amerikanischen unter 25-Jährigen begann im Februar 2021. Ein Jahr später, Ende Februar 2022, war die Zahl der überzähligen Todesfälle bei den unter 25-Jährigen auf etwa 6.000 gestiegen – fünfmal mehr.

Nachdem ich gerade DIESEN Artikel über die alarmierende Rate geschrieben hatte, mit der die unter 45-jährigen Amerikaner nach dem mRNA-Massenexperiment in noch nie dagewesenem Ausmaß sterben, war ich pikiert, die Situation der unter 25-Jährigen allein zu untersuchen.

Leider ist die Situation noch düsterer. Untersuchen wir die Kernhypothesen, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe und die auf der Untersuchung von unzähligen Sterblichkeitsdaten aus der ganzen Welt basieren:

Die Sterblichkeitsrate steigt in der Folge von Covid-Eingriffen (Regierungsmaßnahmen) stärker an als beim Auftreten eines neuen Krankheitserregers.

Die Sterblichkeitsrate steigt nach dem mRNA-Massenexperiment stärker an als während des angeblichen Auftretens eines neuen Krankheitserregers, „trotz“ der Behauptung, die medizinische Intervention sei sicher und wirksam™.

Die erste Hypothese besagt, dass, wenn die „Epidemie“ Amerika Mitte März 2020 erreicht (d. h., wenn die älteren Menschen zu sterben beginnen), die unter 25-Jährigen tatsächlich einen negativen Sterbeüberschuss aufweisen, d. h. weniger sterben als erwartet.

Doch wenn die erste Welle Ende Mai vorüber ist (wie überall auf der Nordhalbkugel), ist dies der Zeitpunkt, an dem die unter 25-Jährigen im Übermaß zu sterben beginnen. Seltsam, nicht wahr? Oder vielleicht doch nicht so seltsam, wenn es die Politik ist, die tötet, und nicht das Virus? Erscheint das plausibler? Auf jeden Fall ist es nichts, was man ohne weitere Untersuchungen einfach so abtun kann.

Ein weiterer Beweis dafür ist der folgende Herbst/Winter, wenn die Zahl der Todesfälle durch Atemwegsinfektionen in einem Land wie Amerika normalerweise ihren Höhepunkt erreicht. Und dennoch, in dieser Altersgruppe: nada! Man kann deutlich sehen, dass die Todesfälle im Oktober ein Plateau erreichen. Zu diesem Zeitpunkt sollten sie ansteigen.

Bis Ende Februar 2021 sind also im ersten Jahr des tödlichen Covid unerwartet rund 1 200 Menschen unter 25 Jahren gestorben. Nicht an dem Virus, sondern an den Maßnahmen.

Aber das ist bei weitem nicht das Schlimmste. Was die zweite Hypothese betrifft, so sterben im zweiten Jahr 6.000 weitere junge Menschen. Das sind fünfmal mehr (entschuldigen Sie das Offensichtliche!).

Was ist im Februar 2021 passiert?

Wenn Sie nicht gerade von einem anderen Planeten hergebeamt wurden (oder sich nicht über BBC oder CNN als „Informationsquelle“ hinausgewagt haben), kennen Sie die Antwort auf diese Frage bereits.

Aber Korrelation ist nicht gleich Kausalität, richtig?

Aber da ist es wieder. Nach der Impfung der „prioritären Fälle“ (der klinisch Gefährdeten) Mitte Dezember 2020 kommt das Impffest gegen Ende Februar 2021 für den Rest der unter 25-Jährigen in Gang und erreicht seinen ersten Höhepunkt am 10. April. Zwei Monate später erreichen die Todesfälle ihren Höhepunkt.

Es gibt eine zweite Welle von Impfungen, die am 22. Mai ihren Höhepunkt erreicht. Vier Monate später erreichen die Todesfälle erneut einen Höchststand.

Im Herbst 2021 beginnt der Aufschwung, und im Frühjahr 2022 steigen die Todesfälle wieder an.

Ein Haufen falscher Korrelationen, ich „greife nach Strohhalmen“? Nun, die Sache ist die.

Es ist nicht meine Aufgabe, die Kausalität zu beweisen, sondern die der Regierung und ihrer Behörden, sie zu widerlegen. Ich fordere die CDC, die FDA, das HHS usw., wer auch immer dafür verantwortlich ist, auf, zu beweisen, dass keiner der 8.000 überzähligen Todesfälle von unter 25-Jährigen in Amerika durch Ihre pharmazeutischen und nicht-pharmazeutischen Interventionen verursacht wurde.

Wie wäre es also, wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen und die Befürworter uns erklären, wie man diese Position verteidigen kann?

Über den Autor: Joel Smalley ist ein Blockchain-Architekt und ein datengetriebener Technologe im Anfangsstadium. Er hat einen Hintergrund in den Bereichen Kapitalmärkte, Biotechnologie, Einzelhandelszahlungen und Blockchain-Architektur. Er führt pro bono Covid-Datenanalysen für rechtliche Anfechtungen und unabhängige Medien auf der Suche nach der Wahrheit durch. Er veröffentlicht regelmäßig Artikel auf seinem Substack ‚Dead Man Talking‘, den Sie HIER abonnieren können.