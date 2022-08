Die Zahl der Todesfälle bei Sportlern ist seit 2021 auf ein Rekordhoch gestiegen und niemand darf fragen, warum

Profisportler sollen zu den fittesten Menschen der Welt gehören. Warum also sterben plötzlich so viele von ihnen an Herzproblemen wie noch nie zuvor?

Offiziellen Statistiken zufolge ist die Zahl der Athleten, die seit Anfang 2021 gestorben sind, im Vergleich zur jährlichen Zahl der Todesfälle bei Sportlern vor der Einführung der Covid-Impfung sprunghaft angestiegen.

Ein wahrheitsgemäßes Medium würde diese Todesfälle auf den Titelseiten hervorheben und alle Register ziehen, um die Fakten rund um die Todesfälle zu untersuchen. Wir leben heute in einer ganz anderen Welt.

Die durchschnittliche monatliche Zahl der Todesfälle zwischen Januar 2021 und April 2022 liegt um 1700 % höher als der monatliche Durchschnitt zwischen 1966 und 2004, und der bisherige Trend für 2022 zeigt, dass sich diese Zahl auf satte 4120 % erhöhen könnte, wenn die steigende Zahl der Todesfälle anhält. Die Zahl der Todesfälle im März 2022 ist bereits dreimal so hoch wie der bisherige Jahresdurchschnitt.

Expose-news.com berichtet: Laut einer wissenschaftlichen Studie der Abteilung für Kinderkardiologie des Universitätsspitals Lausanne, Lausanne, Schweiz, die 2006 veröffentlicht wurde, gab es zwischen den Jahren 1966 und 2004 genau 1101 plötzliche Todesfälle bei Sportlern unter 35 Jahren.

Dank des Teams von GoodSciencing.com haben wir nun eine umfassende Liste der Athleten, die seit Januar 2021, einen Monat nachdem die erste Covid-19-Injektion der Öffentlichkeit verabreicht wurde, zusammengebrochen und/oder gestorben sind.

Da die Liste so lang ist, nehmen wir sie nicht in diesen Artikel auf, sodass die vollständige Liste hier eingesehen werden kann.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der registrierten Zusammenbrüche und Todesfälle von Athleten zwischen Januar 2021 und April 2022, mit freundlicher Genehmigung der oben verlinkten Liste.

Wie Sie sehen können, gab es zweifellos einen Anstieg ab Januar 2021. Die Frage ist, ob dies normal und zu erwarten war.

Insgesamt sind zwischen dem 21. Januar und dem 22. April 673 Sportler gestorben. Diese Zahl könnte jedoch noch viel höher sein. Das sind 428 weniger als zwischen 1966 und 2004 gestorben sind. Der Unterschied besteht darin, dass sich die 1101 Todesfälle über 39 Jahre hinweg ereigneten, während die 673 jüngsten Todesfälle innerhalb von 16 Monaten auftraten.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Todesfälle von Athleten in verschiedenen Zeiträumen –

Die durchschnittliche jährliche Zahl der Todesfälle zwischen 1966 und 2004 beträgt 28. Im Januar 2022 gab es dreimal so viele Todesfälle bei Sportlern wie im vorherigen Jahresdurchschnitt, ebenso im März 2022. Dies ist also ein deutliches Anzeichen für ein Problem.

Die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2021 beläuft sich auf 394, was 14-mal höher ist als der Jahresdurchschnitt von 1966 bis 2004. Die Gesamtzahl von Januar bis April 2022, ein Zeitraum von 4 Monaten, entspricht 279 Todesfällen, die 9,96-mal höher sind als der Jahresdurchschnitt zwischen 1966 und 2004.

Teilt man jedoch den Jahresdurchschnitt von 66 bis 04 durch 3, um ihn mit den bisherigen 4 Monaten des Jahres 2022 gleichzusetzen, erhält man 9,3 Todesfälle. Im Jahr 2022 ist die Zahl der Todesfälle bisher also 10-mal höher als die erwartete Rate.

Die folgende Grafik zeigt die monatliche Durchschnittszahl der gemeldeten Todesfälle von Athleten –

Zwischen 1966 und 2004 liegt die durchschnittliche monatliche Zahl der Todesfälle bei 2,35. Zwischen Januar 2021 und April 2022 beträgt der monatliche Durchschnitt jedoch 42. Das ist ein Anstieg von 1696%.

Warum also ein so dramatischer Anstieg?

Die Antwort liegt höchstwahrscheinlich in der Einführung einer experimentellen Injektion, die angeblich vor der Covid-19-Krankheit schützen sollte, aber stattdessen ungeahnte Schäden am Immunsystem und Herz-Kreislauf-Probleme verursachte.

Eine Studie mit 566 Patienten, die entweder den Pfizer- oder den Moderna-Impfstoff erhielten, zeigt, dass die Anzeichen für Herz-Kreislauf-Schäden nach der zweiten Impfung stark zunahmen. Das Risiko von Herzinfarkten oder anderen schweren Herzproblemen hat sich Monate nach der Verabreichung der Impfstoffe mehr als verdoppelt, was auf Veränderungen von Entzündungsmarkern und Zellschäden zurückzuführen ist.

Die Patienten hatten nach der Impfung ein 1:4-Risiko für schwerwiegende Probleme im Vergleich zu 1:9 vor der Impfung. Ihr 5-Jahres-Herzinfarktrisiko stieg dank der Impfstoffe von 11 % auf 25 % (das ist ein Anstieg um 227 %).

Dr. Steven Gundry, ein Arzt aus Nebraska und pensionierter Herzchirurg, präsentierte die Ergebnisse auf den Scientific Sessions der Jahreskonferenz der American Heart Association in Boston vom 12. bis 14. November. Eine Zusammenfassung seiner Arbeit wurde am 8. November in Circulation, der wissenschaftlichen Zeitschrift der AHA, veröffentlicht.

Aber wir brauchen nicht weiter zu suchen als die Zahl der Fälle von Myokarditis, die durch die Covid-19-Impfung verursacht wurden. Myokarditis ist eine Erkrankung, die eine Entzündung des Herzmuskels verursacht und die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, einschränkt und zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen führen kann.

Mit der Zeit schwächt die Myokarditis das Herz, so dass der Rest des Körpers nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird. Es können sich dann Gerinnsel im Herzen bilden, die zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen. Zu den weiteren Komplikationen der Erkrankung gehört der plötzliche Herztod. Es gibt keine milde Version der Myokarditis, sondern sie ist äußerst ernst, da der Herzmuskel nicht in der Lage ist, sich zu regenerieren. Wenn der Schaden erst einmal da ist, kann die Uhr nicht mehr zurückgedreht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Meldungen von Myokarditis an das Vaccine Adverse Event Reporting System der U.S. Centers for Disease Control nach Jahr –

Herzschäden sind in der geimpften Bevölkerung allgegenwärtig, und die Schäden werden auf vielfältige Weise diagnostiziert. Die Raten für akutes Herzversagen sind in VAERS nun 475-mal so hoch wie die normale Ausgangsrate. Die Tachykardierate ist 7.973-mal so hoch wie der Ausgangswert. Die Rate der akuten Myokardinfarkte ist 412-mal so hoch wie die Basisrate. Die Raten für innere Blutungen, periphere Arterienthrombosen und Koronararterienverschlüsse liegen alle über dem 300-fachen der Ausgangsrate.

Vollständig geimpfte Menschen leiden wie nie zuvor.

Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass die Covid-19-Impfung der Grund dafür ist, dass die monatliche durchschnittliche Zahl der Todesfälle bei Sportlern jetzt um 1.700 % höher ist als die erwartete Rate.