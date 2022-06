Die Zeit der Entscheidung für Russland in der Ukraine ist gekommen

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Ich vermute, der Kreml ist zu dem Schluss gekommen, dass die begrenzte Intervention in der Ukraine ein Fehler war. Damit meine ich nicht, dass der Kreml in seinem Bemühen scheitern wird, alle ukrainischen Militäreinheiten aus dem Donbass zu vertreiben. Der Fehler des Kremls bestand darin, dass er dachte, die militärische Intervention könne begrenzt werden.

Die USA und die NATO sind jetzt in den Konflikt verwickelt. Die Ukraine wird mit schweren Waffen beliefert und im Umgang mit diesen Waffen geschult. Washington hat nun die Entsendung von Raketen veranlasst, die russisches Gebiet treffen können. Es ist klar, dass der Konflikt nicht begrenzt ist.

Das Dilemma für Russland besteht darin, dass sich durch die Beschränkung seiner militärischen Operationen auf die Region Donbass in der Ostukraine westliche Waffen in der Westukraine ansammeln, wo es möglich ist, eine Armee aufzustellen, die die von den Russen im Donbass zerstörte Armee ersetzen kann. Während es dem Kreml gelingen wird, den Donbass zu befreien, wird er sein Ziel, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu einem neutralen Staat zu machen, nicht erreichen, wenn die Intervention nicht auf die gesamte Ukraine ausgeweitet wird.

Darüber hinaus hat sich der Konflikt auch durch den Antrag des neutralen Finnlands und Schwedens auf Beitritt zur NATO ausgeweitet. Die Aufnahme Finnlands in die NATO würde die Präsenz der NATO an den Grenzen Russlands erheblich ausweiten, was mit der Intervention in der Ukraine verhindert werden sollte.

Der Kreml hat gewarnt, dass Länder, die sich in den Konflikt einmischen, als Kombattanten behandelt werden würden, hat aber nichts unternommen. Die russische Bedrohung wird so sehr missachtet, dass sogar das militärisch unbedeutende Dänemark offen Waffen in die Ukraine schickt. Die Folge wird ein weiteres Eingreifen der USA und der NATO sein.

Eine gefährliche Situation ist dadurch entstanden, dass der Kreml rote Linien erklärt hat, die er nicht durchsetzt. Die verzögerten und begrenzten russischen Reaktionen auf die Provokationen Washingtons sind der Grund für den derzeitigen Konflikt, und die verzögerten und begrenzten Reaktionen sind der Grund dafür, dass der derzeitige Konflikt wahrscheinlich außer Kontrolle gerät.

Es war offensichtlich, dass der Kreml eine schnelle und vollständige Eroberung der Ukraine brauchte, um eine Ausweitung des Krieges durch eine westliche Intervention zu verhindern und das nicht der NATO angehörende Europa einzuschüchtern, seine Neutralität aufzugeben. Stattdessen hat die begrenzte russische Aktion Washington Monate gegeben, um den Konflikt auszuweiten und ihn nach der Niederlage der Ukraine im Donbass fortzusetzen. Der westlichen Propaganda ist es sogar gelungen, die westlichen Bevölkerungen davon zu überzeugen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt.

Der Kreml ist offenbar nicht in der Lage zu begreifen, dass es keine friedliche oder diplomatische Lösung gibt. Es war die falsche Hoffnung des Kremls auf das illusorische Minsker Abkommen, die Washington acht Jahre Zeit gab, eine ukrainische Truppe auszubilden und auszurüsten, um die Donbass-Republiken zurückzuerobern. Der gesamte Konflikt hätte vermieden werden können, wenn der Kreml die Bitte des Donbass akzeptiert hätte, wie die Krim mit Russland wiedervereinigt zu werden. Dieser strategische Fehler des Kremls folgte auf einen größeren und früheren Fehler, als der Kreml beiseite stand und Washingtons Sturz der ukrainischen Regierung und die Einsetzung eines russlandfeindlichen Marionettenregimes zuließ.

Ich bewundere die Zurückhaltung des Kremls und seine Abneigung, Gewalt anzuwenden. Die Frage ist, ob dieses Verhalten Washington ermutigt, mit der Wolfowitz-Doktrin aggressiver gegen Länder vorzugehen, die Washingtons Hegemonie im Wege stehen.

Russland kann, wie in den vergangenen acht Jahren, die Hände in den Schoß legen, während Washington eine weitere ukrainische Armee aufstellt und ausbildet, oder es kann der Ukraine einen schnellen K.o.-Schlag versetzen, die Regierung austauschen und alle Nazi- und CIA-Elemente aufspüren und beseitigen, oder es kann aufgeben. Andernfalls ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die zunehmende westliche Intervention den Konflikt außer Kontrolle geraten lässt.

Der Kreml sieht dies selbst und warnt vor der Gefahr eines Atomkriegs, ergreift aber nicht die notwendigen Maßnahmen, um diese Gefahr auszuschließen.