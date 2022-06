Russell Brand: Würden Sie aus „Bequemlichkeit“ mit Ihrem Gesicht bezahlen?

Die „Smile-to-pay“-Technologie mag einfach sein, aber sie kann auch leicht ausgenutzt und missbraucht werden, so der Komiker und Kommentator Russell Brand – und sie ist eine weitere Möglichkeit für die zentrale Macht, die Macht von Privatpersonen zu beschneiden.

„Was ist für Sie wichtig? In welcher Welt wollen Sie leben? Wie wollen Sie existieren? Ist Ihnen Bequemlichkeit wichtiger als alles andere?“

Russell Brand schlug vor, dass wir uns diese Fragen stellen sollten, wenn die Unternehmen biometrische Zahlungssysteme einführen, „damit wir es bequem haben“.

In einem kürzlich erschienenen Videobeitrag mit dem Titel „Oh No. You Were Right“ befasste sich Brand mit Berichten, wonach Mastercard eine „Smile-to-Pay“-Technologie einführt, die es Kunden ermöglicht, mit ihrem Gesicht unter Verwendung biometrischer Daten zu bezahlen.

Mastercard kündigte Mitte Mai einen Pilotversuch des Programms in Brasilien an und sagte in einer Erklärung, dass es als nächstes im Nahen Osten und in Asien eingeführt werden würde.

Mit der Technologie – die mit einer App namens Payface verbunden ist – „können Verbraucher einfach die Rechnung prüfen und in eine Kamera lächeln oder mit der Hand über ein Lesegerät winken, um zu bezahlen“, heißt es in der Ankündigung.

„Für die Händler sind die Vorteile ebenfalls beträchtlich, von schnelleren Transaktionszeiten und kürzeren Warteschlangen bis hin zu mehr Hygiene und erhöhter Sicherheit“, so Mastercard.

Brand stellte die Beweggründe für die Innovation infrage.

„Könnte es sein, dass sich der Kapitalismus mit der zentralisierten Staatsmacht verbündet, um eine Situation herbeizuführen, in der die Macht des Einzelnen weiter eingeschränkt und reduziert wird? „Haben Sie in den letzten Jahren Beispiele dafür gesehen?“

Brand bezog sich dabei auf die Anfänge der COVID-19-Pandemie, als die Regierungen – angeblich zum „Schutz“ der Menschen – Maßnahmen ergriffen, die die Menschen finanziell ausbeuteten.

„Sie haben schon lange geahnt, dass etwas nicht stimmt, und Sie hatten Recht“, sagte er den Zuschauern und fügte hinzu:

„Die ganze Pandemie wurde bis zu einem gewissen Grad von Geschichten über verfolgte Menschen bestimmt; Geschichten über gehackte Daten; Bedenken darüber, wie diese neue Regulierungsbefugnis genutzt und möglicherweise missbraucht werden wird … während wir ständig von kulturellen Fragen abgelenkt werden …

„Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Coronavirus-Pandemie dazu genutzt wurde, den ohnehin schon mächtigen Institutionen, Unternehmen [und] Staaten neue Befugnisse und finanzielle Möglichkeiten zu verschaffen, während uns gleichzeitig gesagt wird: ‚Oh, das ist für eure Gesundheit, es ist zu eurem Nutzen, es ist für eure Bequemlichkeit.'“

Brand warnte davor, die Bequemlichkeit über alles andere zu stellen. Schließlich sagte er: „Das Bequemste, was es gibt, ist, dich direkt aus deiner Mutter herauszuholen und dich in ein Grab zu werfen.“

Brand teilte Nachrichtenberichte, aus denen hervorging, dass nicht jeder über die Idee der Verwendung biometrischer Daten in Gesichtserkennungssoftware glücklich ist.

Amos Toh, ein leitender Forscher bei Human Rights Watch, sagte gegenüber Sky News:

„Die Einzigartigkeit unserer biometrischen Identifikatoren birgt einzigartige Gefahren. Wenn sie im Rahmen einer Datenpanne gestohlen oder auf andere Weise kompromittiert werden, ist es sehr schwierig, diese biometrische Kennung wiederherzustellen und sicher zu schützen.“

Die britische Anwältin Suzie Miles sagte dem Guardian: „Wenn biometrische Daten gehackt werden, könnte das Risiko betrügerischer Aktivitäten erheblich höher sein als bei den derzeitigen Zahlungsmethoden.“

Es sei zwar unangenehm, eine physische Bankkarte zu verlieren, so Brand, aber „stellen Sie sich vor, dass Ihre biometrischen Daten von der Regierung gestohlen werden“.

Die Bemühungen um die Einführung von Gesichtserkennungssoftware und biometrischen Daten waren in den USA weniger erfolgreich. Im Mai wurde dem Technologieunternehmen Clearview AI durch einen Vergleich die Weitergabe von Gesichtserkennungsdaten untersagt.

Die Entscheidung folgte auf eine Klage, die die American Civil Liberties Union und ihre Partner im Jahr 2020 eingereicht hatten und in der behauptet wurde, das Unternehmen habe gegen das Gesetz zum Schutz biometrischer Daten in Illinois verstoßen.

Im Februar kündigte der Internal Revenue Service an, die Nutzung der Gesichtserkennungstechnologie des Unternehmens ID.me zur Authentifizierung von Online-Nutzern zu beenden, wie Silicon Republic berichtete.