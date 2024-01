Die Zerstörung der Umwelt in Gaza

Von Joshua Frank

Oder wie man eine unbewohnbare Höllenlandschaft auf einem Streifen Land schafft

An einem malerischen Strand im Zentrum des Gazastreifens, eine Meile nördlich des inzwischen eingeebneten Flüchtlingslagers Al-Shati, schlängeln sich lange schwarze Rohre durch Hügel aus weißem Sand, bevor sie im Untergrund verschwinden. Ein von den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) veröffentlichtes Bild zeigt Dutzende von Soldaten beim Verlegen von Rohrleitungen und scheinbar mobilen Pumpstationen, die Wasser aus dem Mittelmeer in unterirdische Tunnel leiten sollen. Verschiedenen Berichten zufolge soll damit das ausgedehnte Netz unterirdischer Schächte und Tunnel geflutet werden, das die Hamas angeblich gebaut und für ihre Operationen genutzt hat.

„Ich werde nicht über Einzelheiten sprechen, aber dazu gehören Sprengstoffe zur Zerstörung und andere Mittel, um zu verhindern, dass Hamas-Agenten die Tunnel nutzen, um unseren Soldaten zu schaden“, sagte der Generalstabschef der IDF, Generalleutnant Herzi Halevi. „Jedes Mittel, das uns einen Vorteil gegenüber dem Feind verschafft, der [die Tunnel] benutzt, und das ihn dieses Vorteils beraubt, ist ein Mittel, das wir in Betracht ziehen. Das ist eine gute Idee…“

Während Israel seine Flutungsstrategie bereits testet, ist dies nicht das erste Mal, dass die Tunnel der Hamas durch Meerwasser sabotiert werden. Im Jahr 2013 begann das benachbarte Ägypten, die von der Hamas kontrollierten Tunnel zu fluten, die angeblich zum Schmuggel von Waren zwischen der Sinai-Halbinsel und dem Gazastreifen genutzt wurden. Mehr als zwei Jahre lang wurde Wasser aus dem Mittelmeer in das Tunnelsystem gespült und richtete im Gazastreifen verheerende Umweltschäden an. Das Grundwasser wurde schnell mit Salzsole verunreinigt, was zur Folge hatte, dass der Boden gesättigt und instabil wurde, so dass er einstürzte und zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Einst fruchtbare landwirtschaftliche Felder wurden in versalzte Schlammgruben verwandelt, und sauberes Trinkwasser, das im Gazastreifen ohnehin schon knapp ist, wurde noch weiter verunreinigt.

Die derzeitige Strategie Israels, die Tunnel der Hamas zu versenken, wird zweifellos ähnliche, irreparable Schäden verursachen. „Es ist wichtig zu bedenken“, warnt Juliane Schillinger, Forscherin an der Universität Twente in den Niederlanden, „dass wir hier nicht nur über Wasser mit einem hohen Salzgehalt sprechen – das Meerwasser entlang der Mittelmeerküste ist auch mit ungeklärten Abwässern verschmutzt, die kontinuierlich aus dem dysfunktionalen Abwassersystem des Gazastreifens ins Mittelmeer geleitet werden.“

Dies scheint natürlich Teil eines umfassenderen israelischen Ziels zu sein – nicht nur die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören, sondern auch die gefährdeten Grundwasserleiter des Gazastreifens weiter zu beeinträchtigen und zu zerstören (die bereits durch Abwässer aus maroden Rohren verschmutzt sind). Israelische Offizielle haben offen zugegeben, dass es ihr Ziel ist, den Gazastreifen zu einem unbewohnbaren Ort zu machen, sobald sie ihre gnadenlose Militärkampagne beendet haben.

„Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend“, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant kurz nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober. „Wir werden alles eliminieren – sie werden es bereuen.“

Und Israel hält nun sein Versprechen ein.

Als ob die wahllosen Bombardierungen, durch die bereits bis zu 70 % aller Häuser im Gazastreifen beschädigt oder zerstört wurden, nicht schon genug wären, wird das Auffüllen der Tunnel mit verschmutztem Wasser dafür sorgen, dass einige der verbleibenden Wohngebäude auch strukturelle Probleme bekommen werden. Und wenn der Boden schwach und unsicher ist, werden die Palästinenser Schwierigkeiten beim Wiederaufbau haben.

Wenn die Tunnel mit verschmutztem Grundwasser geflutet werden, „wird sich Salz ansammeln und der Boden zusammenbrechen, was zum Abriss Tausender palästinensischer Häuser in dem dicht besiedelten Streifen führen wird“, sagt Abdel-Rahman al-Tamimi, Direktor der Palestinian Hydrologists Group, der größten NRO, die die Umweltverschmutzung in den palästinensischen Gebieten überwacht. Seine Schlussfolgerung könnte nicht verblüffender sein: „Der Gazastreifen wird ein entvölkertes Gebiet werden, und es wird etwa 100 Jahre dauern, bis die Umweltfolgen dieses Krieges beseitigt sind.“

Mit anderen Worten, wie al-Tamimi betont, ist Israel dabei, „die Umwelt zu zerstören“. Und in vielerlei Hinsicht hat alles mit der Zerstörung von Palästinas üppigen Olivenhainen begonnen.

Keine Oliven mehr

In einem durchschnittlichen Jahr wurden in Gaza einst mehr als 5 000 Tonnen Olivenöl von mehr als 40 000 Bäumen produziert. Die Herbsternte im Oktober und November war für Tausende von Palästinensern lange Zeit eine festliche Zeit. Familien und Freunde sangen, teilten Mahlzeiten und versammelten sich in den Hainen, um unter den uralten Bäumen zu feiern, die „Frieden, Hoffnung und Lebensunterhalt“ symbolisierten. Es war eine wichtige Tradition, eine tiefe Verbundenheit sowohl mit dem Land als auch mit einer lebenswichtigen wirtschaftlichen Ressource. Im vergangenen Jahr machte die Olivenernte mehr als 10 % der Wirtschaft des Gazastreifens aus, insgesamt 30 Millionen Dollar.

Seit dem 7. Oktober wird natürlich nicht mehr geerntet. Israels Taktik der verbrannten Erde hat stattdessen für die Zerstörung unzähliger Olivenhaine gesorgt. Anfang Dezember veröffentlichte Satellitenbilder bestätigen, dass 22 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Gazastreifens, darunter zahlreiche Olivenhaine, völlig zerstört sind.

„Wir sind untröstlich über unsere Ernte, die wir nicht erreichen können“, erklärt Ahmed Qudeih, ein Bauer aus Khuza, einer Stadt im südlichen Gazastreifen. „Wir können unser Land weder bewässern noch beobachten oder pflegen. Nach jedem verheerenden Krieg zahlen wir Tausende von Schekeln, um die Qualität unserer Ernte zu sichern und unseren Boden wieder für die Landwirtschaft nutzbar zu machen.“

Israels unerbittlicher militärischer Schlag gegen den Gazastreifen hat einen unvorstellbaren Tribut an Menschenleben gefordert (mehr als 22.000 Tote, darunter eine beträchtliche Anzahl von Frauen und Kindern, und Tausende weitere Leichen, die vermutlich unter den Trümmern begraben sind und daher nicht gezählt werden können). Und betrachten Sie diese jüngste Runde des Grauens als eine besonders grausame Fortsetzung einer 75-jährigen Kampagne zur Aushöhlung des palästinensischen Kulturerbes. Seit 1967 hat Israel mehr als 800.000 einheimische palästinensische Olivenbäume entwurzelt, manchmal, um Platz für neue illegale jüdische Siedlungen im Westjordanland zu schaffen, in anderen Fällen aus angeblichen Sicherheitsbedenken oder aus purer, viszeraler zionistischer Wut.

Wilde Olivenhaine werden von den Bewohnern der Region seit Tausenden von Jahren abgeerntet, was bis in die Zeit des Chalkolithikums in der Levante (4.300-3.300 v. Chr.) zurückreicht, und die Abholzung solcher Haine hat katastrophale ökologische Folgen. „Die Beseitigung von Bäumen steht in direktem Zusammenhang mit irreversiblen Klimaveränderungen, Bodenerosion und einem Rückgang der Ernteerträge“, heißt es in einem Bericht der Yale Review of International Studies aus dem Jahr 2023. „Die mehrjährige, holzige Rinde wirkt als Kohlenstoffsenke … [ein] Olivenbaum absorbiert 11 kg CO2 pro produziertem Liter Olivenöl.“

Neben der Ernte und dem kulturellen Wert sind Olivenhaine auch für das Ökosystem Palästinas von großer Bedeutung. Zahlreiche Vogelarten, darunter der Eichelhäher, der Grünfink, die Nebelkrähe, der Maskenwürger, der Palästina-Nektarvogel und der Samtkopf-Grasmücke, sind auf die biologische Vielfalt der palästinensischen Wildbäume angewiesen, von denen sechs Arten häufig in einheimischen Olivenhainen zu finden sind: Aleppokiefer, Mandel, Olive, Palästina-Kreuzdorn, Weißdorn und Feige.

Wie Simon Awad und Omar Attum in einer Ausgabe des Jordan Journal of Natural History von 2017 schrieben:

„Olivenhaine in Palästina könnten als Kulturlandschaften betrachtet oder aufgrund der Kombination von biologischer Vielfalt, kulturellem und wirtschaftlichem Wert als weltweit bedeutende landwirtschaftliche Systeme ausgewiesen werden. Der Wert der biologischen Vielfalt historischer Olivenhaine wurde auch in anderen Teilen des Mittelmeerraums anerkannt, und einige schlagen vor, diese Gebiete unter Schutz zu stellen, da sie als Lebensraum für einige seltene und bedrohte Arten dienen und für die Erhaltung der regionalen biologischen Vielfalt von Bedeutung sind.“

Ein uralter, einheimischer Olivenbaum sollte als ein Zeugnis für die Existenz der Palästinenser und ihren Kampf um Freiheit betrachtet werden. Mit seinem dicken, spiralförmigen Stamm steht der Olivenbaum als warnendes Beispiel für Israel, nicht wegen der Früchte, die er trägt, sondern wegen der Geschichten, die seine Wurzeln über eine vernarbte Landschaft und ein geschundenes Volk erzählen, das seit mehr als 75 Jahren rücksichtslos und unerbittlich belagert wird.

Weißer Phosphor und Bomben, Bomben und nochmals Bomben

Israel verseucht nicht nur das Grundwasser und entwurzelt Olivenhaine, sondern vergiftet den Gazastreifen jetzt auch von oben. Zahlreiche Videos, die von Amnesty International analysiert und von der Washington Post bestätigt wurden, zeigen Aufnahmen von Leuchtraketen und Schwaden von weißem Phosphor, die auf dicht besiedelte Stadtgebiete niedergehen. Weißer Phosphor wurde erstmals auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs eingesetzt, um Truppenbewegungen zu verdecken, und ist bekanntermaßen giftig und gefährlich für die menschliche Gesundheit. Der Abwurf von weißem Phosphor auf städtische Gebiete gilt heute nach internationalem Recht als illegal, und Gaza ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. „Jedes Mal, wenn weißer Phosphor in dicht besiedelten zivilen Gebieten eingesetzt wird, besteht ein hohes Risiko für unerträgliche Verbrennungen und lebenslanges Leiden“, sagt Lama Fakih, Direktor für den Nahen Osten und Nordafrika bei Human Rights Watch (HRW).

Weißer Phosphor ist nicht nur für Menschen hochgiftig, sondern hat in erheblichen Konzentrationen auch schädliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere. Er kann die Bodenzusammensetzung stören, so dass der Boden für den Anbau von Pflanzen zu sauer wird. Und das ist nur ein Teil des Munitionsbergs, den Israel in den letzten drei Monaten auf Gaza abgefeuert hat. Der Krieg (wenn man einen solchen asymmetrischen Angriff als „Krieg“ bezeichnen kann) war der tödlichste und zerstörerischste der jüngeren Vergangenheit, nach manchen Schätzungen mindestens so schlimm wie die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg, bei denen 60 deutsche Städte zerstört wurden und schätzungsweise eine halbe Million Menschen ums Leben kamen.

Wie die alliierten Streitkräfte des Zweiten Weltkriegs tötet Israel wahllos. Von den 29.000 abgefeuerten Luft-Boden-Munitionen waren 40 % ungelenkte 2.000-Pfund-Bomben, die auf belebte Wohngebiete abgeworfen wurden. Die UNO schätzt, dass Ende Dezember 70 % aller Schulen im Gazastreifen, von denen viele als Zufluchtsorte für Palästinenser dienten, die vor dem israelischen Angriff flohen, schwer beschädigt waren. Hunderte von Moscheen und Kirchen wurden ebenfalls getroffen, und 70 % der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen wurden getroffen und sind nicht mehr funktionsfähig.

Ein Krieg, der alle Vorhersagen übertrifft

„Gaza ist eine der intensivsten zivilen Bestrafungskampagnen der Geschichte“, behauptet Robert Pape, Historiker an der Universität von Chicago. „Sie befindet sich im obersten Quartil der verheerendsten Bombenangriffe aller Zeiten.

Es ist immer noch schwer zu begreifen, welchen Tribut Tag für Tag, Woche für Woche nicht nur für die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung des Gazastreifens, sondern auch für seine Umwelt gefordert wird. Jedes Gebäude, das explodiert, hinterlässt eine anhaltende Wolke aus giftigem Staub und klimawärmenden Dämpfen. „In Konfliktgebieten kann die Detonation von Sprengstoffen erhebliche Mengen an Treibhausgasen freisetzen, darunter Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub“, sagt Dr. Erum Zahir, Chemieprofessor an der Universität von Karachi.

Der Staub der eingestürzten Türme des World Trade Centers am 11. September 2001 machte den Ersthelfern schwer zu schaffen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass bei Rettungskräften die Wahrscheinlichkeit, an Leukämie zu erkranken, um 41 Prozent höher war als bei anderen Personen. Etwa 10.000 New Yorker litten nach dem Anschlag an kurzfristigen gesundheitlichen Beschwerden, und es dauerte ein Jahr, bis die Luftqualität in Lower Manhattan wieder das Niveau von vor 9/11 erreichte.

Es ist zwar unmöglich, alle Auswirkungen der israelischen Dauerbombardements zu analysieren, aber man kann davon ausgehen, dass die fortgesetzte Zerstörung des Gazastreifens weitaus schlimmere Folgen haben wird als der 11. September für New York City. Nasreen Tamimi, Leiterin der palästinensischen Behörde für Umweltqualität, ist der Meinung, dass eine Umweltbewertung des Gazastreifens jetzt „alle Vorhersagen übertreffen“ würde.

Das zentrale Dilemma, mit dem die Palästinenser im Gazastreifen schon vor dem 7. Oktober konfrontiert waren, war der Zugang zu sauberem Trinkwasser, und es hat sich durch Israels ununterbrochene Bombardierung nur noch schrecklich verschlimmert. In einem Bericht von UNICEF aus dem Jahr 2019 heißt es: „96 Prozent des Wassers aus dem einzigen Grundwasserleiter in Gaza ist für den menschlichen Verzehr ungeeignet.“

Die unterbrochene Stromversorgung, eine direkte Folge der israelischen Blockade, hat auch die sanitären Einrichtungen des Gazastreifens beschädigt, was zu einer zunehmenden Verunreinigung des Grundwassers geführt hat, was wiederum zu verschiedenen Infektionen und massiven Ausbrüchen von vermeidbaren, durch Wasser übertragenen Krankheiten geführt hat. Laut HRW setzt Israel den Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser als Mittel der Kriegsführung ein, was viele internationale Beobachter als eine Form der kollektiven Bestrafung ansehen – ein Kriegsverbrechen ersten Ranges. Die israelischen Streitkräfte haben absichtlich Ackerland zerstört und Wasser- und Sanitäranlagen bombardiert, um den Gazastreifen im wahrsten Sinne des Wortes unbewohnbar zu machen.

„Ich muss drei Kilometer laufen, um eine Gallone [Wasser] zu bekommen“, sagte der 30-jährige Marwan gegenüber HRW. Zusammen mit Hunderttausenden anderer Bewohner des Gazastreifens floh Marwan Anfang November mit seiner schwangeren Frau und zwei Kindern in den Süden. „Und es gibt keine Lebensmittel. Wenn wir Lebensmittel finden, dann sind es Konserven. Nicht alle von uns haben genug zu essen.“

Im Süden des Gazastreifens, in der Nähe der überfüllten Stadt Khan Younis, fließen rohe Abwässer durch die Straßen, da die Abwassersysteme nicht mehr funktionieren. In der südlichen Stadt Rafah, wohin so viele Menschen aus dem Gazastreifen geflohen sind, sind die Bedingungen mehr als katastrophal. Behelfsmäßige UN-Krankenhäuser sind überlastet, Lebensmittel und Wasser sind knapp, und die Zahl der Hungernden nimmt deutlich zu. Ende Dezember dokumentierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 100.000 Fälle von Durchfallerkrankungen und 150.000 Atemwegsinfektionen bei einer Bevölkerung von etwa 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen. Bei diesen Zahlen handelt es sich wahrscheinlich um massive Untererfassungen, die zweifellos noch ansteigen werden, wenn Israels Offensive weitergeht, da bereits 1,9 Millionen Menschen oder mehr als 85 % der Bevölkerung vertrieben wurden, von denen nach Angaben der Vereinten Nationen die Hälfte nun vom Hungertod bedroht ist.

„Seit über zwei Monaten entzieht Israel der Bevölkerung des Gazastreifens Nahrung und Wasser, eine Politik, die von hochrangigen israelischen Beamten vorangetrieben oder gebilligt wurde und die die Absicht widerspiegelt, Zivilisten als Methode der Kriegsführung auszuhungern“, berichtet Omar Shakir von Human Rights Watch.

Selten, wenn überhaupt, haben die Verursacher von Massenmord (die Berichten zufolge nun Angst vor der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag haben, in der Israel des Völkermords beschuldigt wird) ihre grausamen Absichten so deutlich dargelegt. Wie der israelische Präsident Isaac Herzog in einem gefühllosen Versuch, die Grausamkeiten zu rechtfertigen, denen die palästinensische Zivilbevölkerung jetzt ausgesetzt ist, formulierte: „Es ist eine ganze Nation da draußen, die [für den 7. Oktober] verantwortlich ist. Diese Rhetorik, dass die Zivilisten nichts wüssten, nichts damit zu tun hätten, ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können, sie hätten gegen dieses böse Regime kämpfen können“.

Die Gewalt, die den Palästinensern von einem Israel angetan wird, das von Präsident Biden und seinem außenpolitischen Team so eindrucksvoll unterstützt wird, ist mit nichts zu vergleichen, was wir zuvor mehr oder weniger in Echtzeit in den Medien und in den sozialen Medien gesehen haben. Der Gazastreifen, seine Bevölkerung und das Land, das sie seit Jahrhunderten ernährt hat, werden geschändet und in eine unbewohnbare Höllenlandschaft verwandelt, deren Auswirkungen garantiert noch über Generationen hinweg zu spüren sein werden.