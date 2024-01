Der Sportjournalist Mike Dickson, der die Absage des Tennischampions Novak Djokovic erreichen wollte, weil dieser sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte, ist bei den Australian Open in Melbourne plötzlich zusammengebrochen und gestorben.

Dickson, der lange Zeit für die Daily Mail geschrieben hatte, starb am 17. Januar, kurz vor seinem 60. Seine Frau Lucy gab seinen Tod in den sozialen Medien bekannt. „Wir werden ihn sehr vermissen“, schrieb sie.

Dickson griff Djokovic regelmäßig an, weil dieser nicht geimpft sei. Er schrieb unter anderem, dass sein Ruf „irreparabel beschädigt“ sei.

In einem anderen Artikel schrieb er, Djokovic habe möglicherweise seine Chance verpasst, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten zu werden, weil er sich geweigert habe, sich impfen zu lassen.

Djokovic sprach Dicksons Familie auf X sein Beileid aus. „Ruhe in Frieden“, schrieb er.

Ich bin dem nachgegangen und es ist zu 100 % wahr. Mike Dickson, ein großer Pharmajournalist, der Djokovic belästigte und versuchte, seine Karriere wegen seiner Weigerung, die Covid-Impfstoffe einzunehmen, zu verunglimpfen, brach bei den Australian Open plötzlich zusammen und starb.

Am Samstag rief jemand aus dem Publikum, er solle sich impfen lassen, und der Tennisspieler schlug ein Ass.

Er erreichte souverän das Viertelfinale der Australian Open. In einem einseitigen Match gab der serbische Titelverteidiger nur drei Spiele ab.

Djokovic ist in Melbourne auf der Jagd nach seinem elften Titel bei den Australian Open.

Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie Novak Djokovic ein Ass schlägt, nachdem er von der Menge mit den Worten „Lasst euch impfen“ beschimpft wurde. Erinnern wir uns daran, dass er, einer der fittesten Menschen auf dem Planeten, nicht Tennis spielen durfte, weil er sich weigerte, mehrere Dosen einer experimentellen mRNA-Gentherapie gegen ein Virus einzunehmen, das für ihn NULL Bedrohung darstellte – weil Wissenschaft.

