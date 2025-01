Die Zerstückelung Syriens schafft eine de-facto-Grenze zwischen Israel und der Türkei und sorgt für einen größeren Nahostkrieg

Von Mike Whitney

Ein Plan für alle: “…Die Auflösung Syriens und des Irak... in ethnisch oder religiös einzigartige Gebiete…ist Israels primäres Ziel… während die Auflösung der Militärmacht dieser Staaten als das primäre kurzfristige Ziel dient. Syrien wird entsprechend seiner ethnischen und religiösen Struktur zerfallen… Oded Yinon, Eine Strategie für Israel in den 1980er Jahren, voltairenet

Israelische Streitkräfte sind bis auf 15 Meilen an die syrische Hauptstadt Damaskus herangerückt. Die israelische Armee hat große Landstriche im Süden Syriens eingenommen, die sie besetzen und in denen sie schließlich Kontrollpunkte, Militärstützpunkte und Siedlungen errichten will. Die „Blitz“-Invasion wurde von einer massiven Bombenkampagne begleitet, die zahlreiche Militärstützpunkte, Waffenlager und Forschungslabore zerstörte und jegliche Hoffnung zunichte machte, dass Syrien wieder in der Lage sein wird, sich selbst zu verteidigen oder seine souveräne Unabhängigkeit wiederherzustellen. Syrien existiert praktisch nicht mehr; die anhaltenden Angriffe ausländischer Feinde haben das Land besiegt und zersplittert. Die Zerstückelung des in einer kritischen Lage befindlichen Nationalstaates hat bereits begonnen.

Gleichzeitig rückt die israelische Armee immer näher an Damaskus heran, während US-Streitkräfte entlang der türkischen Grenze mit dem Bau einer Militärbasis in der Stadt Kobani begonnen haben. Dieser Schritt soll die Türkei zu einer Konfrontation provozieren, bei der Washingtons kurdische Stellvertretermiliz gegen die von der Türkei unterstützte Syrische Nationalarmee (SNA) antritt. Die Situation ist äußerst gefährlich, da sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es bald zu einem Zusammenstoß zwischen zwei NATO-Mitgliedern im Nordosten Syriens kommt.

Hier ist mehr aus einem Artikel der Daily Sabah:

Berichten zufolge errichten die Vereinigten Staaten eine Militärbasis, um ihrem Verbündeten, der YPG, dem syrischen Ableger der Terrorgruppe PKK, im Norden Syriens zu helfen, wo die Terroristen seit dem Sturz des Regimes von Bashar Assad von der von der Türkei unterstützten Syrischen Nationalarmee (SNA) in die Enge getrieben werden. Lokale Journalisten berichteten, dass am Donnerstagmorgen 13 Lastwagen mit US-Flaggen und Betonblöcken in der Hochburg der PKK/YPG, Ain al-Arab, auch bekannt als Kobani, eintrafen. Das US-Militär hat einen Stützpunkt im benachbarten Irak geräumt und die Betonblöcke und andere Materialien werden laut lokalen Quellen nach Ain al-Arab für einen syrischen Stützpunkt verschifft. Anfang dieser Woche hat das US-Militär Dutzende von gepanzerten Bradley-Fahrzeugen in die Region verlegt und Luftverteidigungssysteme und andere gepanzerte Fahrzeuge an die YPG geliefert …. Die PKK wird von der Europäischen Union, den USA und der Türkei als terroristische Vereinigung eingestuft. Sie ist für mehr als 40.000 Tote in der Türkei verantwortlich, darunter auch Frauen und Kinder. Sie unterhält Hochburgen im Nordirak und in Syrien, um einen selbsternannten „kurdischen Staat“ zu schaffen. Die USA haben während des syrischen Bürgerkriegs Truppen zusammen mit militärischer Ausrüstung und Waffen in den Nordosten Syriens entsandt, um der PKK/YPG unter dem Vorwand des Kampfes gegen Daesh zu helfen. Ankara sagt, dass die YPG/PKK auf einer Stufe mit Daesh steht und im neuen Syrien nicht präsent sein sollte. Die USA sollen eine Militärbasis in Syrien errichten, während die SNA die PKK/YPG in die Enge treibt, Daily Sabah

Der obige Auszug zeigt, wie angespannt die Lage in Syrien derzeit ist. Während Washington die Unterstützung der Türkei für die Dschihadisten, die gerade Assad gestürzt und die Macht in Damaskus übernommen haben, begrüßt, provoziert die Biden-Regierung Präsident Recep Tayyip Erdogan bewusst in einer kritischen Angelegenheit der nationalen Sicherheit. (Die türkische Führung betrachtet die Unterstützung der USA für die Kurden (YPG) als Bedrohung für ihre Sicherheit.) Dieses doppelzüngige Verhalten ist für die USA nicht ungewöhnlich, da sie nach der Theorie handeln, dass Verbündete nur so lange Verbündete sind, wie sie den allgemeinen Interessen Washingtons dienen.

Die USA werden die Kurden (auch bekannt als „The Syrian Democratic Forces“ oder SDF) weiterhin unterstützen, um den Zugang zu syrischem Öl im Osten zu erhalten und ihre Unterstützung für die israelische Politik in der Region weiter zu verstärken. Israels Zuneigung zu den Kurden ist rein pragmatisch, wie dieser Auszug aus einem Artikel bei CNN erklärt:

… es gibt eine regionale Macht, die sich hinter das Streben der Kurden nach Unabhängigkeit stellt: Israel. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlichte vor dem Referendum eine Erklärung, in der er sagte, Israel unterstütze „die legitimen Bemühungen des kurdischen Volkes, einen eigenen Staat zu erlangen“. „Israel würde einen weiteren Staat in der Region begrüßen, der seine Besorgnis über die wachsende Macht des Iran teilt, einschließlich der Bedrohung durch vom Iran unterstützte schiitische Milizen im Irak“, sagt Frantzman. „Berichten zufolge wird auch Öl aus Kurdistan von Israel gekauft.“ CNN

Abgesehen davon, dass Israel billiges Öl aus den von Kurden kontrollierten Gebieten in Ostsyrien bezieht, betrachtet es die Kurden auch als natürliche Verbündete im Kampf gegen den Iran, den Irak, die Türkei und Syrien, die alle einen unabhängigen kurdischen Staat ablehnen. Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in einem Artikel von Al-Monitor:

Die kurdisch geführte autonome Verwaltung Nordostsyriens hat ein Abkommen mit einem amerikanischen Ölunternehmen unterzeichnet. Eine der Quellen gab an, dass das Abkommen zur Vermarktung von Öl in dem von der von den USA unterstützten Einheit kontrollierten Gebiet und zur Erschließung und Modernisierung bestehender Felder letzte Woche „mit dem Wissen und der Unterstützung des Weißen Hauses“ unterzeichnet wurde. Öl ist die Haupteinnahmequelle der autonomen Verwaltung … Die von Kurden geführte Einheit kontrolliert den Großteil des syrischen Ölreichtums, der sich in und um die Rmelain-Felder nahe der türkischen und irakischen Grenze sowie in den Al-Omar-Feldern weiter südlich konzentriert. Ankara ist in Bezug auf das Öl genauso empfindlich, da es als Mittel zur Festigung des Selbstverwaltungsprojekts der syrischen Kurden angesehen wird. Die Türkei führt seit 2016 Militäroperationen gegen die SDF durch, um deren vermeintliche Versuche zu unterbinden, eine zusammenhängende Kontrollzone von der irakischen Grenze bis nach Afrin westlich des Euphrat und darüber hinaus zu errichten. Die Türkei bezeichnet die SDF und ihre Partner aufgrund ihrer Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei als „Terroristen“. Die Rebellengruppe kämpft seit 1984 für die kurdische Selbstverwaltung innerhalb der Türkei und steht auf der Liste der terroristischen Organisationen des US-Außenministeriums. Quellen berichteten Al-Monitor, dass die Vereinbarung zur Vermarktung von Öl in Gebieten, die von den von den USA unterstützten Syrian Democratic Forces kontrolliert werden, „mit dem Wissen und der Unterstützung des Weißen Hauses“ unterzeichnet wurde. Al-Monitor: US-Ölunternehmen unterzeichnet Abkommen mit syrischen Kurden, justiceforkurds.org

Einige Leser erinnern sich vielleicht daran, dass Präsident Donald Trump sich oft damit brüstete, wie er „das Öl“ in Syrien „genommen“ hat. Er sagte Folgendes:

Ich habe die Truppen zurückgelassen, um das Öl zu holen. Ich habe das Öl geholt. Die einzigen Truppen, die ich habe, holen das Öl. Sie schützen das Öl. Ich habe das Öl übernommen … Wir haben das Öl. Im Moment haben die USA das Öl.

Fazit: Die Unterstützung Washingtons für die Kurden (auch bekannt als SDF) hat es einem US-Proxy ermöglicht, sowohl die ölreichen Teile Syriens als auch die Kornkammer Syriens, in der der größte Teil des Weizens geerntet wird, zu kontrollieren. Dieser Einnahmeverlust – zusammen mit den belastenden Wirtschaftssanktionen der USA – trieb das Land in den Bankrott, was den Zusammenbruch des Staates und die Absetzung Assads erheblich beschleunigte. Dies war ein großer „Sieg“ für die USA, die Türkei, Katar und andere westliche Verbündete, vor allem aber für Israel, auf dessen regionalen Bestrebungen die Gesamtstrategie basiert. Man sollte bedenken, dass alles, was geschehen ist, eng mit einem strategischen Entwurf übereinstimmt, der vor mehr als vier Jahrzehnten von einem zionistischen Intellektuellen (Oded Yinon) erstellt wurde, der „einen genauen und detaillierten Plan … für den Nahen Osten ausarbeitete, der auf der Aufteilung des gesamten Gebiets in Kleinstaaten und der Auflösung aller bestehenden arabischen Staaten basiert“. Laut dem politischen Analysten Khalil Nakhleh:

Der Plan basiert auf zwei wesentlichen Prämissen. Um zu überleben, muss Israel 1) eine regionale Großmacht werden und 2) die Aufteilung des gesamten Gebiets in Kleinstaaten durch die Auflösung aller bestehenden arabischen Staaten bewirken. „Klein“ hängt hier von der ethnischen oder konfessionellen Zusammensetzung jedes Staates ab. Die zionistische Hoffnung besteht folglich darin, dass konfessionell geprägte Staaten zu Satelliten Israels werden und ironischerweise dessen moralische Legitimation darstellen.Was sie wollen und was sie planen, ist keine arabische Welt, sondern eine Welt arabischer Fragmente, die bereit sind, sich der israelischen Hegemonie zu unterwerfen. Jeder arabische Staat … ist früher oder später ein echtes Ziel. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass arabische Strategen den zionistischen Plan in all seinen Konsequenzen verinnerlicht haben. Stattdessen reagieren sie mit Ungläubigkeit und Schock, wenn sich eine neue Phase davon entfaltet. Die traurige Tatsache ist, dass die arabische Reaktion auf eine zukünftige Belagerung anderer arabischer Hauptstädte dieselbe sein wird, solange die zionistische Strategie für den Nahen Osten nicht ernst genommen wird. Khalil Nakhleh, Der zionistische Plan für den Nahen Osten, powerbase.info

Eine Neuauflage dieser Ideen erschien mehr als ein Jahrzehnt später unter dem Titel „A Clean Break: A Strategy for Securing the Realm“ (Ein sauberer Schnitt: Eine Strategie zur Sicherung des Reiches), verfasst vom Neokonservativen Richard Perle, der Israels strategische Vision für die Neugestaltung des Nahen Ostens darlegte. Hier ist ein Ausschnitt:

Israel kann sein strategisches Umfeld in Zusammenarbeit mit der Türkei und Jordanien gestalten, indem es Syrien schwächt, eindämmt und sogar zurückdrängt. Diese Bemühungen können sich darauf konzentrieren, Saddam Hussein im Irak zu entmachten – ein wichtiges israelisches strategisches Ziel an sich – um die regionalen Ambitionen Syriens zu vereiteln.“ „Am wichtigsten ist, dass es verständlich ist, dass Israel ein Interesse daran hat, die Aktionen der Türkei und Jordaniens gegen Syrien diplomatisch, militärisch und operativ zu unterstützen, wie z. B. die Sicherung von Stammesallianzen mit arabischen Stämmen, die auf syrisches Gebiet vordringen und der syrischen Führungselite feindlich gesinnt sind.“ USA bei Täuschung in Syrien ertappt – Erfüllung der Yinon- und Clean-Break-Pläne, cnionline.org

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Dokumenten sind offensichtlich, ebenso wie die Tatsache, dass dies die operative Strategie ist, die die Ereignisse im Nahen Osten prägt. Die Rolle lebenswichtiger Ressourcen, Pipeline-Korridore und sogar die regionale Sicherheit sind alle zweitrangig gegenüber Israels ehrgeizigem Plan für eine regionale Hegemonie, der der Hauptantrieb für den eskalierenden Flächenbrand ist. Nachdem Israel in den letzten zwei Jahrzehnten sechs seiner sieben Rivalen ausgeschaltet hat, ist ein Krieg mit dem Iran nun wohl unvermeidlich. Der Iran ist das letzte Hindernis für die Verwirklichung des zionistischen Traums, durch regionale Vorherrschaft zur Weltmacht aufzusteigen.

Es ist erwähnenswert, dass Israel, obwohl es sich in unmittelbarer Nähe von Damaskus befindet, nicht beabsichtigt, in die Stadt einzumarschieren oder sie zu besetzen. Ein scharfsinniger Analyst auf Twitter drückte es so aus:

Israel hatte die feste Politik, niemals zu versuchen, eine arabische Hauptstadt einzunehmen. Die Auswirkungen einer solchen Tat gehen weit über den propagandistischen Wert hinaus. Deshalb hat Israel während des Krieges von 1973 nie versucht, nach Damaskus oder Kairo vorzudringen. Das einzige Mal, dass Israel von dieser Politik abgewichen ist, war 1982, als die IDF in die Vororte von Beirut einmarschierte. Das war ein dummer Schachzug und endete schlecht für die Kriegsziele.

Meiner Meinung nach wird die israelische Führung wahrscheinlich am Stadtrand bleiben und den Häuserkampf vermeiden, der entstehen würde, wenn sie versuchen würde, Damaskus selbst zu besetzen. Auf diese Weise kann die IDF ihre unerbittlichen Luftangriffe auf Ziele in Damaskus fortsetzen, ohne sich auf endlose Kämpfe von Tür zu Tür einzulassen, die die Zahl der Opfer in die Höhe treiben würden. Auf jeden Fall gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass die IDF plant, auf Damaskus vorzurücken.

Am Freitag forderte der neue syrische Machthaber Abu Mohammed al-Jolani (auch bekannt als Ahmad al-Sharaa) die Vereinigten Staaten auf, Israel anzuweisen, seine Streitkräfte aus der Grenzpufferzone und dem syrischen Teil des Berges Hermon abzuziehen.

In einem Artikel in Israel Today heißt es:

Ahmed al-Sharaa, der Anführer der sunnitisch-islamistischen syrischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham und de facto Anführer des Landes, hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben, damit es sich aus der Pufferzone Golan und vom Gipfel des Berges Hermon zurückzieht. Quellen in Israel sagten, dass sie keine Forderungen aus Washington in Bezug auf Syrien erhalten hätten, und fügten hinzu, dass der jüdische Staat keine Kompromisse bei seiner Sicherheit eingehen werde, so der Bericht. Israels „Ausreden sind aufgebraucht und sie haben die Einsatzgrenzen überschritten“, um die militärische Infrastruktur des Assad-Regimes anzugreifen und Truppen in mehreren entmilitarisierten Zonen auf der syrischen Seite der Golanhöhen zu stationieren, zitierte die New York Times al-Sharaa mit diesen Worten. Israel Today

Der obige Auszug ist der erste Hinweis darauf, dass zwischen Tel Aviv und seinen dschihadistischen Verbündeten in Damaskus nicht alles in Ordnung ist. Die Frage ist, ob diese Kluft nun, da Assad gestürzt wurde und Israel nicht mehr auf die Unterstützung sunnitischer Extremisten angewiesen ist, um seine regionale Agenda voranzutreiben, noch größer wird.

Weniger als 24 Stunden nachdem al-Jolani seine Forderungen vorgebracht hatte, gab der israelische Außenminister Gideon Sa’ar den folgenden Kommentar ab:

„Die Welt spricht von einem ‚geordneten Regierungswechsel in Syrien‘. Aber es ist nicht so, dass eine neue Regierung, die heute ganz Syrien kontrolliert, demokratisch gewählt wurde. Es handelt sich um eine terroristische Bande, die zuvor in Idlib war und die Hauptstadt Damaskus und andere Gebiete übernommen hat. Die Welt würde sie sehr gerne als neue und stabile Regierung sehen, weil die Länder die Flüchtlinge auf ihrem Territorium nach Syrien zurückführen wollen. Aber das ist nicht der Fall.“

Wir können nur spekulieren, ob es einen Zusammenhang zwischen al-Jolanis offensiver Haltung gegenüber der Militäroffensive (und den Bombenangriffen) Israels und der scharfen Zurechtweisung durch den israelischen Außenminister gibt. Der Grund, warum uns das interessiert, ist, dass wir nicht glauben, dass eine Regierung, die aus sunnitischen Militanten besteht, die willfährigen Marionetten sein werden, die sowohl Israel als auch die USA erwarten. Wir glauben, dass es unüberbrückbare Differenzen geben wird, die eine stärkere Reaktion Israels provozieren werden. Dies wiederum wird Erdogan dazu zwingen, den Vorwand aufzugeben, dass HTS unabhängig agiert, da er die dschihadistischen Stellungen in Südsyrien mit Brigaden der türkischen Armee verstärken muss. Kurz gesagt: Dort, wo die IDF auf HTS-Kämpfer trifft, verläuft de facto die Grenze zwischen Israel und der Türkei. Dies wird noch deutlicher werden, wenn die verschiedenen Akteure ihre Verteidigungspositionen verstärken und sich „einigeln“. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel der Jerusalem Post an:

Die turbulente Beziehung zwischen Israel und der Türkei steuert auf weitere Turbulenzen zu, da die jüngsten Entwicklungen in Syrien die beiden Länder gegeneinander aufbringen und sich daraus möglicherweise eine direkte bewaffnete Konfrontation entwickelt. Die Türkei lag in der Vergangenheit bereits im Streit mit Israel, und zwar bei früheren Konfrontationen mit der Hamas. Diesmal war es anders … Die Türkei möchte ihren Einfluss in Syrien, das eine gemeinsame Grenze mit Israel hat, weiter festigen. Obwohl offiziell Krieg herrschte, war die Grenze jahrelang eine der ruhigsten Israels. Jetzt, da die Türkei geografisch näher an Israel heranrückt, könnte diese Ruhe gestört werden. „Es besteht die Möglichkeit einer zukünftigen militärischen Konfrontation zwischen Israel und der Türkei“, sagte Prof. Efrat Aviv, Türkei-Expertin am Fachbereich für Allgemeine Geschichte der Bar-Ilan-Universität und am Begin-Sadat-Zentrum für Strategische Studien, gegenüber The Media Line. „Dies ist beispiellos, wie alle Ereignisse, die in letzter Zeit in der Region zu beobachten sind.“ Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind seit über einem Jahrzehnt angespannt, obwohl die beiden Länder während mehrerer Krisen diplomatische und Handelsbeziehungen aufrechterhalten haben. Jetzt steht die Türkei vor der Haustür Israels, und bei einem weniger als herzlichen Verhältnis könnten die Spannungen in Bezug auf Syrien zu einer Verschlechterung führen. Die jüngsten Entwicklungen in Syrien, die das Land im Wesentlichen zur Disposition gestellt haben, haben dazu geführt, dass sowohl die Türkei als auch Israel in verschiedenen Gebieten Bodentruppen einsetzen. „Die Türkei ist sehr hartnäckig, was ihre Interessen in Syrien angeht, und Erdogan möchte seinen Einfluss dort festigen, indem er darauf abzielt, dass die neue Regierung dort unter seiner Schirmherrschaft steht“, sagte Aviv. „Dazu gehören massive Investitionen, auch in kurdischen Gebieten, damit die syrische Gesellschaft pro-türkisch ist. Die Türkei will die kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen vollständig unterdrücken.“ … „Solange Erdogan an der Macht ist, wird sich an den Beziehungen nichts Gutes ändern, und es wird nur noch schlimmer werden. Selbst wenn er durch ein Regime ersetzt wird, das Israel weniger kritisch gegenübersteht, wird es eine Weile dauern, bis die Kritik an Israel nachlässt“, sagte Aviv. ‚Die türkische Gesellschaft wird Zeit brauchen, um ihre toxische öffentliche Meinung gegenüber Israel zu ändern, da die antiisraelische und antizionistische Stimmung in der Türkei sehr stark ist.‘ Erdogans Politik in Syrien bringt die Türkei und Israel einer Konfrontation näher, Jerusalem Post

Israel verfügt weder über die nötigen Arbeitskräfte noch über die Ressourcen, um die Türkei in einen offenen Kampf zu verwickeln. Daher wäre es logisch, Washington dazu zu überreden, die Drecksarbeit für Israel zu erledigen, indem es Feindseligkeiten im Norden anzettelt und die USA so in einen weiteren ewigen Krieg verwickelt, der darauf abzielt, die bösartige zionistische Agenda voranzutreiben. (Der Bau einer Militärbasis in Kobani dient diesem Zweck. Es handelt sich um eine klare Provokation.)

Es scheint passend, dass die drei kriegstreibendsten Nationen der Welt – Israel, die Türkei und die USA – auf einem Schlachtfeld im Zentrum des Nahen Ostens landen, wo ihre aggressiven, konkurrierenden Agenden in einem letzten blutigen Konflikt aufeinanderprallen werden. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Unheil aufzuhalten?