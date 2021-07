Die Zivilisierung der Wilden

Wir überquerten den Atlantik, trafen auf einen Haufen Wilder, besiegten sie und beanspruchten den Kontinent. Wir haben gewonnen! Das ist die Geschichte, die ich gelernt habe, so befriedigend und dumm wie ein John-Wayne-Film.

Der Mythos bröckelt und bekommt Risse, seine Gewissheit ist jetzt so prekär wie die Statue eines konföderierten Generals. Die Wahrheit strömt durch die Löcher herein, zum Beispiel:

In den späten 1830er Jahren waren die meisten Ureinwohner aus einem großen Teil des Südens – ein paar Millionen Hektar Land in Georgia, Tennessee, Alabama, North Carolina und Florida – „entfernt“ worden, damit die Weißen dort Baumwolle anbauen konnten. Im Jahr 1838 wurde eine letzte Gruppe widerspenstiger Cherokee ins Oklahoma-Territorium deportiert, als Präsident Martin Van Buren 7.000 Soldaten schickte, um die Aufgabe zu erledigen.

Die Soldaten, so history.com, „zwangen die Cherokee mit Bajonetten in die Lager, während seine Männer ihre Häuser und Habseligkeiten plünderten. Dann marschierten sie die Indianer mehr als 1.200 Meilen ins Indianerterritorium. Keuchhusten, Typhus, Ruhr, Cholera und Hunger waren epidemisch auf dem Weg, und Historiker schätzen, dass mehr als 5.000 Cherokee an den Folgen der Reise starben.“

Und das war nur die letzte Etappe des „Trail of Tears“, der etwa 125.000 amerikanische Ureinwohner – Choctaw, Chickasaw, Seminole, Creek und Cherokee