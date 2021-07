Das zionistische Projekt: ein “Erfolgsmodell” der “besonderen” Art

Von Evelyn Hecht-Galinski

Der „jüdische Staat“ hat es erfolgreich verstanden, sein Land in Form von Unterdrückung, Landraub, Vandalismus, illegaler Besatzung und Bespitzelung als „zionistisches Projekt“ darzustellen. Die traurige Wirklichkeit zeigt sich in der Tatsache, dass es der „jüdische Staat“ seit Gründung vor 73 Jahren nicht geschafft hat, sich zu einem normalen Staat zu entwickeln. Das zionistische Projekt ist ein aggressives Beispiel für Bedrohung in der Region und ohne den Willen für einen Frieden mit seinen Nachbarn, geschweige denn mit den Ur-Einwohnern, den Palästinensern.

Aufgebaut auf dem Trauma des Versagens

Dieses Projekt war unter tatkräftiger Mithilfe westlicher Kolonialisten darauf ausgerichtet, eine nationale Heimat für das „jüdische Volk“ auf Kosten des palästinensischen Volkes zu verwirklichen, mit allen Mitteln der Vertreibung, ethnischen Säuberung und schlimmsten Massakern, und einen „Schutzschild für den jüdischen Staat“ zu bilden, unter Mithilfe der Diaspora-Juden und massiv unterstützt von der Staatengemeinschaft. Alles aufgebaut auf dem Trauma des Versagens der internationalen westlichen Staaten, den Holocaust nicht nur nicht