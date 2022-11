Die Zukunft der Welt laut Vladimir Putin

Von Hans-Jürgen Geese

Es ist im Folgenden nicht meine Absicht, Vladimir Putin zu verherrlichen, der bei seinem Gespräch mit Klaub Schwab (Gründer des Weltwirtschaftsforums) in St. Petersburg im November 2019, laut einer Presseerklärung des Kreml, folgendes sagte: „Wir haben immer Beziehungen zu Ihrem Forum unterhalten, und wir werden es weiterhin unterstützen.“

Man könnte meiner Ansicht nach durchaus behaupten, dass Putin mit dieser Mafiaorganisation unter einer Decke steckt. Politik in der heutigen Zeit scheint nicht mehr zu sein als ein zynisches Machtspiel voller Täuschungen, in dem alles erlaubt ist, was die Herrscher dieser Welt zu ihrem Endziel der gepriesenen neuen Weltordnung führen wird. Allerdings muss ich erwähnen, dass mittlerweile keine russischen Namen mehr unter den Mitgliedern der „young global leaders“ auf der Website des Forums auftauchen.

Meine Sympathien Russland gegenüber stammen von Erzählungen meines Vaters, der Jahre nach dem Krieg aus Sibirien heimkehrte, ohne Groll, trotz der Ungeheuerlichkeiten, die er durchleiden musste und der meine Neugierde weckte für dieses Land und seine Menschen. Daher lernte ich Russisch, beschäftigte mich intensiv mit der Geschichte Russlands, besuchte das Land und bin heute der