Die Zukunft ist hier: Dystopische Filme passen zu einer dystopischen Welt

„Nun werden wir schon vom Internet beobachtet. Wenn die Machthaber es möchten. Sie sehen, welche Seiten Sie besuchen. Künftig wird uns das Fernsehen beobachten, und sich mit dem so gewonnenen Wissen auf unsere Bedürfnisse anpassen. Das spannende daran ist, daß es sich anfühlen wird, als seien wir Teil dieses Mediums. Das erschreckende daran ist, daß wir unser Recht auf Privatsphäre verlieren werden. In der Luft wird eine Anzeige vor unseren Augen erscheinen, die direkt zu uns spricht.“ ~ Director Steven Spielberg, Minority Report

Von John W. Whitehead & Nisha Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

22. März 2022, The Rutherford Institute

Wir haben die von Science Fiction Autoren wie George Orwell, Aldous Huxley, Margaret Atwood und Philip K. Dick erträumte dystopische Zukunft sehr viel schneller erreicht als geplant.

So wie in Orwells Big Brother in 1984* beobachten die Regierung und ihre Spionageunternehmen jeden Schritt von uns.

Änhlich wie in Huxleys Schöne Neue Welt* produzieren wir eine Gesellschaft von Beobachtern, denen „ihre Freiheiten genommen wurden, die dies jedoch … vielmehr genießen, da sie durch Propaganda und