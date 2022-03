Warum viele Niederländer „zu Recht“ extrem besorgt über den Pandemievertrag der Globalisten sind und der Rest der Welt sich anschließen sollte

Die Niederländer sind sehr besorgt über das internationale Pandemie-Abkommen. Laut dem Abgeordneten Pepijn van Houwelingen (FVD) sind viele Menschen „zu Recht“ sehr besorgt darüber.

„Warum? Denn ein solcher rechtsverbindlicher internationaler Vertrag ermöglicht es der Weltgesundheitsorganisation, die Gesundheitspolitik in unserem Land im Falle einer Pandemie zu steuern. Wenn die Europäische Union einen solchen Vertrag im Namen der Mitgliedstaaten unterzeichnet, kann die Weltgesundheitsorganisation (WHO), sobald eine Pandemie ausgerufen wird, der Europäischen Union rechtsverbindliche Gesundheitsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auferlegen, die die Europäische Union dann über europäische Verordnungen, die die Niederlande in ihre eigene Gesetzgebung umsetzen müssen, unserem Land auferlegt“, sagte Van Houwelingen am Mittwoch im Abgeordnetenhaus.

„Damit verlieren wir während einer Pandemie natürlich jegliche Kontrolle über unsere Gesundheitspolitik. Wir lassen zu, dass Globalisten über die Weltgesundheitsorganisation diktieren, was wir bei einer Pandemie zu tun haben. Dieselbe Weltgesundheitsorganisation, die am 14. Januar 2020 verkündete, dass es keine Beweise für eine Infektion von Mensch zu Mensch bei Corona gibt. Dieselbe Weltgesundheitsorganisation, die für den großen Corona-Schwindel verantwortlich ist, indem sie ein Virus mit der Sterblichkeitsrate einer Grippe als Pandemie eingestuft hat. Und jetzt beginnen wir mit Verhandlungen, die der Weltgesundheitsorganisation die Befugnis geben werden, uns vorzuschreiben, was wir im Falle einer Pandemie zu tun haben. Absurd!“ sprach Van Houwelingen.

Die drohende Impfpflicht bei der WHO

Seine Partei will auf keinen Fall einen rechtsverbindlichen Pandemievertrag, der uns der Weltgesundheitsorganisation unterstellt. „Deshalb müssen wir die Weltgesundheitsorganisation so schnell wie möglich verlassen.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Van Houwelingen hat während der Debatte einen Antrag gegen die drohende Impfpflicht der WHO gestellt. Dieser Antrag wurde angenommen. „Stellen Sie jetzt sicher, dass der Rest des globalistischen Pandemieabkommens auch nicht kommt“, schreibt der Abgeordnete in den sozialen Medien.