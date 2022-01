Die Zukunft von Gavi: Digitale Gesundheitspässe und eine globale ID-Datenbank?

Gavi, die Impfstoffallianz, steht bei der COVID-19-Impfkampagne an vorderster Front, da sie neben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Betrieb von COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) leitet. Gavi nennt das Datenmanagement als eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Stärkung der Gesundheitssysteme, und die Organisation verfügt über eine umfangreiche Datenbank, die eine automatische Nachverfolgung und Überwachung auf globaler Ebene ermöglicht. Das inzwischen ausgelaufene Gavi-Programm INFUSE wurde 2016 ins Leben gerufen und rief Regierungen und Unternehmen dazu auf, innovative Lösungen zu entwickeln, um mehr Menschen zu erreichen und zu impfen. INFUSE 2018 forderte speziell digitale Technologien, um ungeimpfte Kinder zu identifizieren und zu registrieren und sie nach der Impfung zu überwachen und zu betreuen. TrialSite hat bereits über die Verbindungen zwischen der WHO, Gavi und der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) berichtet, einschließlich der Bedenken, dass der Ansatz von Gavi im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu „geschäfts- und technologieorientiert“ sein könnte. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen ein globales Gesundheitsregister auf die gegenwärtigen und zukünftigen Pandemien haben könnte und ob es ein Hilfsmittel für einflussreiche Geldgeber sein könnte.

Gavi, The Vaccine Alliance (Gavi) wurde im Rahmen globaler öffentlicher und privater Partnerschaften gegründet, um die weltweite Durchimpfungsrate zu verbessern, insbesondere bei Kindern in Ländern mit niedrigem Einkommen.

Gavi wurde im Jahr 2000 als Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung gegründet und hat nach eigenen Angaben dazu beigetragen, mehr als 888 Millionen Kinder zu impfen und über 15 Millionen Menschenleben zu retten. Sie arbeitet mit der WHO, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), der Weltbank, dem BMGF sowie mit Regierungsstellen, Forschungseinrichtungen, Impfstoffherstellern und Partnern aus dem Privatsektor zusammen.

Was ist INFUSE?

Innovation for Uptake, Scale, and Equity in Immunisation (INFUSE) war ein Programm, das 2016 von Gavi ins Leben gerufen wurde, um innovative Lösungen für die Modernisierung der globalen Gesundheits- und Impfversorgung zu entwickeln. Jedes Jahr arbeitet INFUSE mit Geldgebern, Interessengruppen und Regierungen zusammen, um Innovationen zu finanzieren, die diesem Ziel am besten entsprechen. Die INFUSE-Prüfer bewerteten Innovationen, die von Einzelpersonen oder Organisationen eingereicht wurden, anhand von Kriterien, die ihre nachhaltige Anwendung unterstützen würden, darunter Wirkungsnachweis, Kosteneffizienz und Anpassungsfähigkeit.

Jedes Jahr hatte INFUSE einen anderen Schwerpunkt. Im Jahr 2019, dem letzten Jahr, in dem INFUSE stattfand, lag der Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Durchimpfung sowie auf der Suche nach Innovationen zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Immunisierung in städtischen Gebieten. Im Vorjahr ging es um Technologien für die Biometrie von Säuglingen, mobile Anwendungen für den Zugriff auf digitale Gesundheitskarten und Analysetools für die Kartierung und Überwachung.

Der INFUSE-Aufruf für Innovationen 2018 enthielt eine Erklärung, in der die Vielseitigkeit digitaler Gesundheitskarten und biometrischer Daten erläutert wurde: „Wenn Kinder heranwachsen, kann ihre digitale Gesundheitskarte für den Zugang zu sekundären Diensten wie der Grundschule genutzt werden, oder sie erleichtert den Erhalt alternativer Ausweise.“ In der Erklärung heißt es, dass diese digitalen Technologien so konzipiert sind, dass sie in andere Identitätsmanagementsysteme integriert werden können, sodass internationale Partner Zugang zu „überprüfbaren Nachweisen und genauen, aggregierten Daten“ haben.

Ihre Vision ist eine digitale Gesundheitskarte, die die Registrierung, Überwachung und Nachverfolgung von Impfungen organisieren würde. Sie könnte auch eine Aufzeichnung in einer globalen Datenbank beinhalten, die von Gavi in Zusammenarbeit mit Regierungen betrieben wird. Diese digitalen Gesundheitskarten sollen die Durchimpfungsraten verbessern, indem sie nachverfolgen, wann Kinder geimpft werden, und eine genaue Erfassung der Impfungen gewährleisten. Wie in der Aufforderung zur Einreichung von Innovationen angedeutet, soll die digitale Gesundheitskarte jedoch nicht mehr auf die Förderung von Impfungen beschränkt sein, sondern sich zu einem globalen Identifikationssystem entwickeln, das in der Bildung und in anderen Bereichen eingesetzt werden soll.

In der Aufforderung zur Einreichung von Innovationen 2018 wurde auch auf die Zusammenarbeit von Gavi mit der ID2020-Allianz verwiesen, die ihre Vision eines globalen digitalen Identifikations- und Biometriesystems unterstützt. Zu den Gründungspartnern von ID2020 gehören die Technologieunternehmen Microsoft und Accenture, und die Allianz arbeitet auch mit anderen Institutionen zusammen, darunter die Rockefeller Foundation, PriceWaterHouse Coopers und Cisco Systems Inc. Darüber hinaus haben sich Experten für Kryptotechnologie der ID2020-Allianz angeschlossen, um mit ihrem technologischen Fachwissen zur Verwirklichung dieser Agenda beizutragen.

Die ID2020-Allianz wird von den Vereinten Nationen unterstützt, und ihr Ziel ist Teil der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030, die eine „digitalisierte rechtliche Identität für alle Menschen weltweit, einschließlich der Geburtsregistrierung, bis 2030“ fordern.

2018 hat sich Gavi auch mit The Audacious Project zusammengetan, um die Immunisierung in Afrika, insbesondere in den abgelegenen Gebieten von Liberia, Uganda und Kenia, durch „digital gestützte Gesundheitsprogramme für Gemeinden“ zu verbessern. Ziel dieser neuen Zusammenarbeit war es, 18 Millionen US-Dollar für das Audacious Project von Last Mile Health und Living Good bereitzustellen, um bis 2021 mehr als 8 Millionen Menschen Zugang zu Impfstoffen zu verschaffen und 50.000 Gesundheitshelfer einzusetzen. Ziel der Finanzierung war es, das Gesundheitspersonal mit Smartphones auszustatten, um den Impfstatus von Kindern in Echtzeit zu erfassen, automatische Impferinnerungen per SMS zu versenden und Impflücken zu ermitteln.

Obwohl es vielversprechend erscheint, die eigene Gesundheit digital zu erfassen, gibt es Bedenken hinsichtlich der Schaffung einer zentralisierten Datenbank mit digitalen ID-Karten, die von Gavi und den Regierungen für andere Zwecke genutzt werden könnten. Es ist zu vermuten, dass private Partner und große Technologieunternehmen, die Gavi und die ID2020-Allianz finanzieren, wahrscheinlich Zugang zu der globalen, digitalen Datenbank haben und sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzen könnten.

Die Zukunft eines globalen Gesundheitsregisters

Wie TrialSite berichtet hat, bietet das Zusammenspiel von Pharmaunternehmen, Gesundheitsorganisationen und nationalen oder globalen Gesundheitsbehörden Raum für Interessenkonflikte und regulatorische Vereinnahmung, insbesondere dann, wenn dieselben Personen mehrere verschiedene Hüte tragen.

Es ist erwähnenswert, dass Gavi unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten Trump 1,16 Milliarden Dollar von der US-Regierung erhalten hat. In der Regierungserklärung heißt es, dass diese Mittel für Impfstoffe für Kinder bestimmt sind, aber es gibt Spekulationen, dass einer der Gründe für diese Finanzierung darin bestand, die digitale Identifizierung und Verfolgung des Impfstatus von Kindern zu unterstützen.

Interessant im Zusammenhang mit einer solchen Datenbank ist die Rolle von Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), leitender medizinischer Berater des US-Präsidenten und Mitglied des leitenden Reaktionsteams von COVID-19. Zusätzlich zu diesen Funktionen ist Dr. Fauci auch als Mitglied des Leadership Council for the Decade of Vaccines Collaboration (DoV) aufgeführt, der die Vision für den Global Vaccine Action Plan 2011-2020 entworfen hat. Ziel dieses Rahmens war es, die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Er wurde vom BMGF in Zusammenarbeit mit Gavi, UNICEF, NIAID, WHO und anderen Interessengruppen vorangetrieben.

Dr. Fauci setzt sich derzeit dafür ein, dass die COVID-Impfstoffe Kindern ab 5 Jahren verabreicht werden, und schlug vor, dass Säuglinge und Kleinkinder bis zum Frühjahr 2022 mit den COVID-19-Impfstoffen geimpft werden. Mit der detaillierten Datenbank, die die digitalen Gesundheitskarten von Gavi bieten würden, wäre es viel einfacher, die Durchimpfungsrate durch Impfverordnungen zu erhöhen.

Das Risiko von Master-Datenbanken

Es gibt echte Bedenken gegenüber zentralisierten, globalisierten persönlichen digitalen Informationen, die zur Überwachung des Gesundheitszustands oder für eine legalisierte Identifizierung verwendet werden, da das System potenzielle Risiken birgt, wenn es von einem ehrgeizigen Unternehmen oder einer Regierung eingesetzt wird.

Das chinesische Sozialkreditsystem (CSC) wurde aufgrund ähnlicher Bedenken kritisiert. Das System bewertet Personen und Unternehmen auf der Grundlage einer „ganzheitlichen Beurteilung ihrer Vertrauenswürdigkeit“. Über die National Credit Information Sharing Platform (NCISP) verfolgt und überwacht das CSC Aktivitäten auf der Grundlage von Meldungen aus der Öffentlichkeit. Das System wurde in verschiedenen Regionen Chinas eingeführt und ist so konzipiert, dass Einzelpersonen oder Unternehmen entweder mit Privilegien in der Gesellschaft belohnt oder über eine zentrale schwarze Liste bestraft werden.

Die Folgen eines schlechten Abschneidens im CSC-System haben Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Person, zu reisen, zu arbeiten, zu studieren und Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten. Kritiker sagen, dass das System der chinesischen Regierung die Möglichkeit gibt, die totale Kontrolle über ihre Bürger zu erlangen – sogar über grundlegende Menschenrechte wie die Freizügigkeit von Personen. Berichten zufolge soll das System auch dazu dienen, mit einer Politik des „name and shame“ Angst zu verbreiten, und schränkt die Vereinigungsfreiheit ein, indem es Unternehmen, die eine auf der schwarzen Liste stehende Person beschäftigen, Strafen androht.

Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine umfangreiche Datenbank von den Machthabern oder einflussreichen Personen genutzt werden kann, um die Menschen in der Gesellschaft zur Einhaltung von Plänen zu bewegen. Dies fördert auch den Verlust bestimmter Menschenrechte, der Kontrolle über Informationen und der Privatsphäre.

TrialSite wird die künftige Nutzung und Entwicklung der von Gavi vorgeschlagenen digitalen Gesundheitsdatenbank weiter beobachten.