Von Riley Waggaman

Putin beauftragt Herman Gref, Russlands KI-gesteuerte Zukunft zu sichern

Der freundliche Bankier Herman Gref (L) ; Ein GrefBot9000 belästigt eine Dame (R)

Herman Gref, Russlands beliebtester deutscher Technokrat, wurde am Mittwoch in den Kreml gerufen, um an einem Gipfeltreffen von „Russland – Land der Möglichkeiten“ teilzunehmen, einer Organisation, deren Ziel es ist, „die persönliche und berufliche Selbstverwirklichung von Bürgern aller Altersgruppen zu gewährleisten“.

Herr Gref ist Mitglied des Aufsichtsrates der Gruppe, aus Gründen, die eigentlich auf der Hand liegen sollten.

An einem großen Tisch im Katharinensaal plauderte Präsident Wladimir Putin mit dem CEO von Sber über „die Zukunft“:

Wladimir Putin: Herman Oskarowitsch, wird künstliche Intelligenz Sie als Vorsitzenden der Sberbank ablösen? Herman Gref: Wladimir Wladimirowitsch, ich hoffe nicht zu meinen Lebzeiten, aber alles bewegt sich darauf zu. Wladimir Putin: Sehen Sie, mit solchen Leuten ist kein Fortschritt möglich, alles wird sich jetzt verlangsamen … Wir haben kürzlich eine Veranstaltung [über KI] abgehalten. Die Sberbank arbeitet in der Tat schon seit langem daran, seit vielen Jahren, nicht wahr? Wie viele? Es sind mindestens fünf Jahre vergangen. Herman Gref: Wir betreiben die AI Journey seit fünf Jahren. Im Allgemeinen haben wir seit 12-13 Jahren viel investiert. Wladimir Putin: Ja, wir haben viel investiert. Können Sie diese Zahl nennen? Sagen Sie es. Herman Gref: Wir investieren jedes Jahr etwa eine Milliarde Dollar in Technologien der künstlichen Intelligenz. Wir erhalten etwa drei Milliarden Dollar pro Jahr durch künstliche Intelligenz zurück. Wladimir Putin: Das Ausmaß ist ernst, daher sollten alle Bemühungen, die auf das Erreichen bestimmter Ziele in diesem Bereich abzielen, natürlich unterstützt werden … Das ist die Zukunft …. das ist die absolute Zukunft. In Bezug auf die Bedeutung für das Land – für jedes Land – ist dies nicht weniger wichtig als das Atom- oder Raketenprojekt der Sowjetunion, das Mitte der 1940er und 1950er Jahre durchgeführt wurde. Also, Herman Oskarowitsch, passen Sie bitte auf, ja?

Das „jüngste Ereignis“, auf das sich Putin bezog, war die KI-Journey-Konferenz von Sber, die im November stattfand. Der russische Präsident sagte den Teilnehmern der Herbstkonferenz von Sber:

Unser nächstes Ziel am Horizont des laufenden Jahrzehnts ist es, eine breitere Einführung der künstlichen Intelligenz zu gewährleisten. Sie soll alle Bereiche der Wirtschaft, der sozialen Dienste und der öffentlichen Verwaltung durchdringen. Herr Gref und ich haben darüber gesprochen, als er noch in der Regierung tätig war, und es war Herrn Grefs Lieblingsprojekt – er hat nie aufgehört, über die Notwendigkeit des Übergangs zu einer neuen Ebene der Verwaltung im Allgemeinen zu sprechen, als Ganzes.

Hier gibt es nicht viel Zweideutigkeit: Putin glaubt, dass KI die Zukunft ist, und Herman Grefs Sber („keine Bank, sondern ein ganzes Universum von Dienstleistungen„) soll die russische Herde in eine bessere, KI-gesteuerte Zukunft führen.

Ihr Korrespondent ist ein echter Pragmatiker und ein abgebrühter Realist: Wie könnte man von Russland erwarten, dass es keine KI entwickelt? Wie dieser Blog schon früher gezeigt hat, lässt sich die Technologie nicht aufhalten, es sei denn, man ist Amish oder lebt im Japan des 16. Jahrhunderts, als die Kriegsherren des Landes den Bauern kurzzeitig den Gebrauch von Schusswaffen verboten, weil sie zu viele edle Samurai töteten. Sie leben nicht im Japan des 16. Jahrhunderts.

Das Problem ist, dass man Herman Gref unter keinen Umständen trauen kann, und die Tatsache, dass Putin ihn offenbar zum russischen KI-Baron ernannt hat, ist etwas beunruhigend.

Ich bin sicher, dass KI für viele nützliche Dinge eingesetzt werden kann, z. B. für die Entwicklung neuronaler Netze, die Ihnen in weniger als 15 Minuten Tacos an die Haustür liefern können. Aber das Missbrauchspotenzial ist sehr groß, und wenn Russlands KI-Programm von Anfang an von Gref gesteuert wird, ist das ein großes Warnsignal. Das ist allerdings nur meine Meinung.

Es gibt noch ein weiteres Problem, und es wäre falsch, es nicht anzusprechen: Putin ist wirklich von der Digitalisierung begeistert. Das ist einfach so, und das ist eine Tatsache.

Im November 2021 schlug er zum Beispiel vor, eine einheitliche Datenbank für „[biometrische] Daten, die bei Finanztransaktionen verwendet werden“, zu schaffen. Natürlich aus Gründen der Sicherheit und des Komforts.

Eine Überraschung: Ein Jahr später unterzeichnete Putin das gewinnorientierte, nur teilweise von der russischen Regierung kontrollierte Einheitliche Biometrische System als Gesetz. Sber ist übrigens ein wichtiger Akteur bei der Umstellung Russlands auf biometrische Systeme.

Wahrscheinlich haben einige von Ihnen genug davon, über Gref und seine gestörten Visionen für Russland zu lesen. Aber wenn Sie verstehen wollen, wohin Russland steuert, müssen Sie diesen Spinner wie einen Falken beobachten. Er hat den technokratischen Finger in jedem Pelmeni, mit voller Zustimmung des Kremls.

Das ist nicht gut. Das ist schlecht.