Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Ziel eines russischen Angriffs geworden. Ferner soll es Schäden an einer historischen orthodoxen Kathedrale im Stadtzentrum gegeben haben.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurde die Kathedrale „zerstört“. Das Ministerium spricht von einem „Kriegsverbrechen, das niemals vergessen und vergeben werden wird“.

Russland bestätigte, dass es Angriffe auf Odessa gegeben habe, bestreitet jedoch, dass die Kathedrale getroffen wurde. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde das Gebäude von einer ukrainischen Flugabwehrrakete getroffen.

Westliche Medien zeigten Bilder von Aufräumarbeiten in der Kathedrale, die in den sozialen Medien viral gingen. Die Bilder zeigen, wie eine Frau mit großer Leichtigkeit mehrere Stücke von etwas wegträgt, das wie Beton aussieht.

Eine ausgebombte ukrainische Kathedrale, in der eine Frau einen Betonblock in einem Arm trägt, während sie mit dem anderen Arm mühelos einen Betonhaufen balanciert Seit wann ist Beton so leicht wie Styropor?

Das Filmmaterial wurde unter anderem von Sky News und Infowars ausgestrahlt . Der Sender zeigte zwei Frauen, die Trümmer aufsammelten. Eine der Frauen hat mindestens sieben Stücke in ihren Händen. Was tragen die Frauen hier?

Remco van Velzen, der einen Ausbildung in der Architektur hat, teilte die Bilder in den sozialen Medien und fragt sich: „Seit wann ist Beton so leicht wie Styropor?“