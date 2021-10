Die Zunahme von COVID-19 steht in 68 Ländern weltweit und in 2 947 Bezirken in den USA in keinem Zusammenhang mit der Impfquote.

Die Zahl der neuen COVID-19-Fälle ging durch die Impfung nicht nur nicht zurück, sondern stieg sogar leicht an, sodass in Ländern mit einem höheren Prozentsatz der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind, mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner auftreten

In Island und Portugal, wo mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gibt es mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als in Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Die Studie fasst mehrere Gründe zusammen, warum das „alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19“ neu bewertet werden sollte, einschließlich der Tatsache, dass die Injektion von Pfizer-BioNTech bei der Verhinderung einer COVID-19-Infektion nur zu 39 % wirksam war und die natürliche Immunität der Immunität durch COVID-19-Impfungen überlegen ist.

COVID-19-Injektionen wurden als einzige Lösung zur Eindämmung der Pandemie präsentiert. Bis Oktober 2021 wurden 6,54 Milliarden COVID-19-Impfdosen verabreicht, was bedeutet, dass 47,6 % der Weltbevölkerung mindestens eine Dosis erhalten haben.

Die Massenimpfungen haben die Pandemie jedoch nicht aufhalten können, und eine im European Journal of Epidemiology veröffentlichte Studie hat bahnbrechende Daten veröffentlicht, die zeigen, dass der Anstieg von COVID-19 in 68 Ländern weltweit und in 2.947 Bezirken in den USA nicht mit der Anzahl der Impfungen in Zusammenhang steht.

Die Daten zeigen, dass die Impfungen nicht wie versprochen wirken

Die offizielle COVID-Darstellung schiebt die Schuld an der anhaltenden Pandemie weiterhin auf die Ungeimpften, obwohl die Daten zeigen, dass sich COVID-19 in Gebieten mit hohen Impfraten, wie z. B. in Israel, weiterhin stark verbreitet. Wie S. V. Subramanian vom Harvard Center for Population and Development Studies und ein Kollege im European Journal of Epidemiology feststellen:

Impfstoffe sind derzeit die wichtigste Strategie zur Bekämpfung von COVID-19 auf der ganzen Welt. So wird beispielsweise behauptet, dass die anhaltende Welle neuer Fälle in den Vereinigten Staaten (USA) auf Gebiete mit niedrigen Impfraten zurückzuführen ist.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Ländern wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Gleichzeitig ist auch in Israel, das für seine rasche und hohe Durchimpfungsrate gelobt wurde, ein erheblicher Anstieg der COVID-19-Fälle zu verzeichnen.

Unter Verwendung der Daten von Our World in Data für die länderübergreifende Analyse und der Daten des COVID-19-Teams des Weißen Hauses für die US-Bezirke untersuchten die Forscher den Zusammenhang zwischen neuen COVID-19-Fällen und dem Prozentsatz der Bevölkerung, der vollständig geimpft worden war. In den achtundsechzig einbezogenen Ländern fanden sie „keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen COVID-19-Fällen in den letzten sieben Tagen“.

Die Impfung führte nicht nur nicht zu einer Verringerung der Zahl der neuen COVID-19-Fälle, sondern sogar zu einem leichten Anstieg derselben. In der Studie heißt es: „Die Trendlinie deutet auf einen geringfügig positiven Zusammenhang hin, sodass Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner haben.

Hochgeimpfte Länder mit höheren COVID-19-Fällen

Falls es irgendwelche Zweifel an der Notwendigkeit gab, die weltweite Massenimpfkampagne ernsthaft in Frage zu stellen, sollte dies diese ausräumen: In Island und Portugal, wo jeweils mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gibt es mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als in Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Israel ist ein weiteres Beispiel. Mit mehr als 60 % vollständig geimpfter Bevölkerung wies es in den letzten sieben Tagen die höchste Zahl von COVID-19-Fällen pro 1 Million Menschen auf. Die Daten aus den US-Bundesstaaten waren ähnlich, wobei die Zahl der neuen COVID-19-Fälle pro 100.000 Menschen unabhängig vom Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung „weitgehend ähnlich“ war.

„Es scheint auch keine signifikanten Anzeichen dafür zu geben, dass die COVID-19-Fälle mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung abnehmen“, schrieben sie. Bemerkenswert ist, dass von den fünf US-Bezirken mit den höchsten Impfraten – zwischen 84,3 % und 99,9 % vollständig geimpft – vier auf der Liste der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention für hohe Übertragungsraten standen. In 26,3 % der 57 Bezirke mit „niedriger Übertragung“ liegt die Impfquote unter 20 %.

In der Studie wurde sogar eine einmonatige Verzögerung berücksichtigt, die bei den vollständig Geimpften auftreten könnte, da es angeblich zwei Wochen nach der letzten Dosis dauert, bis die „volle Immunität“ eintritt. Dennoch wurde „kein erkennbarer Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und der Anzahl der vollständig Geimpften“ festgestellt.

Hauptgründe, warum die Abhängigkeit von Impfungen überdacht werden sollte

Die Studie fasst mehrere Gründe zusammen, warum das „alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19“ überdacht werden sollte. Zunächst einmal nimmt die Wirksamkeit der Impfung ab. Aus einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums geht hervor, dass die Injektion von Pfizer-BioNTech nur zu 39 % wirksam ist, um eine COVID-19-Infektion zu verhindern,9,10 was „deutlich unter der in der Studie ermittelten Wirksamkeit von 96 % liegt“.

„Die Forscher fügten hinzu, dass selbst schwere Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID-19, vor denen die Impfungen angeblich schützen, bei den vollständig Geimpften von Januar 2021 bis Mai 2021 von 0,01 auf 9 % bzw. von 0 auf 15,1 % gestiegen sind.12 Wenn die Impfungen wie angekündigt wirken, warum sind diese Raten dann nicht weiter gestiegen, anstatt zu sinken?

„Es zeichnet sich auch ab“, so die Forscher, „dass die durch den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erworbene Immunität möglicherweise nicht so stark ist wie die durch die Genesung vom COVID-19-Virus erworbene Immunität“.

So ergab eine am 25. August 2021 veröffentlichte retrospektive Beobachtungsstudie, dass die natürliche Immunität der Immunität durch COVID-19-Impfungen überlegen ist. Die Forscher stellten fest: „Diese Studie hat gezeigt, dass die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen Infektionen, symptomatische Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte bietet, die durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 verursacht werden, verglichen mit der durch den BNT162b2-Zweidosenimpfstoff induzierten Immunität“.

Tatsache ist, dass es zwar immer wieder zu Durchbrüchen bei denjenigen kommt, die sich mit COVID-19 geimpft haben, dass es aber extrem selten ist, sich erneut mit COVID-19 zu infizieren, nachdem man die Krankheit bereits durchgemacht und sich erholt hat. Wie selten? Forscher aus Irland führten eine systematische Überprüfung durch, an der 615.777 Personen teilnahmen, die sich von COVID-19 erholt hatten, mit einer maximalen Nachbeobachtungszeit von mehr als 10 Monaten.

„Eine Reinfektion war ein seltenes Ereignis“, stellten sie fest, „… wobei keine Studie über eine Zunahme des Reinfektionsrisikos im Laufe der Zeit berichtete.“ Die absolute Reinfektionsrate reichte von 0 % bis 1,1 %, während der Median der Reinfektionsrate nur 0,27 % betrug.

Eine andere Studie ergab ähnlich beruhigende Ergebnisse. Sie verfolgte 43 044 SARS-CoV-2-Antikörper-positive Personen bis zu 35 Wochen lang, und nur 0,7 % wurden erneut infiziert. Bei Anwendung der Genomsequenzierung zur Abschätzung des Risikos einer Reinfektion auf Bevölkerungsebene wurde das Risiko auf 0,1 % geschätzt.

Anders als bei der COVID-19-Injektion gab es während der siebenmonatigen Nachbeobachtungszeit keine Anzeichen für eine nachlassende Immunität, und die Forscher kamen zu dem Schluss: „Eine Reinfektion ist selten. Die natürliche Infektion scheint einen starken Schutz gegen eine Reinfektion mit einer Wirksamkeit von über 90 % für mindestens sieben Monate zu bewirken“.

Alles Risiko für keine Belohnung?

Der Zweck einer informierten Zustimmung besteht darin, den Menschen alle Daten zu einem medizinischen Verfahren zur Verfügung zu stellen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, bevor sie zustimmen. Im Fall der COVID-19-Injektionen waren solche Daten aufgrund der Notfallgenehmigung zunächst nicht verfügbar, und als besorgniserregende Nebenwirkungen bekannt wurden, wurden Versuche, sie öffentlich zu machen, unterbunden.

Im August 2021 ergab eine große Studie aus Israel, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Erkrankung mit einer Rate von 1 bis 5 Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-19-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und Epidemiologe, gehört zu denjenigen, die davor gewarnt haben, dass COVID-19-Injektionen nicht nur versagen, sondern auch Leben gefährden. McCullough zufolge wurden bis zum 22. Januar 2021 in der Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 186 Todesfälle nach einer COVID-19-Injektion gemeldet – mehr als genug, um das besorgniserregende Mortalitätssignal zu erreichen und das Programm zu stoppen.

„Bei einem Programm dieser Größenordnung wäre alles, was über 150 Todesfälle hinausgeht, ein Alarmsignal“, sagte er. In den USA gab es 186 Todesfälle bei nur 27 Millionen geimpften Amerikanern“. McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfprogramm im Februar 2021 aus Sicherheitsgründen und wegen des Todesrisikos eingestellt worden wäre, wenn es die entsprechenden Sicherheitsgremien gegeben hätte.

Nun, da die Daten keinen Unterschied in den COVID-19-Fällen zwischen Geimpften und Ungeimpften zeigen, wird es immer wahrscheinlicher, dass die Injektionen ein hohes Risiko mit sehr geringem Nutzen mit sich bringen, insbesondere bei bestimmten Bevölkerungsgruppen wie Jugendlichen. Aufgrund des Risikos einer Herzmuskelentzündung empfahl der britische Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI), gesunden 12- bis 15-Jährigen keine COVID-9-Injektionen zu verabreichen.

Treibt die Massenimpfung die Variantenbildung voran?

Neben ernsthaften Fragen zur Wirksamkeit gibt es alarmierende Behauptungen, dass die Impfungen die COVID-19-Infektiosität erhöhen und Mutationen fördern, die zu Varianten führen. Als vier häufige Mutationen in die Delta-Variante eingeführt wurden, verstärkte die mRNA-Injektion von Pfizer ihre Infektiosität, so dass sie resistent wurde.

Eine Delta-Variante mit drei Mutationen ist bereits aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich eine vierte Mutation entwickelt, sodass eine vollständige Resistenz gegen den Impfstoff von Pfizer unmittelbar bevorstehen könnte.

In der Zwischenzeit ist bekannt, dass man, wenn man einen lebenden Organismus wie Bakterien oder Viren unter Druck setzt, z. B. mit Hilfe von Antibiotika, Antikörpern oder Chemotherapeutika, sie aber nicht vollständig abtötet, ungewollt ihre Mutation zu virulenteren Stämmen fördern kann. Diejenigen, die dem Immunsystem entkommen, überleben schließlich und wählen Mutationen aus, um ihr weiteres Überleben zu sichern.

Viele haben aufgrund des Drucks, der bei Massenimpfungen auf das COVID-19-Virus ausgeübt wird, vor einem Entkommen des Immunsystems gewarnt, und eine weitere Studie, die sich auf ein mathematisches Modell stützt, kam zu dem Ergebnis, dass sich ein Worst-Case-Szenario entwickeln kann, wenn ein großer Prozentsatz einer Bevölkerung geimpft wird, die Virusübertragung aber hoch bleibt – so wie es jetzt der Fall ist. Dies stellt das Hauptszenario für die Entwicklung resistenter Mutantenstämme dar.

Angesichts der unübersehbaren COVID-19-Injektionsfehler, der ernsthaften Gesundheitsrisiken, die mit der Injektion verbunden sind, und der Tatsache, dass es keine Unterschiede bei den neuen COVID-19-Fällen in Gebieten mit hohen Impfraten gibt, ist es an der Zeit, öffentlich einzugestehen, dass die Injektion nicht die Lösung ist. Wie die Forscher des European of Journal of Epidemiology feststellten:

„Die Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen kann mehr schaden als nützen. Wichtig ist, dass andere, nicht-pharmakologische Präventionsbemühungen (z. B. die Bedeutung grundlegender öffentlicher Gesundheitshygiene in Bezug auf die Einhaltung von Sicherheitsabständen oder das Händewaschen, die Förderung häufigerer und billigerer Formen von Tests) erneuert werden müssen, um ein Gleichgewicht zu finden, damit wir lernen, mit COVID-19 zu leben, so wie wir auch 100 Jahre später noch mit verschiedenen saisonalen Abwandlungen des Influenzavirus von 1918 leben.“

Quellen: