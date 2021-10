Bidens Rückzug aus Afghanistan: Es beginnt die multipolare Kartierung

Alexander Dugin

Der Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan war das letzte Anzeichen für die Entstehung einer völlig neuen multipolaren Welt, die von neuen Mächten radikal umstrukturiert wird.

Die Weltgeopolitik hat sich nach dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan und der abscheulichen und beschämenden Behandlung der aus den Flugzeugen gefallenen pro-amerikanischen Kollaborateure grundlegend verändert. Diese Veränderung ist so gewaltig und massiv, dass wir sie noch nicht so bewerten können, wie sie es verdient.

Wir können den Niedergang der amerikanischen Hegemonie seit dem Anschlag auf das WTC am 11. September nachzeichnen. Wenn die ex-territoriale Netzwerkorganisation der einzigen Hypermacht der Welt (Ausdruck von Hubert Vidrine) solchen Schaden zufügen kann, dann stimmte schon zu diesem Zeitpunkt etwas nicht mit ihr.

Das ständige Wachstum der Unabhängigkeit zweier alternativer Pole – China und Russland – können wir auch seit Anfang 2000 beobachten – dem Ausgangspunkt des Aufstiegs von Chinas Xi und Putins Russland.

Doch gleich nach dem 11. September 2001 beschlossen die USA, Russland und China, die noch zu schwach und irrelevant erschienen, zu ignorieren und ihre Bemühungen auf die islamische Welt zu konzentrieren: Die Invasion im Irak und in Afghanistan. Dann kam die neue Welle der Aufstände des arabischen Frühlings, die vom Westen unterstützt wurde. Als Hauptfeind der unipolaren Welt wurde der radikale Islam ausgemacht – zunächst in seiner salafistischen Variante – also Al-Qaida, später ISIS, Jabhat al Nusra und so weiter. Fukuyama prägte den Begriff „Islamofaschismus“ – eine Art neue Personifizierung des „Doktor Böse“.

Das war von Anfang an eine Fake News. Es ist allgemein bekannt, dass die USA in der Zeit des Kalten Krieges extreme sunnitisch-fundamentalistische Bewegungen unterstützt haben, um sie gegen prosowjetische Regime, säkulare nationalistische Parteien und schiitische Organisationen einzusetzen – die allesamt entschieden antiwestlich eingestellt waren. Die Idee der Strategen in Washington war es also, ihre Klienten unter neuen Bedingungen erneut einzusetzen. Diesmal diente der exterritoriale Charakter des dschihadistischen Netzwerks den USA als scheinbar ausreichender Vorwand für eine Invasion in jedem souveränen Land. Der Verweis auf einige geheime Geheiminformationen der CIA reichte aus, um eine Invasion und einen Regimewechsel zu rechtfertigen.

In der Zeit nach 9/11 bekämpften die USA diesen gespenstischen Feind des „Islamofaschismus“ und versuchten verzweifelt, Unipolarität und Globalisierung zu stärken.

Der Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan ist das letzte Element dieser Strategie mit einem offensichtlichen und unumkehrbaren Ende. Die USA und der Westen im Allgemeinen haben den Kampf gegen einen fiktiven Feind verloren. Diese Schlacht wurde von der populistischsten Bewegung in der islamischen Welt gewonnen, die gegen Intervention und Kolonialisierung kämpft. Das ist der letzte Punkt in der miserablen Strategie der Neocons, die sich als totaler Fehlschlag erwiesen hat.

Die Dinge liefen schon bei Obama schief. Er gab vor, „Pazifist“ zu sein, fing aber neue Kriege an und beendete keine der bereits begonnenen. Während seiner Regierungszeit waren das Projekt „Großer Mittlerer Osten“ und der arabische Frühling katastrophal für das Image der USA. Die USA konnten kein einziges Versprechen an irgendeinen Teilnehmer erfüllen – und auch nicht die Dienste der pro-amerikanischen Akteure vor Ort zurückzahlen. Sie provozierten das Chaos, waren aber völlig unfähig, für Ordnung zu sorgen. Obama war also gezwungen, der Politik der Neocons zu folgen, hat dabei aber eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt, was nicht nur den mangelnden Willen, sondern auch die Erschöpfung der Ressourcen zeigt.

Mit Trump wurden die Dinge klarer. Trump hat die Globalisierung und den Internationalismus ausdrücklich abgelehnt und sich für einen altmodischen, paläokonservativen amerikanischen Nationalismus ausgesprochen. Im Nahen Osten unterstützte Trump eindeutig „Israel“ und gab die „tiefgreifende Demokratisierung“ der islamischen Gesellschaften auf. Er versprach, die amerikanischen Truppen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak abzuziehen, konnte dies aber nicht tun, da er von den Demokraten angegriffen wurde.

Aber die amerikanische Macht in Zentralasien und im Nahen Osten hat sich unter Obama und Trump immer mehr verschlechtert, ungeachtet ihrer Widersprüche in anderen Bereichen.

Der letzte Realitätscheck wurde von Biden vorgenommen. Als radikaler Gegner von Trump und klarer Neokonservativer war er gezwungen, mehr zu tun als seine Vorgänger – den symbolischen Schlusspunkt unter die 20-jährige amerikanische Strategie des Kampfes gegen den „Islamofaschismus“ zu setzen. Trotz seiner Nichtexistenz hat der „Islamofaschismus“ – dieses Gespenst, das sich die krude liberale Propaganda ausgedacht hat – gesiegt.

Mit Biden war Washington gezwungen, die Realität anzuerkennen, da die gesamte politische Macht in den Händen der Globalisten und Neokonservativen lag: Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, die USA haben sich als unfähig erwiesen, die Welt zu führen, die Globalisierung ist gescheitert, und die westliche Hegemonie ist nicht mehr lebensfähig. Wenn 9/11 der Beginn eines Niedergangs war, so ist der Spätsommer 2021 der Abschluss dieses Niedergangs.

Die USA haben ihre Hegemonie von Beginn ihres Krieges gegen den „islamischen Fundamentalismus“ an verloren. Washington war gezwungen, sich von nun an mit einer realen, unumkehrbaren multipolaren Weltordnung auseinanderzusetzen. Hier gibt es bereits zwei Pole – China und Russland -, die die amerikanischen Interessen überall anfechten. In der islamischen Region wird die fast vollständige Unabhängigkeit vom Westen durch den Iran erreicht und bewahrt, der trotz allen Drucks und aller Sanktionen stark bleibt. Er ist eine Hochburg für alle schiitischen Netzwerke und vor allem für die Hisbollah im Libanon. In der sunnitischen Welt hat Erdogan – wohl wissend, dass der Putschversuch von Mohammed Fethullah Gülen 2016 von der CIA organisiert und eingefädelt wurde – begonnen, eine souveräne Politik zu führen, die ihre nationalen Ziele verfolgt und neue Allianzen (auch mit Russland oder China) eingeht, wann immer es ihm sinnvoll erscheint. Auch Pakistan hat sich fast vollständig vom Einfluss der USA befreit und einen strategischen Pakt mit China geschlossen.

Die russischen Erfolge in Syrien haben ein gewisses Maß an russischem Prestige wiederhergestellt, das zur gleichen Zeit wuchs, als das amerikanische Prestige sank. Dies wurde von vielen arabischen Ländern – darunter Katar, Ägypten oder Saudi-Arabien – bemerkt, die ebenfalls begannen, neue Beziehungen zu Russland zu suchen.

Der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan war das letzte Zeichen für das Entstehen einer völlig neuen multipolaren Welt, die durch neue Machtlinien radikal umstrukturiert wird.

Die AUKUS- und QUAD-Initiative Bidens hat die NATO-Solidarität erschüttert, wobei Frankreich und Italien besonders betroffen waren, da sie riesige Verträge über U-Boote und Militärschiffe verloren, die von der angelsächsischen Allianz aus USA und Großbritannien (einschließlich Australien) widerrufen wurden. QUAD lud Japan und Indien ein, ihr quälendes Lager mit den Angelsachsen zu teilen, die verzweifelt versuchen, sich mit China zu messen. Aber die Einheit der NATO ist bereits so beschädigt, dass der Block selbst mittelfristig kaum noch zu retten ist, ganz zu schweigen von der langen Frist.

Biden hat also das atlantische Lager in zwei Teile gespalten – den angelsächsischen Pol und den europäischen Pol. All das, was wir schon in der Präsidentschaft von Bush gesehen haben (einmal mehr neokonservative antieuropäische unipolare Tendenz), war teilweise in der Epoche von Obama und sicher auch im Nationalismus von Trump. Aber noch einmal: Biden hat den ganzen Prozess abgeschlossen.

Mit AUKUS haben die USA kein neues Mitglied hinzugewonnen (Australien war offensichtlich schon Teil der angelsächsischen Einflusssphäre), sondern Europa verloren. In QUAD ist Japan keine unabhängige Einheit, aber die Beteiligung Indiens ist immer noch ungewiss, und es ist kaum vorstellbar, dass der wachsende Nationalismus des Modi-Indiens die extrem liberale LGBT+-Agenda Bidens akzeptieren würde, der die Amerikaner nur pragmatisch in seinem regionalen Wettbewerb mit China und Pakistan einsetzt, aber die ideologische Dimension einer solchen Allianz vermeidet. Russische Sonderbeziehungen zu Indien können in Zukunft eine Rolle spielen.

Alle Schritte von Bidens Außenpolitik sind also klare Anzeichen dafür, dass der unipolare Moment endgültig vorbei ist. Der angelsächsische Pol ist nicht mehr einzigartig, universell und stellt keine hegemoniale Instanz dar. Die USA sind keine Hypermacht mehr. Sie sind immer noch eine Großmacht, vielleicht die größte, aber dieser Vergleich ist nur dann gültig, wenn wir die USA (oder den angelsächsischen Block als Ganzes) auf einer Skala und den anderen bestehenden Pol (den russischen, chinesischen oder islamischen) separat betrachten. Wenn wir jedoch die Summe der militärischen und energetischen Ressourcen Russlands, die finanzielle und wirtschaftliche Größe Chinas, den religiösen und kulturellen antiwestlichen Eifer der islamischen Gesellschaften und die von den USA im Stich gelassene und verratene EU berücksichtigen, ergibt sich ein Bild, in dem keine einseitige Hegemonie mehr möglich ist. Die Konkurrenz zwischen dem angelsächsischen Pol und den anderen Polen in unterschiedlichen Kombinationen reduziert die amerikanische Dominanz auf ein leeres Konzept.

Dafür können wir Biden nicht allein verantwortlich machen. Er bringt nur zu Ende, was seine Vorgänger viel früher begonnen haben. Das hätte man auch von Trump erwarten können, der sich offen gegen die Globalisierung ausgesprochen hat. Aber die Ironie der Geschichte hat den größten Totengräber der Globalisierung zu ihrem eifrigsten Verfechter gemacht.

Ich schlage vor, nicht darüber zu streiten, wie richtig und präzise diese Überlegungen zum Ende des unipolaren Moments sind. Sicher ist, dass die USA noch am Leben sind und ein wichtiger und ernstzunehmender Akteur sein werden. Darüber hinaus können die liberalen globalistischen Eliten in ihrer Agonie der Menschheit ernsthaften Schaden zufügen – wir können einen globalen Krieg oder etwas Ähnliches nicht ausschließen.

Fruchtbarer wäre es jedoch, sich auf die sich abzeichnende Zukunft zu konzentrieren, in der die Multipolarität eine vollendete Tatsache ist. Das ändert alles. Nicht nur in den Köpfen derjenigen, die glaubten, das amerikanische Jahrhundert werde ewig dauern. Sondern auch in den Köpfen derjenigen, die es bekämpft haben. Es gibt eine gewisse Trägheit des permanenten Krieges. Er scheint zu dauern, wenn er schon vorbei ist. Vielleicht ist es diesmal eine Übertreibung, dass wir gewonnen haben. Tatsache ist jedoch, dass sie verloren haben. Das müssen wir akzeptieren und weiter in die Zukunft blicken.

Das erfordert eine neue Herangehensweise an die politische Analyse, die ideologische Bestandsaufnahme und die geopolitische Überwachung. Die neuen Pole sind bereits da. Nach dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan kann daran kein Zweifel mehr bestehen.