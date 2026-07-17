Die zunehmende Versklavung der Menschheit durch das Finanz-Kartell

Der Rothschild-Clan hat im Verbund mit der Hochgrad-Freimaurerei und weiteren mächtigen Banker-Familien, wie z.B. Rockefeller, Morgan oder Warburg, in einem Zeitraum von über 300 Jahren ein internationales Finanzkartell errichtet, das offenbar inzwischen in fast allen Ländern in der Lage ist, die Zentralbanken und die politischen Systeme zu kontrollieren. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Weltbank, IWF und WTO wurden geschaffen, um die Völker, insbesondere die Entwicklungsländer, in permanente Verschuldung und Zinsknechtschaft zu führen. Wir übernehmen einen weiteren Artikel von KlaTV. Es werden gigantische Zusammenhänge aufgezeigt, mit denen man sich kritisch auseinandersetzen muss. (hl)

Die Rothschild-Verschwörung Teil 2: Versklavung der Menschheit



Das Ziel der internationalen Bankiers war nichts weniger als die Schaffung eines weltweiten Systems der Finanzkontrolle in privater Hand, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der gesamten Welt zu beherrschen. Danach traten US-Wirtschaftskiller in Aktion, erpressten die Regierungen und zwangen sie, die Ressourcen ihres