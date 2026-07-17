Wegen Nationalismus-Streit mit Kiew: In Polen wächst der Widerstand gegen EU-Integration der Ukraine

Trotz ideologischer Widersprüche mit Kiew hält Warschau am gemeinsamen Kampf gegen Moskau fest. In Polen wächst dagegen Widerstand gegen den ukrainischen Nationalismus und den EU-Beitritt der Ukraine.

Von Alex Männer

Der schon seit Jahren anhaltende Streit zwischen Polen und der Ukraine um den ukrainischen Nationalismus und die damit verbundene ukrainische Erinnerungskultur rückte wegen der jüngsten Verherrlichung von ukrainischen Nazi-Kollaborateuren und Kriegsverbrechern aus dem Zweiten Weltkrieg durch Kiew erneut in den Vordergrund und spitzt sich heute offenbar immer weiter zu.

Anlass dafür ist die von Kiew geplante Errichtungeines „nationalen Pantheons“für die Mitglieder der sogenannten Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und ihres militärischen Armes, der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die nach dem