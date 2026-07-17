Das Vierte Reich

Das Dritte Reich, Bilderberg, Le Cercle und die verstörende Geschichte der EU. Dies und mehr ab jetzt in GEGENDRUCK 6. Denn wir liefern, was andere verschweigen.

Tom-Oliver Regenauer

Ein Bündnis der Völkerfreundschaft soll es sein. Eine Allianz, die laut der Bundeszentrale für politische Bildung »Zusammenarbeit und Frieden« fördert, weil »durch die Zusammenarbeit in der Wirtschaft der Wohlstand wächst«. Wie genau dieser wachsende Wohlstand bei der Bevölkerung ankommen soll, bleibt indes ungewiss. Denn Wachstum ist seit Jahren vor allem im Bereich Armut auszumachen, von der immer mehr EU-Bürger akut bedroht sind. So berichtet die ZEIT am 14. Oktober 2025, dass »einem Bericht zufolge 2024 in der EU eine halbe Million mehr Kinder von Armut bedroht waren als fünf Jahre zuvor«. Dass es mit dem Frieden ebenfalls nicht allzu weit her ist, zeigt unter anderem ReArm Europe, ein EU-Aufrüstungsprogramm, das dem Europäischen Parlament im März 2025 vorgelegt wurde und fast eine Billion Euro mobilisieren will, um die EU-Mitgliedstaaten »kriegstüchtig« zu machen. Von offen totalitären Anwandlungen wie dem European Democracy Shield, das unter dem Vorwand, »hybriden Bedrohungen für europäische Demokratien und Wahlprozesse entgegenwirken« zu wollen, sowohl freier Rede als auch dem freien Internet ein Ende bereiten will, oder dem European Media Freedom Act (EMFA), der das Ende freier Medien einläutet, gar nicht erst anzufangen.

Nein. Die EU ist kein Bündnis der Völkerfreundschaft. Sie sorgt nicht für wachsenden Wohlstand oder sichert Frieden. Und dass Pluralismus, Partizipation und freie Presse dem bürokratischen Monstrum in Brüssel ganz offensichtlich ein Dorn im Auge sind, kommunizieren dessen Handlanger im zensorisch-medialen Komplex mittlerweile unverhohlen. Was von der Leyen und Co. als Demokratie vermarkten, hat mit Demokratie