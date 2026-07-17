Eine Welt der Straflosigkeit – ein Spiegelbild dessen, was geschieht, „wenn die Welt schläft“, Francesca Albanese

Von Peter Koenig

Die Zukunft Europas – die Zukunft der Welt

Im April 2026 erschien das Buch „When the World Sleeps“ (256 Seiten) von Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin für den Gazastreifen.

Es handelt sich um einen persönlichen und politischen Bericht über Palästina, der zehn menschliche Schicksale mit Francescas eigenen Reflexionen als UN-Sonderberichterstatterin verbindet.

Im Mittelpunkt stehen der palästinensische Alltag unter Besatzung, das Erbe der Nakba von 1948 (Katastrophe auf Arabisch) und deren anhaltende Auswirkungen. Das Buch thematisiert die schweren Menschenrechtsverletzungen durch die israelischen Streitkräfte (IDF), darunter Inhaftierungen, Folter, Aushungerung und gezielte Angriffe auf Zivilisten, insbesondere Kinder und Mütter – die Auslöschung der zukünftigen Generation der Palästinenser. Es erwähnt zudem Massenvertreibungen und Verluste, verweist aber auch auf die mutige Widerstandskraft und den Widerstand der Palästinenser.

Vor der Veröffentlichung ihres Buches wurde Frau Albanese am 9. Juli 2025 von den Vereinigten Staaten mit Sanktionen belegt. Die Sanktionen wurden später im Mai 2026 von einem US-Bundesrichter vorübergehend aufgehoben, da das Recht auf freie Meinungsäußerung missachtet worden war. Es scheint, dass die Sanktionen bis zum heutigen Tag aufgehoben bleiben.

Was die Zahl der Todesopfer angeht, betont Frau Albaneses Buch selbst das Ausmaß der Verluste und bezieht sich dabei hauptsächlich auf die von der UNO genannten „offiziellen Zahlen“ von etwa 65.000 bis 75.000. Es wird jedoch erwähnt, dass einige Wissenschaftler, Forscher und Augenzeugen vor Ort behaupten, die tatsächliche Zahl könnte bei bis zu 680.000 liegen, wobei angemerkt wird, dass diese Schätzung schwer zu überprüfen ist, da Ermittlern der Zugang zu Gaza verwehrt ist. Dennoch schwebt diese realistischere Vorstellung im Raum – mit Frage- und Ausrufezeichen.

Über ein Jahr lang, während die offizielle UN-Sonderberichterstatterin für Gaza, Frau Albanese, wegen der von ihr geäußerten Wahrheit sanktioniert wurde, schwieg die Welt. Die Welt schlief.

In diesem Zusammenhang veröffentlichte Global Research kürzlich „The Manufacture of Impunity“, das sich ebenfalls auf Gaza und Palästina konzentriert.

Und die Welt schläft bis zum heutigen Tag weiter, während zahlreiche andere Gräueltaten und Entgleisungen stattfinden – doch die Menschen bleiben „taub und stumm“ und verfolgen eine Fußball-Weltmeisterschaft, die von Anfang an manipuliert zu sein schien und in den USA, Kanada und Mexiko, größtenteils jedoch auf US-amerikanischem Territorium, ausgetragen wird. Viele der Ergebnisse wirken vorbestimmt – doch die Menschen jubeln weiter und schauen zu, während sie gegenüber der Realität um sie herum blind sind.

Einer der „Manipulatoren“, bei denen es um viele, viele Millionen Dollar geht, ist offenbar Argentinien, da diese Weltmeisterschaft die letzte des weltweiten Superstars Lionel Messi ist. Das sagt man. Er sagt es … und was könnte ein besseres Geschenk für einen Superstar sein, als die Nationalmannschaft seines Landes – den amtierenden Weltmeister – erneut gewinnen zu lassen? Natürlich gibt es keine Beweise, nur Spekulationen.

Aber wen interessiert das schon?

Die Welt schläft.

Spielt es wirklich eine Rolle, dass Präsident Trump eine rote Karte für einen der Topspieler der US-Mannschaft, Jerry Balogun, rückgängig machen konnte? Der MAGA-König rief den FIFA–Präsidenten Gianni Infantino an, um eine Aufhebung von Baloguns roter Karte zu erwirken. Die FIFA kam dem nach, setzte die Sperre aus und ermöglichte Balogun so den Einsatz im nächsten Spiel gegen Belgien. Trotz dieser umstrittenen Aufhebung gewann Belgien mit 4:1 und schied die USA aus der Weltmeisterschaft aus. Und die Welt jubelte, natürlich nicht laut, sondern nur „inoffiziell“, „hinter verschlossenen Türen“, sozusagen flüsternd, aus Angst vor Sanktionen. Der FIFA-Chef Infantino gehorchte aus Angst vor … was?

Ist er ein Feigling, oder ist seine Angst berechtigt, in einer Welt, in der Wissenschaftler – und Nicht-Wissenschaftler – verschwinden, weil sie die Wahrheit sagen?

Ja, liebe Francesca, die Welt schläft. Wurde sie MK-Ultra-behandelt? Durch die neueste Technologie der DARPA zur Massen-Gedankenkontrolle, ermöglicht durch die Milliarden von 5G-Antennen auf der ganzen Welt, die buchstäblich die entlegensten Winkel des Globus abdecken?

Zudem abgestumpft durch die Schwermetallmischung, kombiniert mit anderen Chemikalien, die über die Menschheit im gesamten Universum herabregnen und in den berüchtigten „Chemtrails“ enthalten sind – was natürlich ein Begriff aus der Verschwörungstheorie ist.

Verwenden wir also den wissenschaftlichen, technischen Begriff: Chemtrails heißen eigentlich „stratosphärische Aerosolinjektionen“ (SAI). Aluminium ist eines der gefährlichsten, gesundheits- und lebensbedrohlichsten Schwermetalle, die auf Mutter Erde herabregnen und die Luft, das Wasser, den Boden, das auf dem kontaminierten Boden wachsende Gemüse sowie die Tiere, die die vergiftete Ernte fressen, verschmutzen.

Und was noch schlimmer ist – oder ebenso zerstörerisch: SAIs zerstören die millimeterdünne Ozonschicht, die Mutter Erde und alle ihre Lebewesen vor den krebserregenden und das Sehvermögen zerstörenden ultravioletten Sonnenstrahlen schützt, die auf uns herabregnen. Die Hautkrebsraten sind in den letzten fünf Jahren – etwa zeitgleich mit der UN-Agenda 2030 – für bestimmte Altersgruppen, insbesondere für ältere Menschen, sprunghaft angestiegen.

Ja, die Welt im Großen und Ganzen schweigt. Entweder, weil die Menschen es wirklich nicht wissen, oder weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um all die Lügen mitzutragen. Ihre Zweifel spielen keine Rolle. Besser ist es, zu gehorchen, als plötzlich „sanktioniert“ zu werden – wie Francesca Albanese, weil sie für die Wahrheit eingetreten ist.

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An einer anderen Front, an der die Menschen der Realität gegenüber scheinbar blind sind – in Francescas Worten „schlafen“ –, ist Europa selbst und alles, was damit zu tun hat. Der Alte Kontinent wird systematisch zerstört – „zufälligerweise“ mehr oder weniger parallel zur Agenda 2030 und deren Vorbereitung –, und zwar wirtschaftlich, finanziell, sozial, kulturell und nicht zuletzt in Bezug auf seinen Ruf.

Die namenlosen Machthaber – Monster wäre hier der passendere Begriff – haben eine korrupte, ehemalige deutsche Verteidigungsministerin an die Spitze der Europäischen Union (EU) gesetzt, die nie gewählt wurde, sich aber dazu verpflichtet hat, den Anweisungen der Agenda zu folgen – nämlich Europa zu zerstören, komme, was wolle.

Anstatt Europas Wirtschaft mit billiger russischer Kohlenwasserstoffenergie anzukurbeln, wird Russland mit Sanktionen belegt, ausgegrenzt und als Feind angegriffen, obwohl jeder, der noch einen klaren, nicht indoktrinierten Verstand besitzt, weiß, dass Russland keinerlei Absicht hat, jemals ein Land anzugreifen, geschweige denn Europa, seinen nächsten Nachbarn und logischen Partner.

Muss es für diejenigen, die noch immer von den Mainstream-Medien indoktriniert sind, überhaupt gesagt werden: Russland hat die Ukraine nicht angegriffen. Russland hat die russischsprachigen Provinzen, vor allem den Donbass, vor der systematischen Diskriminierung und sogar vor dem Mord durch die ukrainischen Nazi-Truppen, die Asow-Bataillone (die gleichen, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite Hitlers gegen Russland kämpften), verteidigt.

Dieser Krieg begann nicht im Februar 2022, sondern spätestens im Februar 2014, wie der ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zugab, der erkannte, dass das stetige Vorrücken der NATO in Richtung Russland und die Unterstützung Kiews die Hauptverantwortung für diesen scheinbar „nie endenden“ Krieg tragen.

Tatsächlich begann er mindestens fünf bis zehn Jahre früher, wie Victoria Nuland, die damalige stellvertretende Außenministerin, in einem heimlich aufgezeichneten Telefongespräch mit dem damaligen US-Botschafter Geoffrey Pyatt deutlich zum Ausdruck brachte – als sie das vierbuchstabige „F“-Wort verwendete, um die nutzlosen Europäer zu bezeichnen. Siehe dieses BBC-Transkript des berüchtigten Telefonats.

Abgesehen davon rüsten Deutschland, Frankreich und die Europäische Union stetig auf und geben Hunderte von Milliarden Euro aus, die sonst für die regulären Haushalte Deutschlands, Frankreichs und der EU verwendet werden könnten, insbesondere für die Instandhaltung der Infrastruktur und soziale Leistungen – bei denen brutal gekürzt wird. Darüber hinaus treiben diese Länder ihre Verschuldung weit über die gesetzlich festgelegten Grenzen der EU-Zentralbank hinaus in die Höhe, um sich auf einen nicht zu gewinnenden Krieg mit Russland vorzubereiten. All dieses Theater stößt auf ohrenbetäubendes Schweigen in Europa, bei den schlafenden Menschen dieser Welt.

Ist es vor diesem Hintergrund überraschend, dass Deutschland zum dritten Mal in etwas mehr als hundert Jahren erneut auserkoren wurde, Russland zu erobern und zu zerstören? Keineswegs. Deutschland passt ins Schema eines gehorsamen und effizienten Dieners der Monster. Und zum dritten Mal wird es scheitern.

Die monströsen Strippenzieher hinter den Kulissen – die über jeder Regierung, einschließlich der UNO, stehen – wollen Europa tatsächlich zum dritten Mal zerstören, wohl wissend, dass Russland nicht unterworfen werden kann. Niemals.

Vielleicht interessiert Sie auch dieses außergewöhnliche, kürzlich (am 8. Juli 2026) geführte Interview des Chefredakteurs der Schweizer Mainstream-Zeitung „Weltwoche“, Roger Koeppel, mit der Chefredakteurin von Russia Today (RT), Frau Margarita Simonyan. RT wurde gerade von der EU-Kommission unter Androhung von Sanktionen in der gesamten EU verboten. Siehe hier.

Die Idee eines geschwächten und kontrollierbaren Europas stand bereits hinter der Gründung der EU. Die Schaffung eines Staatenbundes ohne gemeinsame Verfassung und obendrein mit einer (fast) gemeinsamen Währung ist etwas, das auf lange Sicht niemals Bestand haben kann. Wie es im aktuellen Jargon heißt: Es ist nicht nachhaltig.

Von den 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich nur sechs dafür entschieden, ihre finanzielle Souveränität zu bewahren und sind der Eurozone nicht beigetreten (Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Polen und Schweden).

Die Zerstörung Europas wurde durch die Ernennung von Frau Ursula von der Leyen – der nie gewählten EU-Kommissarin und ehemaligen deutschen Verteidigungsministerin mit einer Vorstrafe wegen Korruption – noch weiter verschärft. Sie ist dazu bestimmt, den Niedergang Europas als Wirtschaftsmacht anzuführen.

Vielleicht steckt noch mehr dahinter, was den „schlafenden Massen“ verschwiegen wird und was sie nicht sehen wollen – und selbst diejenigen, die es sehen, werden es nicht zugeben können. Da sie in einer ständigen Lüge aufgewachsen sind, fällt es schwer zuzugeben, dass man auf eine lebenslange Lüge hereingefallen ist, selbst wenn das Licht voll darauf scheint.

Nämlich die Tatsache, dass Europa eine Kolonialmacht war, die seit mehr als tausend Jahren grausam ausbeutete – Afrikaner, Lateinamerikaner und Asiaten im Laufe der Zeit zu Hunderten von Millionen versklavte, tötete und ausbeutete, nur um sich mit den natürlichen Ressourcen ihrer Kolonien und kostenloser Sklavenarbeit zu bereichern.

Allerdings hat selbst die sogenannte „Unabhängigkeit“ dieser Länder Anfang der 1960er Jahre, insbesondere in Afrika, die Kolonialisierung nicht beendet. Sie hat lediglich zu einer neuen Form der wirtschaftlichen und finanziellen Besatzung geführt. Nehmen wir das Beispiel Frankreichs, das seinen rund 14 ehemaligen Kolonien in West- und Zentralafrika nach wie vor den CFA-Franc (französische Abkürzung: Franc de la Coopération Financière en Afrique) auferlegt, der zu 80 % von der Banque de France (der französischen Zentralbank) kontrolliert wird. Schätzungen zufolge könnte Frankreich bis zu 30 % seines BIP verlieren, sollten sich diese ehemaligen französischen Kolonien vom CFA-Franc befreien und eine eigene Währung einführen.

So haben diese Monster, ob bewusst oder unbewusst, vielleicht ein wenig Gerechtigkeit nach Europa gebracht – sie von ihrem hohen Ross heruntergeholt, auf gleiches Niveau, wo sie sozusagen ohne eigene natürliche Ressourcen für sich selbst sorgen müssen – und ohne Sklavenkolonien an ihrer Seite.

Aber wer von den Schläfern wird das erkennen? Kaum einer. Neben ihrer blendenden Egozentrik lieben sie ihre Herren, ganz im Sinne des Stockholm-Syndroms.

Wir leben nicht nur in einer Welt, die schläft, sondern scheinbar in einem Hologramm, das von diesem Syndrom geprägt ist: „Wenn die Welt schläft“.