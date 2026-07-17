Von der Spezialeinrichtung zum Zivilisationskrieg

Von Alexander Dugin

Schluss mit dem Vortäuschen

Alexander Dugin argumentiert, dass die offizielle Anerkennung eines Krieges mit dem kollektiven Westen durch Russland einen entscheidenden Wendepunkt darstellt, der die Politik, die Gesellschaft und das Verständnis des Konflikts im Land neu prägen wird.

Gespräch mit Alexander Dugin in der Sputnik-Fernsehsendung „Escalation“.

Moderator: Wir gehen live auf Sputnik Radio. Bei uns im Studio ist Michail Alimow. Guten Tag, liebe Zuhörer. Dies ist die Autorensendung „Escalation“ des Philosophen Alexander Dugin. Vor kurzem gab Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, eine äußerst symbolträchtige und wichtige Erklärung ab: Er sagte, die „Sondermilitäroperation“ [SMO] habe sich zu einem echten Krieg entwickelt, weil „hinter Kiew eine Reihe europäischer Hauptstädte und leider auch Washington stehen“. Das ist ein direktes Zitat. Alexander Gelyewitsch [Dugin], bitte sagen Sie uns: Zu welchem Zeitpunkt fand dieser Wandel statt? Schließlich haben sich die europäischen Hauptstädte fast sofort in den Prozess eingeschaltet.

Alexander Dugin: Ich denke, diese Wandlung – von der wir sprechen und die der Pressesprecher des Präsidenten erwähnt hat – hat sich in erster Linie in unseren eigenen Köpfen vollzogen. Zuvor haben wir die „Spezielle Militäroperation“ als eine technische Maßnahme verstanden, die darauf abzielte, die aggressiven Pläne des Westens zu dämpfen. Sie sollte lokal, in einem begrenzten regionalen Rahmen und unter vollständiger Kontrolle der Eskalationsrisiken durchgeführt werden. Die SMO musste zügig und erfolgreich durchgeführt und relativ schnell abgeschlossen werden. Danach sollten wir mit der Normalisierung der Beziehungen zum Westen beginnen, was eine gewisse Zeit hätte in Anspruch nehmen können. Zu Beginn der SMO bestand das Ziel darin, unsere politische Souveränität im Rahmen der bestehenden einheitlichen globalen – also westlichen – Welt zu sichern, deren Legitimität wir weitgehend anerkannten. Wir sollten lediglich den Umfang unserer Unabhängigkeit erweitern und unsere Bedeutung innerhalb der gesamten Weltordnung stärken, ohne den Westen direkt herauszufordern, ohne mit ihm in Krieg zu treten und ohne ihn zu einem offenen Konflikt zu provozieren. Die Aufgabe war begrenzt: die lokale Konfiguration unserer Präsenz im postsowjetischen Raum zu verändern, indem wir die Kontrolle über das etablierten, was wir fest als unseren Zuständigkeitsbereich betrachteten. Man ging davon aus, dass dies mit technischen Mitteln erreicht werden könne, ohne einen vollständigen Bruch mit dem Westen.

Das war meiner Ansicht nach die ursprüngliche Einschätzung. Es macht heute keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob sie richtig war – sie hat sich als falsch herausgestellt. Möglicherweise war der Plan an sich gut durchdacht, aber seine Umsetzung verlief anders. Was geschehen ist, ist geschehen. Entscheidend ist, dass es uns im Mai 2022 nicht gelungen ist, Kiew einzunehmen. Wir waren in Hostomel, direkt vor den Toren der Stadt, aber aus einer ganzen Reihe von Gründen konnten wir sie nicht einnehmen – und damit war der ursprüngliche Plan erschöpft. Von diesem Moment an entstand eine neue Situation und eine neue Realität. Die „militärische Sonderoperation“ war keine militärische Sonderoperation mehr – also etwas Technisches, Lokales, Regionales, Schnelles und Erfolgreiches. Die Logik einer solchen Operation ist einfach: Man erledigt schnell etwas Schwieriges und Unangenehmes und glättet dann über lange Zeit hinweg durch diplomatische Bemühungen die negativen Folgen. Aber alles lief anders.

Die „Spezielle Militäroperation“ endete mit unserem Rückzug aus Kiew, und im Frühjahr 2022 begann im Grunde genommen ein Krieg. Der Westen, der offenbar geglaubt hatte, wir würden bei dieser Operation recht schnell die Oberhand gewinnen, traute seinen eigenen Augen nicht. Er konnte nicht glauben, dass die Ukraine standgehalten hatte – und stürzte sich daraufhin voll und ganz in den Konflikt. Von diesem Moment an befinden wir uns im Krieg.

Als jedoch die militärische Sonderoperation als Blitzkrieg scheiterte und der Krieg begann, erforderte dies sehr komplexe Überlegungen darüber, was geschah, und das nahm viel Zeit in Anspruch. Man erinnere sich: Zunächst wurden sogar Strafverfahren gegen Personen eingeleitet, die von einem „Krieg“ sprachen, da offiziell eine militärische Sonderoperation im Gange war und dies die einzige Bezeichnung war, die dafür verwendet werden durfte. Wer das Wort „Krieg“ aussprach, musste mit unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen rechnen – verwaltungsrechtlicher und manchmal auch strafrechtlicher Art. Doch irgendwann wurde die Bestrafung für die Verwendung des Wortes „Krieg“ im Zusammenhang mit der militärischen Sonderoperation in der Ukraine aufgehoben, und von da an begann sich die Lage zu ändern. Dennoch dauerte es weitere vier Jahre, bis wir die Realität endlich offiziell anerkannten. Schließlich vertritt der Pressesprecher des Präsidenten keine persönliche Meinung – er vermittelt die Meinung des Präsidenten, und diese Meinung hat richtungsweisenden Charakter. Mit anderen Worten: Die „militärische Sonderoperation“ sollte nun als Krieg bezeichnet werden, und dementsprechend sollte das, was in der Ukraine geschieht, als Krieg verstanden werden.

Vier Jahre lang hat sich unser Bewusstsein also an die Realität angepasst. Nun haben wir im Grunde anerkannt, dass es sich um einen Krieg handelt. Alles ist klar: Das ist Krieg. Und wir müssen sofort – wie es auch Peskow tat – die Klarstellung hinzufügen: Krieg gegen wen genau? Dies ist kein Krieg gegen die Ukraine – dies ist ein Krieg gegen den Westen. Und dieser Krieg wird, wie Peskow zu Recht mit den Worten „leider“ anmerkte, auch gegen Amerika, gegen die Vereinigten Staaten geführt, die auf der gegnerischen Seite, auf der Seite unserer Feinde kämpfen – trotz aller Erklärungen und Schritte, die Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit unternommen hat. Das ist der Stand der Dinge heute.

Und es stellt sich die Frage: Warum wurde diese Erklärung heute mit solcher Klarheit, Eindeutigkeit und Unumkehrbarkeit abgegeben – dass wir uns im Kriegszustand mit dem kollektiven Westen befinden?

Moderator: Um eine drängende Frage aus der Gesellschaft zu beantworten?

Alexander Dugin: Ich denke, es gibt zwei Gründe – einen internen und einen externen.

Der erste, interne Grund ist die Verschärfung des Konflikts, von der mittlerweile fast die gesamte Bevölkerung betroffen ist: Drohnenangriffe auf unsere Hinterlandgebiete, Terroranschläge des kriminellen nationalsozialistischen Terrorregimes in Kiew, Probleme mit der Energieinfrastruktur, Beschuss unserer Gebiete, die steigende Zahl ziviler Todesopfer und die wachsende Zahl der in den Krieg hineingezogenen Menschen. Natürlich erleiden wir an der Front weniger Verluste als der Feind – und das ist richtig. Wir rücken vor – und das ist ebenfalls richtig. Wir sind in der Offensive und wir gewinnen. Aber wir erleiden Verluste: So ist der Krieg nun einmal.

Die Menschen fragen sich zunehmend: Ist das wirklich eine „militärische Sonderoperation“? Der Begriff „militärische Sonderoperation“ impliziert, dass nur ein sehr begrenzter Teil der Streitkräfte beteiligt ist – Berufssoldaten, diejenigen, die diesem Bereich angehören. Militärische Sonderoperationen werden genau von ihnen durchgeführt: der Armee, den Sonderdiensten, den inneren Truppen. Doch hier wurde das Volk selbst in die Ereignisse hineingezogen. Dass die Bevölkerung in eine „militärische Sonderoperation“ hineingezogen wird, ist ein Widerspruch in sich – per Definition kann das nicht sein. Deshalb musste Peskow – und im Grunde genommen der Präsident – der Bevölkerung erklären, was vor sich geht: Wir befinden uns im Kriegszustand. Und das ist eine ganz andere Sache.

Vier Jahre lang wurde der Begriff „militärische Sonderoperation“ verwendet – und nun wurde es ganz offen gesagt: Es handelt sich schließlich um einen Krieg. Jeder versteht bereits, dass ein Krieg im Gange ist, aber solange das Wort nicht von ganz oben ausgesprochen wird, gilt es offiziell nicht als Krieg. Viele unserer Behörden, Ministerien, Gouverneure, Sektoren und viele Menschen hatten bereits erkannt, dass es sich um einen Krieg handelt und dass sie sich entsprechend verhalten müssen. Einige lebten jedoch weiterhin nach der Logik einer „militärischen Sonderoperation“. Nun gilt das Gesagte für alle: Krieg ist Krieg.

Das ist die interne Antwort auf die Frage, warum diese Erklärung gerade jetzt abgegeben wurde: Es scheint, als sei es nicht mehr möglich gewesen, zu schweigen. Schweigen wäre nur möglich gewesen, wenn wir einen schnellen Sieg errungen und Kiew eingenommen hätten – nicht nur den Donbass befreit, sondern tatsächlich Kiew eingenommen. Dann hätten wir sagen können: Es war eine spezielle Militäroperation; sie hat sich als weitaus schwerer, schrecklicher und schwieriger herausgestellt, als wir erwartet hatten, aber herzlichen Glückwunsch an alle, Medaillen für alle – die Ukraine gehört uns, die spezielle Militäroperation ist abgeschlossen. Da ein solches Ergebnis jedoch trotz unserer Offensive noch nicht in Sicht ist, muss den Menschen gesagt werden, wie die Lage wirklich ist. Und in Wirklichkeit befinden wir uns in einem Zustand des schwersten Krieges – und zwar noch in dessen allererster Phase. Ein Krieg gegen den kollektiven Westen.

Das ist die erste Erklärung. Nun zur zweiten. Unsere militärische und politische Führung, die Behörden und Dienste – alle, die wirklich verstehen, was vor sich geht – wissen, dass der Westen sich nicht auf einen Waffenstillstand oder eine Deeskalation vorbereitet. Der Westen – die Europäische Union, alle NATO-Staaten, Rutte, das Bündnis selbst – bereitet sich auf eine neue Kriegswelle gegen uns vor: einen Angriff auf Kaliningrad, den Einsatz von Raketen und anderen wirklich schwerwiegenden Mitteln gegen unser Territorium. Schon jetzt fliegen NATO-Drohnen über das Gebiet der baltischen Staaten auf uns zu. Tatsächlich wird niemand im Westen einen Waffenstillstand schließen; niemand hat die Absicht, die Intensität der Eskalation zu verringern.

Wir dachten, Trump wäre die Person, die die Situation entschärfen oder zumindest die entscheidende Auseinandersetzung hinauszögern würde. Er mag sie zwar etwas hinausgezögert haben, aber wir konnten diese Atempause nicht nutzen. Und diese Verzögerung war nicht ernsthaft – sie war rein deklaratorisch und drückte sich nur in begrenzten Maßnahmen aus. Im Wesentlichen kommt es in diesem Krieg auf die nachrichtendienstliche Unterstützung durch die Vereinigten Staaten an. Im Grunde handelt es sich um einen Krieg der Weltraumüberwachung, einen Informationskrieg. Ohne die Unterstützung durch Starlink, ohne die Übermittlung von Aufklärungsdaten hätten wir Kiew bereits eingenommen – das wäre kein Problem gewesen. Doch gerade durch diese Überwachung, durch den Einsatz eben dieses amerikanischen Aufklärungssystems und der amerikanischen verschlüsselten Kommunikation sowie durch die äußerst sorgfältige Überwachung unseres Territoriums entstehen die Hauptprobleme.

Deshalb stellt Trump, den Peskow am Ende mit den Worten „leider“ erwähnte und der ebenfalls an all dem beteiligt ist, den schrecklichsten und entscheidenden Faktor dar. Selbst die Europäische Union wäre mit all ihrer beträchtlichen Militärmacht ohne die amerikanische Basis an Aufklärungsdaten und Hochtechnologien nicht in der Lage gewesen, einen vollwertigen Krieg gegen uns zu führen: Wir hätten uns das zurückerobert, was uns gehörte, und wären dann in Richtung Deeskalation vorgegangen. Doch die Präsenz des „leider Trump“, wie Peskow es formulierte, in diesem Konstrukt verändert alles. Die gesamte Infrastruktur zur Übertragung von Aufklärungsdaten bleibt bestehen, während die NATO und die Europäische Union beabsichtigen, den Druck auf uns nur noch weiter zu erhöhen.

Das kriminelle Kiewer Regime ist zu allem bereit, bis hin zum Einsatz von schmutzigen Bomben. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass sie das Kernkraftwerk Saporischschja angreifen. Sie bereiten sich offensichtlich auf etwas vor, und sie sind in der Lage, einen schweren Schlag zu versetzen – einschließlich der Herbeiführung einer nuklearen Katastrophe in unserem Land durch eine schmutzige Bombe. Wir wehren uns natürlich, aber angesichts der eindeutigen und uneingeschränkten Unterstützung des Kiewer Regimes durch den gesamten Westen ist ein solches Szenario durchaus möglich.

Wir befinden uns also heute im Krieg. Den Menschen muss klargemacht werden, wo wir stehen, damit sie verstehen und sich verantwortungsbewusst, rational und objektiv darüber im Klaren sind, was geschieht. Und die Gesellschaft muss zweifellos auf Kriegsfuß umgestellt werden – im Wesentlichen zur Vorbereitung auf einen großen Weltkrieg, der im Grunde bereits begonnen hat.

Wir würden den Konflikt vielleicht gerne beenden, einem Waffenstillstand zustimmen und sogar gewisse Zugeständnisse machen – der Präsident hat gesagt, dass wir uns in Anchorage auf eine Reihe von Zugeständnissen geeinigt haben. Aber höchstwahrscheinlich wird uns niemand mehr welche anbieten. Der Westen hat Blut gerochen; er hat erkannt, dass er wirklich mit uns aneinandergeraten ist, und alle Waffenstillstandsangebote, die er uns unterbreitet, werden genau darauf zurückzuführen sein. Wir haben leider eine Reihe von Schwachstellen offenbart – obwohl wir auch mutig standgehalten haben –, aber auch viele Stärken gezeigt. Seien wir objektiv: Manches ist für uns nicht gut gelaufen. Die Tatsache, dass die SMO als Blitzkrieg gescheitert ist, ist in Wirklichkeit das Wesentliche. Als sie dies erkannten, beschlossen sie, dass wir vernichtet werden könnten, und sie haben sich im Wesentlichen in diese Richtung bewegt. Wir können sie weder mit Worten noch mit einzelnen kleinen taktischen Erfolgen vom Gegenteil überzeugen.

Wir stehen nun vor einer echten Bewährungsprobe – angesichts eines großen und unvermeidlichen Krieges, den wir nicht wollen, den wir aber weder aufhalten, verhindern noch vermeiden können. Jegliche Zugeständnisse, die wir jetzt machen könnten, wären mit dem Fortbestand Russlands unvereinbar.

Deshalb scheint mir diese Situation nicht neu zu sein: Sie ist nicht erst heute entstanden, sondern hat sich allmählich herausgebildet. Wenn wir den Weg betrachten, den wir bereits zurückgelegt haben – den Weg des Krieges –, dann sind es bereits mehr als vier Jahre. Und wie viel liegt noch vor uns? Zudem werden wir nicht unter Bedingungen nachlassender Spannungen und einer verbesserten Lage voranschreiten müssen, sondern unter Bedingungen einer weiteren Eskalation, die zudem nicht von uns abhängt. Sie eskalieren; wir können versuchen, zu deeskalieren, aber sie hören nicht zu. Unsere roten Linien sind ausgelöscht und werden nicht wiederhergestellt: Sie sind ausgelöscht – und existieren nicht mehr. Da sie sehen, dass wir nur reagieren und nur begrenzte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, verstehen sie, dass sie die Eskalation unter ihrer eigenen Kontrolle, einseitig und in dem von ihnen als angemessen erachteten Ausmaß vorantreiben können.

Gerade jetzt müssen wir die gesamte Gesellschaft umstrukturieren. Ich denke, um diesen Krieg zu gewinnen, müssen wir auch das politische System umstrukturieren – natürlich vorübergehend, auf Kriegsfuß.

Daraus ergeben sich mehrere grundlegende Schlussfolgerungen. Aus den Worten des Pressesprechers des Präsidenten, Dmitri Peskow, folgt, dass wir die Gesellschaft, die Wirtschaft und das Verwaltungssystem auf Kriegsfuß umstrukturieren müssen. Und zwar auf einen Kriegsfuß, bei dem echte – und keine bloßen Papier-Erfolge – belohnt werden, während Misserfolge in bestimmten Bereichen und bei bestimmten Aufgaben – im militärischen Bereich, in der Wirtschaft und im Verwaltungssystem – mit entsprechenden Strafen geahndet werden. Es ist kein Zufall, dass mit der Kriegserklärung viele Regeln verschärft werden. Was in Friedenszeiten zulässig ist – auch wenn es dort ebenfalls schädlich sein mag –, wird in Kriegszeiten unzulässig: wenn Menschen für Misserfolge belohnt werden; wenn Augenwischerei gefördert statt bestraft wird; wenn Vorgesetzten das gesagt wird, was sie hören wollen, statt der tatsächlichen Sachlage. Unser Verteidigungsminister, Andrej Remowitsch Belousow, spricht übrigens davon: Fehler sind möglich – Lügen nicht. Man hat den Eindruck, dass dieser Fehler aus Friedenszeiten – die Gewohnheit, Dinge zu beschönigen, um dem Chef zu gefallen – auch in den militärischen Bereich übertragen wird. Das ist inakzeptabel.

Und natürlich ist ein Wechsel der Führungskräfte notwendig. Wir brauchen die besten, wirklich effektiven Leute. Unter den neuen extremen Bedingungen benötigen das politische System, die Regierung und das Militär vor allem Menschen, die ihre Positionen verdienen – was man als Meritokratie bezeichnet. Zweitens brauchen wir maximal effektive Leute – Notfallmanager, Krisenmanager. Nicht nur Verwaltungsfachleute, sondern genau genommen Krisenmanager – solche, die unter extremen, Notfallbedingungen gute und effektive Leistungen erbringen, nicht unter normalen. Das sind unterschiedliche Typen von Menschen.

Daher brauchen wir einen Wechsel der Eliten und die Stärkung der Positionen von Krisenmanagern – wachsamere, scharfsinnigere, mutigere, entschlossenere und sogar etwas unkonventionellere Menschen, die Anweisungen befolgen, wenn dies möglich ist, und wenn nicht – auf eigenes Risiko handeln, um den Sieg zu erringen. Das ist ein anderer Menschentyp. Und nun, da der Pressesprecher des Präsidenten verkündet hat, dass wir uns im Krieg befinden, müssen die Eliten der Friedenszeit abgelöst werden: Manager der Friedenszeit müssen durch Krisenmanager – also Verwalter in Kriegszeiten – ersetzt werden, verbunden mit der Schaffung geeigneter Belohnungs- und Bestrafungsstrukturen, die den Notfallsituationen angemessen sind.

Daher müssen wir zwei Schritte unternehmen.

Der erste ist die Wahrheit – vollständig, verantwortungsbewusst, ehrlich und, falls nötig, bitter. Sie ist absolut unerlässlich. Andernfalls wird der Nebel des Krieges fortbestehen – doch dieser Nebel richtet sich nicht gegen unsere Feinde. Unsere Feinde verstehen alles vollkommen; sie sehen, was bei uns wirklich vor sich geht. Dieser Nebel des Krieges richtet sich nach innen, auf unsere eigene Gesellschaft. Im Inland muss vollständige Transparenz herrschen. Wir sollten den Feind täuschen, nicht uns selbst. Oft scheint es jedoch, als täten wir genau das Gegenteil – natürlich nicht immer, aber viel zu oft.

Der zweite Schritt ist der Wechsel der Eliten und der Einsatz von Menschen, die für Kriegszeiten geeignet sind. Und zwar nicht nur in sensiblen militärischen Bereichen, sondern auch in der Wirtschaft, im Management, in der Regierung und im Verwaltungssystem – und, wenn man so will, auch im humanitären, kulturellen und informativen Bereich. Derzeit werden all diese Bereiche noch von Managern aus Friedenszeiten geleitet.

Paradoxerweise löst sich sogar die Armee – die wir nicht kritisieren, sondern im Gegenteil verherrlichen – nur langsam und unter großen Schwierigkeiten aus ihrem Friedenszustand. Ja, unsere Armee wird siegen; unsere Armee ist die beste; sie hat eine hervorragende Führung; wir haben die stärkste Armee der Welt. Aber es fühlt sich an, als würden wir erst jetzt aus einem tiefen Schlaf erwachen und unsere eigene militärische Realität erkennen. Als hätten wir friedlich vor uns hin gedöst, überzeugt davon, dass wir die Stärksten sind, und wären selbstgefällig geworden. Und nun wird uns gesagt: Beweist, dass ihr die Stärksten seid, zeigt es, erzielt Ergebnisse. Und wir antworten, als wären wir noch im Halbschlaf: Kommt schon, wir werden es sowieso mit euch allen aufnehmen.

Heute reicht es jedoch nicht mehr aus, einfach nur das Vertrauen in das zu bewahren, was wir wirklich sind. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir die Besten, die Stärksten, die Tapfersten und die Siegreichsten sind – genau wie unsere Vorfahren es waren und wie wir es tatsächlich sind. Aber wir haben vergessen, wer wir sind. Die Armee muss sich daran erinnern, was ein Sieg ist, wie er errungen wird und welche Maßnahmen erforderlich sind, um ihn zu erreichen. Wir brauchen eine Gesellschaft des Sieges und Reformen des Sieges.

Moderator: Sie haben vorhin über bestimmte Veränderungen speziell im Verwaltungsbereich gesprochen. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Wir haben zum Beispiel im September Wahlen zur Staatsduma. Über diesen Mechanismus, oder brauchen wir etwas radikal Neues?

Alexander Dugin: Natürlich nicht. Die Wahlen werden, Gott sei Dank, so verlaufen, wie sie sollen: Jeder wird ordnungsgemäß gewählt werden. Aber was haben Wahlen damit zu tun? Sie erfüllen eine ähnliche Funktion wie eine soziologische Umfrage. Alle Reformen in unserem Land können nur und ausschließlich von oben durchgeführt werden. Die Menschen sehnen sich nach diesen Reformen und fordern sie – sie fordern, dass die Gesellschaft, die Regierungsführung, das Sozialmodell und das politische System den Erwartungen der Bevölkerung angepasst werden. Unsere Gesellschaft richtet diese Bitte an das Staatsoberhaupt, an den Präsidenten. Das ist kein Ultimatum und keine Forderung – es ist eine demütige, respektvolle Bitte. Die Menschen sagen einfach: Wir verneigen uns vor Ihnen – bitte führen Sie die Reform durch. Und diese Bitte richtet sich an den Präsidenten. Niemand beabsichtigt, diese Frage durch eine Abstimmung zu klären.

Moderator: Die Pressestelle des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR) hat neue Informationen zum Angriff auf das Museum der Verteidigung von Sewastopol veröffentlicht. Es stellt sich heraus, dass es sich um eine sorgfältig geplante Provokation Londons und britischer Geheimdienste handelte und die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich nicht einmal das wahre Ziel des Angriffs kannten. Warum sollte London Ihrer Ansicht nach Ziele ins Visier nehmen, die so wenig militärische Bedeutung haben?

Alexander Dugin: Bevor ich auf diese sehr wichtige Frage eingehe, möchte ich eine andere stellen: Warum veröffentlicht der SVR diese Informationen gerade jetzt? Tatsache ist, dass unsere Geheimdienstmitarbeiter und Analysten – nüchterne und aufmerksame Menschen – von Anfang an, seit dem Frühjahr 2022, vollkommen verstanden haben, dass wir nicht gegen die Ukraine kämpfen. Durch die Ukraine kämpfen wir gegen den Westen. Auf der anderen Seite stehen die Briten, Vertreter der Europäischen Union und die Amerikaner. Sie sind es, die diesen Krieg lenken: Sie steuern ukrainische Drohnen, berechnen und planen Routen und überwachen die Operationen per Satellit. Ja, Starlink funktioniert über unserem Territorium nicht, aber es gibt andere Aufklärungssatelliten, die wir noch nicht neutralisieren können – zumindest solange, bis wir das gesamte weltraumgestützte System zerstören. Solche Methoden gibt es ebenfalls, und wir denken wahrscheinlich gerade darüber nach.

Auf jeden Fall werden die Drohnen, die unsere Leute töten, die Energieinfrastruktur zerstören und noch sensiblere Ziele angreifen (über die wir noch nicht sprechen, es aber wahrscheinlich noch tun werden), von britischen Spezialisten unter Verwendung britischer und amerikanischer Geheimdienstdaten gesteuert. Die Ukraine ist lediglich eine Tarnung. Im Grunde existiert die Ukraine nicht wirklich als unabhängiger Akteur – sie ist eine bedingte Einheit, ein Simulacrum, eine Art Golem oder Roboter, durch den der Westen gegen uns kämpft.

Ich glaube, der Auslandsgeheimdienst hat diese Informationen über den Angriff auf das Verteidigungsmuseum in Sewastopol gerade jetzt veröffentlicht, weil Peskow bereits gesagt hat: Wir befinden uns im Krieg mit dem Westen. Dieser Zeitpunkt ist kein Zufall – das ist die erste Antwort.

Der zweite Punkt: Für manche ist dies eine Offenbarung, während es für die meisten aufmerksamen Analysten und Beteiligten an dem Krieg, den wir gegen den Westen führen, selbstverständlich ist. Manche werden also überrascht sein, während andere sagen werden: Na ja, klar doch. Zudem haben die Briten nicht nur dieses Museum angegriffen. Ich denke, unsere Sonderdienste sind sich dessen sehr wohl bewusst, ebenso wie der Präsident. Aber jetzt wissen auch wir, die Öffentlichkeit, davon – das ist der Unterschied. Es bedeutet, dass wir in diesen Krieg hineingezogen werden, indem unser Verständnis dessen, was geschieht, auf ein angemessenes Niveau angehoben wird. Was für eine „militärische Sonderoperation“ ist das denn, wenn unsere heiligen symbolischen Stätten von den Briten angegriffen werden? Das kann keine militärische Sonderoperation sein. Wir führen keine militärische Sonderoperation durch, um Truppen auf englischem Territorium zu landen. Nein – das ist keine Sonderoperation. Für sie ist es eine Sonderoperation; für uns ist es Krieg. Sie bekämpfen uns durch Stellvertreter, mit den Händen anderer. Und nun werden wir wahrscheinlich beginnen, sie direkt zu bekämpfen – und dann werden wir sehen, wer sich durchsetzt. Aber wir müssen diese Realität akzeptieren.

Warum führen sie solche Angriffe durch? Weil sie symbolische Ziele angreifen und weil der Westen eine Eskalation vorantreibt, die er selbst kontrolliert. Der Eskalationsprozess ist ebenfalls eine Form der Kriegskunst. Und der Westen – in erster Linie die Briten – glaubt, dass dieser Eskalationsregler, der ein wenig oder stark aufgedreht werden kann, von 1,0 auf 1,2 oder 2,3 – all diese feinen Abstufungen (2,3, 2,4, 1,8) –, vollständig unter ihrer Kontrolle stehen muss.

Uns wird die Rolle der reagierenden Seite zugewiesen. Sehen Sie: Sie greifen das Energiesystem, zivile Objekte und symbolische Ziele wie dieses Museum an. Wir reagieren. Wie genau reagieren wir? Informieren wir die Gesellschaft darüber oder nicht? Das messen sie. Schlagen wir bei bestimmten Zielen oder bei anderen zurück? Auch das messen sie. In dem Wissen, dass die Rakete faktisch von den Briten abgefeuert wurde – reagieren wir zumindest verbal auf die Briten? Auch das messen sie.

Auf diese Weise steuern sie die Eskalation ganz allein. Wenn sie sie etwas zurückfahren müssen, tun sie das, wann es ihnen passt. Wenn sie sie verstärken wollen, tun sie das. Bis zu der jüngsten grundlegenden Erklärung von Peskow, dass wir uns im Krieg mit dem Westen – und auch mit Amerika – befinden, waren wir nicht Teil dieses vollständigen Eskalationsprozesses. Wir reagierten, versuchten, diese Eskalation nicht zu bemerken, und versuchten, sie einseitig zu entschärfen, indem wir uns einfach weigerten, uns daran zu beteiligen. Es war, als würde jemand Krieg gegen einen führen, und man tat so, als wäre alles in Ordnung. So sah die Lage in etwa aus.

Im Inland lautete die Botschaft: Nein, der Westen unterstützt lediglich die Ukraine. Die Ukraine ist schlecht, aber wir befinden uns nicht im Krieg mit dem Westen selbst. Gleichzeitig haben wir ihnen Signale gesendet: Auch wenn ihr die Eskalation vorantreibt, lassen wir uns nicht hineinziehen und werden nicht auf Provokationen hereinfallen. Ihr heizt die Lage an – wir nicht. Doch dann heizen sie sie noch weiter an: Der nächste Angriff trifft ein weiteres Ziel – sei es symbolisch, militärisch, strategisch oder energiepolitisch.

Was würde unsere Einbindung in den Eskalationsprozess bedeuten? Zum Beispiel einen Überraschungsangriff auf die baltischen Staaten, Polen oder Rumänien; die Sabotage wichtiger strategischer militärischer Einrichtungen in Deutschland oder Frankreich, die gegen uns eingesetzt werden; die Beseitigung bestimmter prominenter Persönlichkeiten des britischen Geheimdienstes, die am stärksten in diesen Krieg verwickelt sind. Oder das Senden einer Art Signal an die Amerikaner – grob gesagt im iranischen Stil: Wenn wir sie nicht direkt erreichen können, müssen wir ihnen echte Schmerzen zufügen. Und zwar nicht heimlich, sondern offen: Entsendung von Tauchern, um Unterwasserkabel in der Ostsee zu durchtrennen, die in die baltischen Staaten führen, gefolgt von einem Einfall auf deren Territorium.

Haben sie Angst davor, Raketen auf das Museum der Verteidigung von Sewastopol zu richten? Nein, haben sie nicht. Warum? Weil sie das Gefühl haben, allein zu spielen. Nur sie spielen dieses Spiel der Eskalation. Wir ergreifen lediglich begrenzte, vorhersehbar schwächere Vergeltungsmaßnahmen, um alle – uns selbst und sie – davon zu überzeugen, dass wir es nicht ernst meinen. Wir schalten nicht auf volle Eskalation um. Unterdessen versteht jeder – und vor allem versteht der Präsident –, dass die Briten hinter dem Angriff auf das Panorama-Museum in Sewastopol standen. Sie haben die Rakete gesteuert, amerikanische Aufklärungssatelliten haben die Route berechnet, und sie haben den Knopf gedrückt. Die Ukraine hatte damit nichts zu tun.

Unser Präsident sieht das. Und wenn er es sieht und nicht reagiert, ziehen sie den Schluss: Na gut, alles ist klar – die Russen werden weiter das Spiel der Deeskalation spielen, während wir weiter das Spiel der Eskalation spielen, denn es kostet uns nichts. Wir heben ihre roten Linien auf; sie ziehen neue – wir heben auch diese wieder auf. Und uns passiert nichts.

Das erinnert schon langsam an die Zeit Gorbatschows. Wir sagten: Wir werden nicht mehr gegen den Westen oder das westliche System kämpfen; wir reichen euch die Hand. Und in diese ausgestreckte Hand legten sie eine Granate mit gezogenem Stift: Sie zerstörten unsere Macht in Osteuropa und im Warschauer Pakt, zerschlugen dann die Sowjetunion und begannen, die Russische Föderation zu zerstückeln – wovor uns nur Putin bewahrt hat. Wir standen kurz vor der nächsten Kettenreaktion von Folgen, nachdem wir den Kalten Krieg einseitig beendet hatten. Und den Kalten Krieg in ihrer Sprache zu „beenden“ bedeutet nur eines: ihn zu verlieren.

Das Gleiche wiederholt sich nun auf der Ebene der Eskalation. Sie sagen: Wir eskalieren mit euch. Und wir antworten: Wir eskalieren nicht mit euch.

Mir scheint, dass die Grenzen dieser Haltung ausgeschöpft sind. Wir haben unsere Friedfertigkeit, unseren guten Willen, unsere Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis, zu gewissen Zugeständnissen und zur Normalisierung der Beziehungen mehr als genug unter Beweis gestellt. Unser Präsident ist nach Anchorage gereist; wir haben mit den Amerikanern gesprochen und alles erklärt; wir sind bereit, mit der Europäischen Union in Dialog zu treten. Aber sie sind nicht bereit und werden auch nicht bereit sein – das ist das Problem.

Sie werden erst bereit sein, wenn etwas wirklich Überzeugendes geschieht. Zum Beispiel – ich spekuliere hier nur – wachen wir eines Tages auf und die militärische und politische Führung in Kiew ist verschwunden. Andere Leute tauchen auf, die panisch hin und her rennen. Und auch die zweite Führungsebene ist weg. An diesem Punkt werden sie wirklich sagen: Vielleicht sollten wir verhandeln, sonst machen die Russen weiter. Dann werden sie bereit sein zu verhandeln. Und wenn wir uns sicher fühlen, entscheiden wir uns vielleicht dagegen, zu verhandeln, und machen weiter – oder wir stimmen zu. Auch andere Szenarien sind möglich.

Ich bin kein Militärexperte. Heutzutage gibt jeder gerne Ratschläge: Leute vom Rand des Geschehens sagen der Armee und dem Präsidenten, was sie tun sollen. Ich zähle mich nicht zu ihnen – ich spekuliere lediglich. Ich wende lediglich die Lehren aus der Vergangenheit oder beispielsweise die Erfahrungen des Iran in seiner Konfrontation auf unsere Situation an. Der Iran kann die Vereinigten Staaten und Israel nicht besiegen, aber er kann ihnen inakzeptablen Schaden zufügen – zum Beispiel wirtschaftlichen Schaden. Genau das tut der Iran. Und auch wir können dem Feind auf viele verschiedene Weisen inakzeptablen Schaden zufügen.

Wir sagen: Eine Eskalation ist unvermeidlich – und wir machen mit. Ihr dreht den Regler höher – und wir drehen ihn zum Beispiel noch höher. Aber es reicht nicht aus, das nur zu sagen. Es ist offensichtlich, dass sie nicht mehr auf unsere Erklärungen reagieren: Alle unsere Proteste und alle unsere neuen roten Linien werden von ihnen als weißes Rauschen wahrgenommen. Es ist auch offensichtlich, dass sie Worte, denen keine Taten folgen, die so ernst sind, dass sie nicht ignoriert werden können, mit äußerster Leichtfertigkeit behandeln.

Wir stehen nun vor einer sehr ernsten Frage. Einige, wie Karaganov, sagen, wir müssten einen präventiven strategischen Nuklearschlag führen – zum Beispiel gegen die Vereinigten Staaten oder die Europäische Union. Andere schlagen den Einsatz taktischer Atomwaffen vor. So wie ich es verstehe, mag dies einst machbar gewesen sein, doch heute ist es nicht mehr die relevanteste Option. Was jetzt benötigt wird, ist eine Reihe komplexer, mehrdimensionaler, sorgfältig geplanter Maßnahmen, die gleichzeitig in vielen Bereichen durchgeführt werden. Vielleicht etwas im Weltraum – zum Beispiel die Zerstörung des gesamten Satellitenaufklärungssystems, da dieses eines unserer Hauptprobleme darstellt. Vielleicht andere Maßnahmen, die niemand von uns erwartet. Und alles auf einmal: eins, zwei, drei. Wenn es uns gelingt, sechs oder sieben solcher unvorhersehbarer, nicht nachverfolgbarer Zentren echter Konfrontation zu schaffen, könnte das sie aufhalten.

Wenn wir einfach immer wieder wiederholen: „Genug, genug, genug – hört auf, unsere Museen zu beschießen, lasst unsere Kinder in Ruhe, hört auf, unsere Schulkinder zu töten, hört auf, unsere Züge in die Luft zu sprengen, lasst unsere Ölraffinerien und noch wichtigere Einrichtungen in Ruhe“, wird niemand zuhören.

Moderator: Alexander Gelyevich [Dugin], vielleicht laufen neben diesen Eskalationsmechanismen bereits Vorbereitungen, um unsere Gesellschaft und unsere zukünftigen erwachsenen Bürger auf diese sich wandelnde Welt vorzubereiten. Ich denke zum Beispiel an die jüngsten Änderungen an den Geschichtslehrbüchern. Es gibt so viele Themen zu besprechen, aber ich möchte auch dieses ansprechen. Was die Neuauflage der einheitlichen Geschichtslehrbuchreihe betrifft – ist Ihrer Ansicht nach das Ziel dieser Änderungen das, was ich gerade erwähnt habe, oder wird eine umfassendere Aufgabe angestrebt?

Alexander Dugin: Sehen Sie, wir haben uns zu sehr an die Rhetorik der Friedenszeit gewöhnt: „Ich stimme Ihnen zu, aber nicht ganz“, „lassen Sie uns die Details besprechen“, „lassen Sie uns die Details nicht besprechen“.

Die neuen Lehrbücher – insbesondere die Geschichtsbücher – sind notwendig, um echte, voll ausgebildete russische Patrioten heranzubilden und den Patriotismus in den Mittelpunkt unseres historischen Selbstbewusstseins zu stellen. Ja, wir brauchen neue Bürger, die stolz auf ihr Vaterland sind, die Russland aufrichtig lieben, seine Geschichte kennen, seine Identität verstehen, seine Helden kennen – und seine Feinde kennen. Das ist die vorrangige Aufgabe, die die neue Lehrbuchreihe erfüllen soll: unseren Kindern staatsbürgerliches Bewusstsein, ein Gefühl der Würde, Patriotismus, Liebe zum Vaterland und ein Verständnis für historische Zusammenhänge zu vermitteln.

Ich bin natürlich tief bewegt und den Autoren unendlich dankbar dafür, dass sie in einem dieser Schulbücher das tragische Schicksal meiner Tochter Darya Dugina aufgegriffen haben. Die Menschen sollten diejenigen kennen, die für das Vaterland gelitten haben, diejenigen, die ihr Leben für das Vaterland gegeben haben. An solchen Vorbildern und Beispielen – darunter Vladlen Tatarsky und die neuen Helden der militärischen Sonderoperation sowie unseres Krieges mit dem Westen – müssen wir die nächste Generation erziehen.

Natürlich sind alle Generationen wichtig – unsere Großväter und Urgroßväter, die unser Land aufgebaut und verteidigt haben. Aber auch die Helden, die unter uns leben, sind wichtig – Menschen genau wie wir: junge Männer und Frauen, die heute Heldentum, Selbstaufopferung, Mut, Intelligenz, Dienst am Vaterland, Liebe zum Mutterland, Treue zur christlichen Kirche, zu unserer Zivilisation und zu unserer Identität verkörpern. Auch sie gehören in dieses Lehrbuch – und sie wurden aufgenommen.

Ich möchte Folgendes sagen: Manche guten Taten erfordern keine „Aber“, keine Vorbehalte wie „das hätte besser gemacht werden können“. Es lässt sich immer noch verbessern – daran werden wir weiterarbeiten. Doch das Wichtigste ist, das Notwendige zu tun: Würde, Stolz und Liebe zum Vaterland in unseren Schulen wiederherzustellen, also an der Grundlage unserer Bildung.

Das Gleiche tun wir übrigens auch auf der Ebene der Hochschulbildung – an Universitäten und Instituten. An der Iwan-Ilyin-Hochschule für Politikwissenschaften bieten wir Lehrveranstaltungen im Fach „Westkunde“ (Westernologie) an, in denen wir den Westen als eine andere Zivilisation behandeln. Wir bieten Lehrveranstaltungen an, die bekräftigen, dass Russland ein Staats-Zivilisations-Gebilde ist, sowie Lehrveranstaltungen zur Multipolarität und zur Identität. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: die gesamte geisteswissenschaftliche Ausbildung und den gesamten Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung auf diesem patriotischen Fundament neu aufzubauen.

Leider sieht die Gesamtsituation noch anders aus. Doch der Kampf um unsere Kinder ist das Wichtigste, und in den Schulen wurde diese Aufgabe bereits in Angriff genommen. In anderen Bereichen geht die Arbeit weiter. Vieles wurde bereits durch den Kurs „Grundlagen der russischen Staatlichkeit“ erreicht, der an den Universitäten eine gewisse „Impfung“ mit Patriotismus bewirkt. Wir müssen diesen Kurs fortsetzen, weiterentwickeln und ausbauen – das Feld der Weststudien erweitern und die Paradigmen in den Geisteswissenschaften auf der Grundlage der von unserem Präsidenten wiederholt formulierten These verändern: Russland ist ein Staat-Zivilisation. Wir leben in einer multipolaren Welt, in der es neben dem Westen noch andere Machtzentren und andere Zivilisationen gibt, einschließlich unserer eigenen.

Diese Umstrukturierung des gesamten geisteswissenschaftlichen Ansatzes, der Bildung und Erziehung als Ganzes, schreitet nun mit voller Kraft voran – allerdings „mit voller Kraft“ nur nach Friedensmaßstäben oder nach den Maßstäben einer militärischen Sonderoperation. Gemessen an den Maßstäben eines Krieges mit dem Westen ist dieses Tempo noch immer unzureichend. Während die Lage im Geschichtsunterricht an den Schulen gut ist und sich die Dinge im Hochschulbereich in die richtige Richtung bewegen – die richtigen Anweisungen wurden erteilt –, geht es doch viel zu langsam voran, da es enormen Widerstand gibt. Die einen widersetzen sich aus Trägheit, die anderen aus ideologischen Gründen. Das ist die sechste Kolonne – die Gegner der Vorstellung, dass Russland eine eigenständige Zivilisation ist.

Schließlich ist die Russophobie nicht zufällig entstanden, und das nicht erst in den letzten Jahren. Dennoch dürfen wir nicht alles auf Spionagenetzwerke reduzieren, auch wenn in diesem Bereich bereits ernsthafte Arbeit geleistet wurde. In den letzten 30–40 Jahren waren unsere Feinde schlichtweg im geisteswissenschaftlichen Bereich tätig – Zentren, die das Bewusstsein unserer Wissenschaftler verzerrten, den Bildungsprozess veränderten, schädliche Tendenzen in den Geisteswissenschaften förderten und diese unterstützten. All das gibt es. Doch das Problem lässt sich nicht allein auf Spionage reduzieren. Selbst wenn wir das gesamte Netzwerk westlicher Einflussagenten in den Geisteswissenschaften aufdecken, wird das nicht ausreichen, denn eine ganze Generation von Lehrern und Wissenschaftlern wurde bereits so ausgebildet, dass sie den Westen als universell betrachten. Dagegen müssen wir ankämpfen.

Daher betrifft der Krieg, über den wir heute sprechen – und von dem Peskow sprach –, natürlich alle Bereiche unserer Gesellschaft, einschließlich der Schulbildung und, wie ich glaube, sogar der Vorschulerziehung. „Unterricht über die wichtigsten Dinge“ sollte schon für die jüngsten Kinder stattfinden. Sollen sie auf ihren Töpfchen sitzen und Geschichten über große Helden hören – dann kommen sie bereits mit den ersten Keimen eines staatsbürgerlichen Bewusstseins in die Schule.

Wir müssen unsere Gesellschaft in einen anderen, erwachten Zustand versetzen – einen Zustand, in dem die Besonderheit, Unabhängigkeit und Einzigartigkeit unserer Zivilisation bekräftigt werden, die wir verteidigen müssen. Gerade sie – die heutige Jugend, die Schüler und sogar die Kindergartenkinder – werden dazu aufgerufen sein, unsere zivilisatorische Souveränität, unsere Würde, unsere Freiheit und unsere Unabhängigkeit angesichts sehr ernster Herausforderungen, einschließlich technologischer, zu schützen und zu wahren.

Und wenn wir diese Wende vollziehen – und wir können sie nicht länger vermeiden, da alle Fristen für die Abwendung eines ernsthaften zivilisatorischen Konflikts mit dem Westen abgelaufen sind –, dann müssen wir schnell handeln. Den Kurs zu ändern, die Richtung dieses großen Schiffes von bloßer politischer Souveränität hin zu vollständiger zivilisatorischer Souveränität zu lenken, ist natürlich äußerst schwierig. Dennoch muss das Ruder herumgerissen werden – mit lautem Knarren, denn wir müssen den Kurs eines ganzen Kontinents ändern, und dessen Trägheit ist enorm. Diese Trägheit rührt nicht nur aus den letzten 30–40 Jahren her, sondern aus der Petrinischen Ära: Der Westen hat uns lange angezogen und zu sich hingezogen. Nun ist ein ziemlich scharfer Bruch erforderlich. Zu solchen Kurswechseln waren wir schon früher fähig – im 19. und 20. Jahrhundert. Doch jetzt brauchen wir einen weiteren patriotischen Kurswechsel. Er wird unglaublich schwer durchzuführen sein, muss aber schnell erfolgen.

Moderator: In wie vielen Jahren, im wörtlichen Sinne? Wenn wir schließlich von Zivilisation sprechen, denken wir normalerweise in Jahrhunderten. Aber wenn es schnell gehen muss, wie lange dauert das dann?

Alexander Dugin: Ich kann keine genaue Zahl nennen. Eines ist klar: Je länger wir zögern, desto schlechter werden unsere Ausgangsbedingungen. Je früher wir erklärt hätten, dass wir uns im Kriegszustand mit dem Westen befinden, desto bessere Ergebnisse hätten wir bereits erzielt. Aber besser spät als nie. Ich wage es nicht, genau zu sagen, wie viele Jahre. Wir haben nicht viel Zeit. Ich denke, wir sprechen hier von Jahren, nicht von Jahrzehnten – auch wenn Zivilisationen in viel längeren Zyklen funktionieren. In diesem Sinne haben Sie Recht. Derzeit findet jedoch ein Paradigmenwechsel statt, auch im Bildungswesen.