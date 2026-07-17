Lionel Messis Verbindungen zu Netanjahu, dem israelischen Militär und dessen Elite-Spionageeinheit 8200

Von Alan Macleod

Am Mittwochabend werden die Augen der Welt auf Lionel Messi gerichtet sein, wenn Argentinien im WM-Halbfinale auf England trifft. Der kleine Superstar hat weltweit eine riesige Anhängerschaft gewonnen, nicht zuletzt in Israel, dank seiner zahlreichen geschäftlichen und sicherheitspolitischen Verbindungen zum Apartheidstaat. Von seiner Rolle als Aushängeschild eines israelischen KI-Unternehmens, das von israelischen Spionen geleitet und geführt wird, bis hin zur Beauftragung eines Teams israelischer Geheimagenten mit seiner privaten Sicherheit – MintPress untersucht die Gründe, warum Benjamin Netanjahu ihn als seinen Lieblingsfußballer betrachtet.

Freundschaft mit ehemaligen israelischen Geheimagenten

Als weltweit führender Fußballstar achtet Lionel Messi verständlicherweise sehr auf sein Image. Der argentinische Stürmer wählt sorgfältig aus, mit wem er in Verbindung gebracht wird, und hat lukrative Langzeitverträge mit riesigen globalen Marken wie Adidas, Pepsi und Mastercard abgeschlossen.

Deshalb waren viele überrascht, als er 2020 eine Partnerschaft mit OrCam ankündigte, einem relativ kleinen israelischen KI-Unternehmen, das tragbare Geräte für künstliches Sehen (ähnlich wie Google Glass) herstellt. OrCam vermarktet sich damit, sehbehinderten Menschen zu einem erfüllteren Leben zu verhelfen. Messi wurde zum globalen Markenbotschafter und zum Gesicht des Unternehmens.

Umstrittener ist jedoch, dass OrCam aus dem israelischen Sicherheitsapparat hervorgegangen ist und Dutzende ehemaliger Agenten des israelischen Militärgeheimdienstes „Unit 8200“ beschäftigt, von denen viele einflussreiche Positionen bekleiden. An ihrer Spitze steht Adi Levitski, ein langjähriger Geheimdienstoffizier der Einheit 8200, der 2024 zum Einsatzleiter bei OrCam ernannt wurde.

Viele OrCam-Mitarbeiter waren Kommandeure in diesem geheimnisumwitterten Spionagedienst und verantwortlich für einige der schlimmsten Verbrechen nach dem Krieg vom 7. Oktober 2023 sowie für viele der skandalösesten internationalen Hacking- und Überwachungsoperationen. Mor Shamy beispielsweise stieg bis 2015 zum Leiter der Geheimdienstanalyse bei der Einheit 8200 auf und wurde später als Algorithmusentwickler bei OrCam eingestellt. An seiner Seite arbeitete Matan Albeck, der ehemalige Leiter der Datenanalyseabteilung der Einheit 8200.

Trotz umfangreicher Entlassungen in den letzten Jahren ist das Unternehmen nach wie vor größtenteils mit ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern besetzt, wobei zwischen den beiden Einrichtungen eine „Drehtür“ besteht. Einige, wie Eliya Segev und Eli Corn, wechselten von OrCam zur Einheit 8200, während Amitai Edreis Lebenslauf zeigt, dass er gleichzeitig für OrCam und die Einheit 8200 tätig war, was die enge Beziehung zwischen den beiden unterstreicht.

Für Messi hätte dies ein deutliches Warnsignal bei der Zusammenarbeit mit OrCam sein müssen, da die Einheit 8200 der Hauptentwickler und Betreiber des israelischen Hightech-Völkermords im Gazastreifen und darüber hinaus ist. Und ihre Agenten sind für die Entwicklung eines Großteils der weltweit invasivsten Spionagesoftware verantwortlich.

Mithilfe von Big Data, die durch ihr riesiges digitales Überwachungsnetz in Palästina gesammelt wurden, erstellte die Organisation umfangreiche, durch KI generierte Todeslisten von Bewohnern des Gazastreifens und führte Zehntausende von Drohnenangriffen durch, die das Herzstück der Zerstörung im Gazastreifen bildeten.

Ihre Agenten entwickelten zudem hochinvasive Spionagesoftware wie „Pegasus“, die dazu genutzt wurde, Zehntausende ausländischer Staatschefs, Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger weltweit auszuspionieren. Die israelische Regierung verkaufte Pegasus an Diktaturen und autoritäre Regime weltweit und half ihnen damit, Menschenrechte zu unterdrücken. Der vielleicht bekannteste Fall war Saudi-Arabien, das Pegasus einsetzte, um den „Washington Post“-Journalisten Jamal Khashoggi zu überwachen, bevor man ihn in der saudischen Botschaft in der Türkei mit einer Knochensäge zerstückelte.

Es ist daher höchst fragwürdig, dass Messi sich dazu entschlossen hat, das Aushängeschild eines solchen Unternehmens zu werden.

Messis israelische Betreuer

Der Argentinier hat im Laufe seiner Karriere mehrfach Israel besucht. Im Jahr 2013 reiste er mit seinem Verein, dem F.C. Barcelona, im Rahmen einer angeblichen „Friedensreise“ nach Israel und Palästina. Während seiner Reise traf er sich mit Netanjahu und Präsident Shimon Peres, sprach mit ihnen und schüttelte IDF-Soldaten die Hände. Außerdem setzte er eine Kippa auf und besuchte die Klagemauer, die heiligste Stätte des Judentums.

Doch auch nach seiner Abreise nimmt Messi überallhin, wohin er geht, ein kleines Stück Israel mit. Seine Sicherheit wird von einer Eliteeinheit ehemaliger israelischer Agenten gewährleistet, die jeden seiner Schritte planen, insbesondere auf internationaler Ebene. Er nimmt seine Sicherheit sehr ernst und hat aus Sicherheitsgründen sogar die Hochzeit seiner Schwägerin in Argentinien versäumt.

Dieselben israelischen Kräfte waren laut ESPN auch für die Sicherheit bei seiner eigenen Hochzeit im Jahr 2017 zuständig, wobei nicht näher angegeben wurde, ob es sich bei diesen Agenten um Angehörige des Mossad, des Shin Bet oder einer Elite-Kommandoeinheit handelte.

Messi, der politische Kontroversen meidet, hat seit dem 7. Oktober 2023 keine Stellungnahmen zu Israel/Palästina abgegeben, obwohl viele (falsche) Berichte das Gegenteil suggerieren.

Der Stürmer von Inter Miami hinterließ bei Netanjahu einen bleibenden Eindruck, als sich die beiden 2013 trafen. In einem kürzlich geführten Interview verriet Netanjahu, dass er bei der diesjährigen Weltmeisterschaft für Argentinien fiebert. „Er ist jetzt 39 Jahre alt“, sagte er über Messi; „Sie können sich glücklich schätzen, einen so erfahrenen Spieler zu haben, der weiß, wie man Tore schießt.“

Die israelische Öffentlichkeit stimmt dem offensichtlich zu. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 38 % der Israelis Argentinien bei dem Turnier aktiv unterstützen – weit vor dem zweitplatzierten Brasilien. Yoav Berkowitz, Sportchef des israelischen öffentlich-rechtlichen Senders Kan, erklärte, dies sei nicht zuletzt auf den „Messi-Effekt“ zurückzuführen.

Zionistische Brüder

Andere, darunter Netanjahu selbst, nennen den argentinischen Präsidenten Javier Milei als weiteren Faktor. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2023 hat Milei die Unterstützung Israels zu einem zentralen Pfeiler seines politischen Programms gemacht. International hat Israel nur noch wenige Freunde. Doch Mileis Argentinien hat sich zu einem seiner lautstärksten Unterstützer entwickelt. Im Mai 2024 stimmte das Land gegen einen bei den Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit angenommenen Beschluss, Palästina als Vollmitglied in die Organisation aufzunehmen. Vier Monate später tat es dasselbe bei einer Resolution, die ein Ende der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete forderte.

Seine Regierung erklärte zudem die Islamische Revolutionsgarde und die Quds-Einheiten des Iran zu terroristischen Organisationen und bejubelte den Angriff der USA und Israels auf den Iran, den Milei selbst als „das Richtige“ bezeichnete. Argentinien kündigte zudem an, seine israelische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und damit die Besatzung faktisch zu legitimieren. Der Schritt wurde jedoch ausgesetzt, nachdem das israelische Ölunternehmen Navitas angekündigt hatte, in der Nähe der Falklandinseln/Malvinas – einer vom Vereinigten Königreich kontrollierten, aber von Argentinien beanspruchten Inselgruppe – mit Bohrungen zu beginnen.

Auf persönlicher Ebene hat sich Milei vom Katholizismus (der vorherrschenden Religion in Argentinien) distanziert und sich quasi als zum Judentum konvertiert bezeichnet. Anfang dieses Jahres bezeichnete er sich selbst als „den zionistischsten Präsidenten der Welt“.

„Milei ist ein großer Freund Israels“, sagte Netanjahu und fügte hinzu: „Er ist ein Superstar, das ist er wirklich. Er hat durch die Einführung der freien Marktwirtschaft Erstaunliches für die argentinische Wirtschaft geleistet.“

Wie Israel Argentinien dabei half, seine jüdische Bevölkerung zu massakrieren

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel weltweit massiv an öffentlicher Unterstützung verloren, sogar in westlichen Ländern. Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2025 ergab, dass beispielsweise mehr als 20-mal so viele Italiener eine „sehr ablehnende“ (43 %) als eine „sehr positive“ (2 %) Meinung über Israel haben.

Selbst in Deutschland, wo die Unterstützung für Israel in der Bevölkerung am höchsten ist, gaben nur 21 % an, eine positive Meinung über den Staat zu haben (davon nur 4 % eine sehr positive), während 65 % offene Ablehnung zeigten (darunter 32 %, die ihn stark ablehnen).

Es wird weithin behauptet, der 7. Oktober sei das größte Massaker an jüdischen Menschen seit dem Holocaust gewesen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Tatsächlich verfolgte die faschistische Militärdiktatur, die Argentinien in den 1970er- und 1980er-Jahren regierte, Juden unerbittlich und tötete oder ließ Tausende „verschwinden“.

Inspiriert von Hitler und den Nazis setzte die Diktatur das Judentum mit dem Sozialismus gleich, verhaftete und tötete eine große Zahl politischer Gegner und verwandelte sogar Fußballstadien in provisorische Vernichtungslager. Viele der Beteiligten waren Söhne deutscher Nazis, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Argentinien geflohen waren.

Israel unterstützte die Diktatur aktiv bei ihren Massakern, verkaufte ihr hochentwickelte militärische Ausrüstung und stockte seine militärische Hilfe sogar noch auf, während die Angriffe auf die jüdische Gemeinde des Landes zunahmen.

Eine Hassliebe

Während Israel Argentinien unterstützt, wird diese Freundlichkeit trotz Mileis Bemühungen keineswegs erwidert. Eine aktuelle Pew-Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Argentinier eine negative Meinung von Israel hat, darunter 34 %, die eine äußerst ablehnende Haltung gegenüber dem Land einnehmen – siebenmal so viele wie diejenigen, die Berichten zufolge eine sehr positive Meinung von Israel haben (5 %).

In dieser Hinsicht treten sie in die Fußstapfen einer anderen argentinischen Fußballlegende: Diego Maradona. Der Star, der oft als der größte Fußballer aller Zeiten angesehen wird, bezeichnete sich selbst als den „größten Fan des palästinensischen Volkes“ und erklärte: „In meinem Herzen bin ich Palästinenser.“

Maradona verurteilte konsequent das Vorgehen der Vereinigten Staaten und Israels und stellte sich hinter revolutionäre Anliegen auf der ganzen Welt. Im Gegensatz dazu hat sich Messi stets von politischen Themen ferngehalten. Doch wie hier bereits erörtert, hat er mehrere Entscheidungen getroffen – die Umarmung Netanjahus, den Besuch in Jerusalem, seine Rolle als Aushängeschild eines israelischen Technologieunternehmens, in dem Spione beschäftigt sind, und die Tatsache, dass er sich mit israelischen Geheimdienstmitarbeitern als Leibwächter umgibt –, die viele dazu veranlassen dürften, diese vermeintliche Neutralität in Frage zu stellen.

Argentinien spielt heute gegen England um den Einzug ins WM-Finale. Auch wenn das Ergebnis noch offen ist, ist es kein Geheimnis, dass Israel und Netanjahu Argentinien – und Leo Messi – die Daumen drücken werden.