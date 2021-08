Die Zusammenarbeit der Eliten

braveneweurope.com: Spätestens seit C. Wright Mills wissen wir, dass sich die Elite gegenseitig anerkennt. Sie tut dies aufgrund ihrer selbstgewählten, aber auch erhabenen Position, die sie in der Gesellschaft einnehmen darf. Im Allgemeinen akzeptiert die Elite einander; sie versteht einander; sie heiratet sogar einander; sie arbeitet auch gerne in ähnlichen Bereichen und in ähnlichen Unternehmen miteinander; sie teilt die gleiche Ideologie; und sie denkt, kleidet und handelt gleich. Insgesamt führt die Elite ein geschütztes und wohlgeordnetes Dasein, in dem neben dem ererbten Reichtum vor allem die Bildung eine entscheidende Rolle für die Aufnahme in die Elite spielt.

Die Mitglieder der Oberschicht versammeln sich in der Regel in vielversprechenden und oft sehr selektiven Vorschulen. Diese Eliteschulen wiederum öffnen gerne ihre Türen für die bereits etablierte Elite. Aber diese Schulen bleiben Zwischenstationen auf dem Weg zu einer eher schmalen Gruppe von Eliteuniversitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton usw. Doch selbst Eliteuniversitäten sind nur Durchgangsstationen auf dem Weg zu noch exklusiveren Clubs – dem richtigen Ort für den Genuss von Reichtum oder, alternativ, für eine Anstellung z. B. in Spitzenfinanzunternehmen.

Insgesamt kann man drei Arten von Eliten ausmachen: erstens die militärische und kriegerische Elite der nationalen Sicherheit (Generäle, militärisch-industrieller Komplex usw.), zweitens die korporative Elite in Unternehmen, Firmen und Konzernen und schließlich die kulturelle Elite (Kulturindustrie), die Medien, Kunst, Wissenschaft und Bildung umfasst.

Allen drei Arten von Eliten gemeinsam ist ihr unerbittliches Streben nach Expansion. Expansion bleibt ein wesentlicher Bestandteil aller Eliten. Sie sichert die innere und äußere Stabilität des gesamten Systems, das von den Eliten überwacht wird. Historisch gesehen ist der Kapitalismus, wie er von verschiedenen Eliten in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten betrieben wurde, immer ein expansionistisches System geblieben. Dies war der Fall vom einfachen Kolonialkapitalismus, der plünderte, über den Imperialismus, der noch mehr plünderte, bis hin zur heutigen Globalisierung, die unter einem schöneren Namen plündert – Globalisierung. Heute ist die Ideologie der Globalisierung zum wichtigsten Modus für den globalen Expansionismus geworden.

Da alle drei Eliten – die militärische, die kommerzielle und die kulturelle – gezwungen sind, sich in einigen Ländern mehr mit der Demokratie auseinanderzusetzen als in anderen, ist die Propaganda – jetzt umbenannt in Öffentlichkeitsarbeit – für die Eliten immer wichtiger geworden. Wie der Pate der modernen Öffentlichkeitsarbeit Edward Bernays einmal sagte,

Propaganda wurde zu einem schlechten Wort, weil die Deutschen es benutzten, also habe ich versucht, ein anderes Wort zu finden, und wir haben das Wort Public Relations gefunden.

Seit dieser Zeit spricht man von Public Relations (PR). Am wichtigsten ist die Tatsache, dass hinter der PR, oft unbemerkt, aber sehr erfolgreich, das unerbittliche Drehbuch der Propaganda läuft.

Die Ablösung von PR durch Propaganda war nur der erste Erfolg von Leuten wie Poison Ivy und Edward Bernays. Der zweite Erfolg der PR (Propaganda) war sogar noch wichtiger. Man hat uns fälschlicherweise glauben gemacht, die industrielle Revolution und der wissenschaftliche Fortschritt seien die wahren Triebkräfte der Moderne. Ganz und gar nicht, sagt Bernays,

Die bedeutende Revolution der Neuzeit ist weder industriell noch wirtschaftlich oder politisch, sondern die Revolution, die sich in der Kunst vollzieht, bei den Regierten Zustimmung zu erzeugen.

Das ist es, was die Elite von der Nicht-Elite trennt. Der eine regiert – der andere wird „regiert“, wie Bernays sagt.

Zu den Regierenden gehören die Unternehmenselite, die CEOs und die Top-Aparatschiks, die ihre unternehmerische Macht nutzen, um die Medien zu beeinflussen, zu gestalten, zu kontrollieren und in einigen Fällen sogar zu besitzen. Sie regieren den Informationsraum oder, wie Habermas es nennt, die öffentliche Sphäre. Dies ist eine Elite, die indirekt oder direkt in der Lage ist, die öffentliche Meinung zu formen und zu manipulieren.

Unabhängig davon, ob sie einfach nur Zugang zu den Unternehmensmedien haben, ob sie die Unternehmensmedien besitzen oder ob sie eine Interessenssymbiose mit den Medien eingegangen sind, bleiben die Medien ein entscheidender Apparat. Die Konzernmedien dienen allen drei Eliten und ermöglichen es der Elite, die Zustimmung der Massen herzustellen. Durch die Medien kann die Elite auch eine Massenlegitimation für Unternehmen und Konzerne sowie für den Kapitalismus als Ganzes herstellen.

Genau wie im Bereich der Medien strebt auch die Unternehmenselite nach Oligopolen und Monopolen. Alle so genannten freien Märkte streben nach Konzentration. Diese ewige Tendenz des Kapitalismus wird – ziemlich erfolgreich – durch die Ideologie des freien Marktes und des Wettbewerbs getarnt. Darüber hinaus gibt es auf vielen kapitalistischen Märkten auch eine vorherrschende Tendenz zu nicht wettbewerbsfähigen Marktstrukturen, z. B. dem Monopol. Wie der ehemalige Herausgeber der Harvard Business Review freimütig zugab,

Führungskräfte aus der Wirtschaft sind die führenden Verfechter freier Märkte und des Wettbewerbs in der Gesellschaft, Worte, die für sie eine Weltsicht und ein Wertesystem hervorrufen, das gute Ideen und harte Arbeit belohnt und Innovation und Leistungsprinzipien fördert. Um ehrlich zu sein, ist der Wettbewerb, nach dem sich jeder Manager sehnt, viel näher an Microsofts Ende des Spektrums als an dem der Milchbauern. Ungeachtet aller Reden über die Vorzüge des Wettbewerbs besteht das Ziel der Unternehmensstrategie darin, ein Unternehmen vom perfekten Wettbewerb weg und in Richtung Monopol zu führen.

Unabhängig davon, ob es sich um starke Wettbewerbsmärkte oder echte oligopolistische oder monopolistische Märkte handelt, gibt es auf allen Märkten Gewinner und Verlierer. Darüber hinaus schaffen oligopolistische und monopolistische Märkte auch Ungleichheiten. In den letzten vier Jahrzehnten wurden diese Ungleichheiten und die damit einhergehenden Pathologien wie die Entstehung des Prekariats, die Stagnation der Löhne, die immer größer werdende Zahl der arbeitenden Armen usw. durch den Neoliberalismus beschleunigt.

Angesichts der untrennbaren Verbindung zwischen Eliten und Medien ist die Mehrheit in den formal demokratischen Ländern immer noch bereit, die zunehmende Ungleichheit selbst innerhalb ihrer Gesellschaften zu tolerieren. Parallel dazu ist ein deutlicher Rückgang der globalen Ungleichheit zu beobachten, d. h. der Ungleichheit „zwischen“ den Ländern. Dies ist vor allem auf den Anstieg der Einkommen in China zurückzuführen. Allerdings nimmt die Ungleichheit „innerhalb“ der Länder zu. Mit anderen Worten: Innerhalb der Länder schottet sich die Elite immer weiter von der Nicht-Elite ab.

Die Nicht-Elite wird gezwungen, dies alles zu akzeptieren. Und sie wird dies auch weiterhin tun, solange sie den Eindruck hat, dass ihr absolutes Einkommen mit der Zeit steigt. Kurzum, die Aufrechterhaltung des Massenkonsums, flankiert von einem gigantischen Propagandaapparat, hat es bisher geschafft, selbst stagnierende Löhne und einen sinkenden Lebensstandard für einen beträchtlichen Teil der Nicht-Elite weitgehend zu akzeptieren. Dies hat die Arbeiterklasse und einige Teile der Mittelschicht getroffen.

Die Unternehmenselite weiß jedoch auch, dass es nur einen Weg gibt, ihre zunehmende Distanz zur Mittel- und Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten, und zwar indem sie weiterhin wirtschaftliche Ergebnisse liefert, die den Zurückgebliebenen die Illusion oder die Perspektive vermitteln, dass das Leben besser wird. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist die ständige Expansion und die Halluzination eines endlosen Wirtschaftswachstums. Letzteres bleibt jedoch einer der Hauptwidersprüche des Kapitalismus. Nur ein Verrückter und ein neoliberaler Ökonom glauben, dass unendliches Wachstum an einem Ort möglich ist, an dem es eine endliche Existenz gibt. Die Erde bietet keine unendlichen Ressourcen. Sie bietet auch nicht unendlich viele Flächen, Meere, Luft und Land, die verschmutzt und zerstört werden können.

Da die globale Erwärmung kompromisslos voranschreitet, wird es selbst dem Medienapparat der Konzernelite immer schwerer fallen, die Ideologie des „ewigen Wachstums“ des Kapitalismus zu verkaufen. Sobald alle drei Eliten nicht mehr in der Lage sind, dies durchzuziehen – d.h. diese Schrumpfung zu vertuschen -, wird die vorgetäuschte und immer nur vorübergehende Halblegitimität dessen, was sich die Konservativen als „politisches Gleichgewicht“ vorstellen, sehr ernsthaft in Frage gestellt werden.

Dies ist genau der Moment, in dem das politische und wirtschaftliche System, das die drei Eliten so sorgfältig aufgebaut haben und weiterhin beaufsichtigen, in eine tödliche Phase der Krise und des Stresses eintritt. Ist das Elitensystem erst einmal in der Krise und unter Stress, wird es fast zwangsläufig zu Elitenkonkurrenz, Rivalität, Kämpfen, ja sogar zu Bürgerkriegen und nationalen Kriegen kommen.

Solche Kriege können einen Krieg einer Elite gegen die Elite einer anderen Nation beinhalten, da es die Eliten sind, die normalerweise natürliche Ressourcen und Kapital besitzen, das nach Expansion verlangt. In praktisch allen Konflikten zwischen Eliten ist es die Nicht-Elite, die die Fußsoldaten und das Kanonenfutter stellt. So wie sich die Generäle der militärischen Elite von den Soldaten trennen lassen, kann auch die Nicht-Elite insgesamt in zwei große Gruppen unterteilt werden: die fähigen und die ungelernten.

Die qualifizierte Nicht-Elite liefert die notwendigen Fähigkeiten, um den unternehmerischen, kulturellen und militärischen Apparat für die Elite zu betreiben. Die ungelernte Nicht-Elite hingegen liefert die Arbeitskraft, die all dies möglich macht. Während die Ungelernten in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Position erstickt werden, haben einige Mitglieder der qualifizierten Nicht-Elite zumindest theoretisch die Möglichkeit, sich nach oben zu bewegen.

Im Großen und Ganzen haben aber auch die Qualifizierten nicht die Möglichkeit, ihre Ersparnisse in Investitionen mit Renditeerwartung (ROI) und damit in Kapital zu verwandeln. Dennoch haben es nur sehr wenige geschafft, moderne Unternehmer zu werden (z. B. in der IT-Branche). Sie entstammen meist einer städtischen, akademisch gebildeten Mittelschicht. Im Großen und Ganzen wird jedoch der Großteil der qualifizierten Mittelschicht in unserer heutigen Welt mit der Aufgabe betraut, die Elite mit technischen und informationstechnischen Fähigkeiten zu versorgen.

Manchmal gibt es Regierungen, die die Entwicklung solcher Fähigkeiten fördern. In anderen Fällen überlassen die Regierungen dies dem freien Markt. Unabhängig von den Ideologien und politischen Präferenzen kann die Elite mit den meisten Regierungen zusammenarbeiten. Allerdings bevorzugt die Elite – aus naheliegenden Gründen – immer noch Regierungen mit einer Ideologie, die ihrer eigenen Ideologie nahe steht. Dies ist die Ideologie des Konservatismus oder des Neoliberalismus oder im Idealfall beides. Man kann den Erfolg dieser Ideologie bei der herrschenden Elite in den meisten OECD-Ländern (UK, NL, CZ, Deutschland, Ungarn, Polen, Frankreich, Italien, Japan usw.) und darüber hinaus sehen, z. B. bei Indiens Modi, Brasiliens Bolsonaro, Duterte auf den Philippinen usw.

Je größer die politische Macht der Elite ist, desto größer ist natürlich auch ihre Fähigkeit, die Regeln zu ihren Gunsten zu verändern – unternehmensfreundliche Neuregulierung, Steuererhöhungen für die Armen, minimale oder gar keine Steuern für die Elite und die Unternehmen, absichtlich geschaffene sogenannte Steuerschlupflöcher, gewerkschaftsfeindliche Regeln usw.

Darüber hinaus erlaubt es ihre Position als Haupteinflussnehmer der Politik der Elite, den politischen Prozess immer erfolgreicher zu manipulieren, und zwar durch Lobbyarbeit, Wählerunterdrückung und, was am wichtigsten ist, durch eine vorteilhafte Behandlung „der“ Konzernmedien, die wiederum eine vorteilhafte Behandlung „durch“ die Konzernmedien sicherstellt – ein hilfreicher Faktor bei Wahlen. All dies stärkt nicht nur die heimische Elite, sondern hilft ihr auch im Umgang mit den Eliten in anderen Ländern.

Folglich bleibt die Beziehung zwischen der Elite in den Kernländern des Kapitalismus (z.B. USA) und der Elite in den peripheren Ländern (z.B. Saudi-Arabien) wichtig. Da die kolonialen Zeiten der Kanonenboote – größtenteils – vorbei zu sein scheinen, ist die Elite in den Kernländern gezwungen, die relative Autonomie der peripheren Eliten zumindest bis zu einem gewissen Grad zu tolerieren.

Dies hängt natürlich zu einem großen Teil von einem gewissen Maß an Vertrauen zwischen der Kernelite und der peripheren Elite ab. Infolgedessen wird die Beziehung zwischen Kern und Peripherie als heterogen dargestellt. Wie die Kern-Peripherie-Beziehung in der Realität funktioniert, lässt sich zum Beispiel an den Beziehungen zwischen den USA und dem Irak zeigen.

In den 1980er Jahren, als der Irak gegen den Iran kämpfte, war es die Zeit, „in der Rumsfeld mit Saddam befreundet war“. In den 1990er Jahren änderte sich das (Golfkrieg) und gipfelte 2003 in der Invasion des Irak durch die USA, weil es keine Massenvernichtungswaffen gab. Stattdessen bekam die Welt Abu Ghraib. Heute scheinen die Beziehungen zwischen den USA und dem Irak wieder positiver zu sein, nachdem die USA eine günstigere Elite eingesetzt haben, die behauptet, den Irak zu regieren.

In jedem Fall besteht die Rolle der Elite in der Peripherie, die ihr von der Elite im Kern zugewiesen wurde, in erster Linie darin, die Ausbeutung der Länder in der Peripherie zu überwachen und, noch direkter, die Gewinne im Namen der Elite im Kern einzutreiben. Diese Regelung geht auf den Sklavenhandel zurück, der von der weißen Elite betrieben wurde. Allerdings gab es auch schwarzafrikanische Könige, die mehr als nur Zuschauer des Sklavenhandels waren.

Auch heute ist die Beziehung zwischen der Kern- und der Randelite für die Globalisierung von entscheidender Bedeutung. In der Tat sind beide Eliten voneinander abhängig. Es besteht eine gegenseitige Abhängigkeit. So unterhält die periphere Elite beispielsweise eine lokale Infrastruktur, die nicht nur die Gewinnung von Primärressourcen, sondern auch die Erzielung von Gewinnen ermöglicht.

Bedauerlicherweise scheinen viele, wenn nicht sogar die meisten Gräueltaten, brutalen Zwangshandlungen und Umweltzerstörungen globalen Ausmaßes, die von der peripheren Elite im Namen der Kernelite gegen die lokale Bevölkerung in den peripheren Ländern begangen werden, die öffentliche Meinung in den Kernländern kaum zu beeinflussen. So entschuldigte sich beispielsweise US-Präsident George Bush im Jahr 2004 für den bereits erwähnten Fall Abu Ghraib. Am Ende des Jahres wurde Bush mit 57 % der Wählerstimmen zum Präsidenten gewählt. Die Medien haben ihm dabei gerne geholfen.

Letztendlich ist die Elite im Kern auf die Medien angewiesen, um Zustimmung zu erzeugen. Dafür geben sich die Konzernmedien gerne den Anschein, unparteiisch zu sein, die Nachrichten ohne Angst vor Bevorzugung zu berichten, objektiv und unabhängig zu sein und unermüdlich als Leuchtturm der Presse- und Meinungsfreiheit zu arbeiten. Hinter der selbstgewählten Fassade des Liberalismus verbirgt sich jedoch die Unterstützung der herrschenden Eliten.