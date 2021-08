Von der psychologischen Kriegsführung

MindWar muss strategisch ausgerichtet sein, wobei taktische Anwendungen eine verstärkende, ergänzende Rolle spielen. In seinem strategischen Kontext muss MindWar Freunde, Feinde und Neutrale auf der ganzen Welt gleichermaßen erreichen… durch die Medien, die die Vereinigten Staaten besitzen und die in der Lage sind, praktisch alle Menschen auf der Erde zu erreichen… Modernste Entwicklungen in der Satellitenkommunikation, in der Videoaufzeichnungstechnik und in der Laser- und optischen Übertragung von Sendungen ermöglichen ein Eindringen in die Köpfe der Welt, wie es noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Wie das Schwert Excalibur müssen wir nur die Hand ausstrecken und dieses Werkzeug ergreifen; und es kann die Welt für uns verändern, wenn wir den Mut und die Integrität haben, die Zivilisation mit ihm zu verbessern. Wenn wir Excalibur nicht annehmen, dann geben wir unsere Fähigkeit auf, fremde Kulturen mit unserer Moral zu inspirieren. Wenn sie dann Moralvorstellungen haben, die uns nicht befriedigen, haben wir keine andere Wahl, als sie auf einer brutaleren Ebene zu bekämpfen. – „From PSYOP to MindWar: The Psychology of Victory“ (Von PSYOP zu MindWar: Die Psychologie des Sieges) von Col. Paul Vallely und Maj. Michael Aquino, ein Dokument, das geschrieben wurde, um den Einfluss der „Löffelverbieger“ im US-Militär zu vergrößern.

Vor etwa einem Jahr führte das US-Militär eine Simulation eines „begrenzten“ nuklearen Schlagabtauschs mit… Russland durch. Dies war in mehrfacher Hinsicht eine seltsame Nachricht. Zum einen wird so etwas in der Regel nicht so detailliert angekündigt, wie es der US-Verteidigungsminister Mark Esper vor Journalisten beschrieb. Er freute sich, dass er in diesem Kriegsspielszenario „sich selbst spielen“ konnte, als würde er sich auf einen Hollywood-Film vorbereiten und dabei seine beste John-Wayne-Imitation geben: „Wenn man sie an den Eiern hat, werden ihre Herzen und ihr Verstand folgen.“

Die beunruhigendste Enthüllung dieser simulierten Übung war jedoch die Ankündigung an das amerikanische Volk, dass „es möglich sein könnte, eine Schlacht mit Atomwaffen zu schlagen und zu gewinnen, ohne dass der Austausch zu einem weltumspannenden Konflikt führt“.

Mit anderen Worten: Schmeißt eure Sorgen in den Wind, d.h. in den „Geisterwind“, der als Kamikaze bekannt ist, denn wir werden es tun.

In der Niederschrift eines Hintergrundgesprächs über die Kriegsspielübung beschrieben hochrangige Pentagon-Beamte ihre Taktik weiter und erklärten, dass ihre zuversichtliche Kalkulation, bei dieser Übung „siegreich“ zu sein, vollständig auf der Annahme beruhte, dass eine solche Konfrontation in ihrem nuklearen Austausch „begrenzt“ bleiben würde.

„Das ist eine sehr vernünftige Reaktion auf die russische Nukleardoktrin und die nuklearen Fähigkeiten, die uns nahelegten, dass sie Atomwaffen in begrenztem Umfang einsetzen könnten“, erklärte ein hoher Beamter.

Was hochrangige Pentagon-Beamte hier über die Vorhersehbarkeit der Russen sagen, ist, dass es eine Linie zu geben scheint, die die Russen im Falle eines nuklearen Konflikts nicht überschreiten werden… die Amerikaner aber sehr wohl.

Hans Kristensen, Direktor des Nuklear-Informationsprojekts bei der Federation of American Scientists, versuchte, den „Rodeo-Zirkus“ herunterzuspielen und die hochkarätige Ankündigung der US-Militärübung als reinen Marketing-Gag abzutun, um die neuen Atomwaffen zu „rechtfertigen“, da wir in eine neue Budgetphase eintreten. „All dies wurde also hochgespielt, um diesem Prozess zu dienen“, so Kristensen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe gerade ein ernsthaftes Déjà-vu. Hatten wir das alles nicht schon einmal mit dem katastrophalen JIC-502?

Der JIC-502-Spuk

Im August 1949 testete die Sowjetunion ihre erste Atombombe, mehrere Jahre vor dem von der CIA prognostizierten Termin 1953. Als Reaktion darauf legte der Joint Intelligence Committee eine Einschätzung der Art der nuklearen Bedrohung durch die Sowjets vor. JIC-502 behauptete, dass die Sowjets, sobald sie 200 Atombomben hätten, einen Überraschungsangriff starten und die USA besiegen könnten.

Diese Behauptungen wurden aufgestellt, ohne die sowjetischen Fähigkeiten zu analysieren, die Waffen tatsächlich zu liefern, geschweige denn, sie in dieser Menge zu produzieren. In den Schätzungen wurde nicht einmal der Versuch unternommen, die strategischen Absichten der Sowjetunion zu analysieren.

Der Geheimdienstbericht JIC-502 mit dem Titel „Implications of Soviet Possession of Atomic Weapons“ (Auswirkungen des sowjetischen Besitzes von Atomwaffen), der am 20. Januar 1950 verfasst wurde, entpuppte sich nicht als Geheimdienstbericht, sondern als Verkaufsargument, in dem behauptet wurde, dass eine nuklear bewaffnete Sowjetunion die Vorstellung einführte, dass „die Macht, die zuerst zuschlägt und einen wirksamen Überraschungsangriff durchführt, einen enormen militärischen Vorteil erlangen würde“.

Es war JIC-502, das als erstes eine Rechtfertigung für das Konzept des präventiven Erstschlags vorlegte, unterstützt durch eine massive militärische Aufrüstung unter dem Vorwand eines Präventivkriegs.

Im selben Jahr wurde der NSC-68 verfasst, der eine massive militärische Aufrüstung bis 1954 forderte, die als „Jahr der maximalen Gefahr“ bezeichnet wurde – das Jahr, in dem die Sowjets laut JIC-502 eine militärische Überlegenheit erreichen und in der Lage sein würden, einen Krieg gegen die USA zu führen.

Im gleichen Zeitraum wurde eine weitere Sicherheitsdoktrin mit dem Titel „NSC-75″ ausgearbeitet: A Report to the NSC by the Executive Secretary on British Military Commitments“. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die USA nicht in der Lage sein würden, ihre derzeitige Außenpolitik, einschließlich der NSC-68, durchzuführen, wenn das britische Empire zusammenbräche und Großbritannien diese Einsätze zur Verteidigung der „freien Welt“ gegen die Sowjets nicht mehr durchführen könnte.

Der Bericht kam daher zu dem Schluss, dass es kostengünstiger wäre, Großbritannien bei der Rettung seines Empire zu unterstützen!

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum die CIA von Anfang an bei einer Reihe von Staatsstreichen in Ländern, in denen sie nichts zu suchen hatte, ständig mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeitete, dann wissen Sie jetzt warum.

Die USA waren von der ausdrücklichen Mission, den Imperialismus weltweit zu beenden, unter Roosevelt zur aktiven Unterstützung und Aufrechterhaltung britischer Kolonien und Vasallenstaaten unter Truman übergegangen!

All dies geschah unter dem Vorwand, die „freie Welt“ vor den bösen Sowjets zu schützen, die Churchill in seiner Rede über den Eisernen Vorhang als solche bezeichnete. Auf diese Weise wurden die Interessen des britischen Empires durch einen treuen amerikanischen Handlanger geschützt, solange man der Erzählung Glauben schenkte, dass alle Russen Bösewichte seien.

Interessanterweise war die CIA nicht mit der Strategie des Präventivkrieges, wie sie im JIC-502 definiert war, einverstanden. Im Februar 1950 antwortete die CIA in ORE 91-49 mit den Worten:

„Es ist immer möglich, dass die UdSSR einen Krieg beginnen würde, wenn sie einen bevorstehenden Angriff des Westens für möglich hält. Es ist jedoch noch nicht möglich, die Auswirkungen des sowjetischen Besitzes der Atombombe auf die Wahrscheinlichkeit eines Krieges genau abzuschätzen. Die Auswirkungen der atomaren Kriegsführung, sowohl militärisch als auch psychologisch, sind noch nicht vollständig abgeschätzt worden.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Mit anderen Worten: Die CIA stellte fest, dass die verrückte Forderung des JIC-502 nach einer militärischen Aufrüstung und der Fähigkeit zum Erstschlag gegen die Sowjets unbegründet war. Es gäbe keine Daten, die eine solche Forderung stützen könnten, und daher wäre eine solche Reaktion rücksichtslos und gefährlich.

Denjenigen, die diese permanente Kriegspolitik durchsetzen wollten, wurde klar, dass die CIA eine „stärkere“ Führung brauchte.

Dies war zumindest das Argument des Dulles-Jackson-Correa-Berichts, in dem ein starker CIA-Direktor für die Zeit nach dem Kalten Krieg gefordert wurde. Obwohl Walter Bedell Smith, der von 1950 bis 53 CIA-Direktor war, viel dazu beitrug, die CIA weg von der Präventivkriegstreiberei zu reorganisieren, war es letztendlich Allen Dulles, der den CIA-Thron bestieg.

Es dürfte nicht überraschen, dass Dulles die ganze Zeit an sich selbst dachte, als er von den Voraussetzungen sprach, die ein „starker“ CIA-Direktor mitbringen sollte… allerdings meinte er damit nicht einen starken Verstand, sondern eher einen starken Magen.

Dulles war von 1953-61 Direktor der CIA, bis er von Präsident Kennedy entlassen wurde (zusammen mit dem stellvertretenden Direktor und dem stellvertretenden Direktor für Pläne), da alle drei während des Fiaskos in der Schweinebucht des Landesverrats überführt worden waren.

Während seiner Amtszeit als CIA-Direktor hat Dulles nichts weniger getan, als Amerikas Rolle in der ständigen Kriegsführung gegen „kommunistische aufständische“ in der ganzen Welt zu festigen, wobei die nicht enden wollenden Indochina-Kriege über 35 Jahre andauerten. (Siehe meinen Aufsatz darüber, wie die CIA durch illegale geheime Aktivitäten das amerikanische Militär in den Vietnamkrieg hineinzog).

Aber die Sowjets haben nie einen solchen Krieg begonnen, und alle Behauptungen über ihre Fähigkeiten, geschweige denn über ihre Absichten, haben sich als völlig falsch herausgestellt… was sollte das also alles?

Mussten die USA alles daran setzen, ihr Militär auszubauen und sich von dem Konzept einer Nation im Frieden, die aus Bürgersoldaten besteht, abwenden und stattdessen eine Nation im ständigen Krieg werden, die aus der nietzscheanischen Fantasie von Übermenschen besteht, also genau das, wovor Eisenhower gewarnt hatte?

Musste dies alles zur Verteidigung von „Frieden und Sicherheit“ der freien Welt geschehen?

Warum waren die Vorhersagen des JIC-502 völlig unbegründet? Basierten die Vorhersagen auf verfälschten Daten? Haben die Sowjets einfach ihre Meinung geändert? Oder ging es nie um einen Präventivkrieg, sondern immer um die globale Vorherrschaft.

Was würde das amerikanische Volk denken, wenn es die Wahrheit wüsste, dass sein gesamter militärisch-industrieller Komplex nie zum Schutz der „freien Welt“ gegen Diktatoren und Despoten aufgebaut wurde, sondern genau das Gegenteil? Dass sie ihre Ideologie einfach für die überlegene hielt, für die einzige rechtmäßige Diktatur, die das Recht hatte, zu herrschen, selbst wenn dies mit Gewalt geschah.

Mit den Worten von Vallely/Aquino: „Wenn wir Excalibur nicht akzeptieren, dann geben wir unsere Fähigkeit auf, fremde Kulturen mit unserer Moral zu inspirieren. Wenn sie dann Moralvorstellungen haben, die uns nicht befriedigen, haben wir keine andere Wahl, als sie auf einer brutaleren Ebene zu bekämpfen.“

Das mag wie ein „Rodeo-Zirkus“ aussehen, aber es ist weitaus schlimmer. Wie Edgar Poe in seinem „System von Dr. Tarr und Professor Fether“ ausführte, wird das Irrenhaus buchstäblich von den Verrückten geführt.

Was haben Jedi-Krieger, Löffelbrecher, das erste Erdenbataillon und Männer, die auf Ziegen starren, gemeinsam?

Für diejenigen, die eine Auffrischung der Inhaltsangabe des Films Dr. Seltsam brauchen: Es geht darum, was passieren könnte, wenn ein Verrückter die Befugnis hätte, den US-Präsidenten zu umgehen und eine nukleare Eskalation zwischen den USA und der UdSSR auszulösen. Im Film ist es der US-Luftwaffengeneral Jack Ripper, der einen Nuklearangriff zur Vernichtung der UdSSR initiiert, unter der Prämisse, dass die US-Regierung, sobald sie über die Situation informiert ist, keine andere Wahl hat, als sich zu 100 % für einen feindlichen Angriff gegen die UdSSR einzusetzen, um eine nukleare Vergeltung zu verhindern.

General Jack Ripper ist der festen Überzeugung, dass es absolut notwendig ist, die UdSSR zu vernichten, weil er glaubt, dass die Kommunisten sich verschwören, um die „kostbaren Körpersäfte“ des amerikanischen Volkes zu verseuchen. General Jack Ripper beschreibt weiter, wie er diesen sowjetischen Trick zum ersten Mal entdeckte, nachdem er eine sexuelle Beziehung zu einer Frau hatte und sich innerlich leer fühlte, aber dass er glücklicherweise scharfsinnig genug war, um die Ursache dieses Gefühls der Leere genau abzuleiten, da ihm seine „Lebensessenz“ entzogen wurde, was mit Sicherheit Teil der kommunistischen Verschwörung ist. Mit anderen Worten: General Jack Ripper ist eindeutig wahnsinnig.

Leider ist diese Art des Denkens im US-Militär nicht nur der reinen Fiktion vorbehalten.

Irgendwann in den späten 1980er Jahren verfassten Oberst Paul Vallely, Befehlshaber der 7th Psychological Operations Group, und Major Michael Aquino, Leiter des PSYOP Research & Analysis Team, ein Papier mit dem Titel „From PSYOP to MindWar: The Psychology of Victory“, in dem die Notwendigkeit einer ständigen psychologischen Kriegsführung gegen Freund und Feind und sogar gegen das amerikanische Volk erörtert wird. In dem Papier heißt es unter anderem:

„MindWar muss auf alle Beteiligten abzielen, um wirksam zu sein. Er darf nicht nur den Feind schwächen, sondern muss auch die Vereinigten Staaten stärken. Er stärkt die Vereinigten Staaten, indem er der feindlichen Propaganda den Zugang zu unserer Bevölkerung verwehrt und unserer Bevölkerung die Gründe für unser nationales Interesse an einem bestimmten Krieg erklärt und unterstreicht… Es gibt einige rein natürliche Bedingungen, unter denen der Geist mehr oder weniger empfänglich für Ideen wird, und MindWar sollte sich solche Phänomene wie elektromagnetische Aktivitäten in der Atmosphäre, Ionisierung der Luft und extrem niederfrequente Wellen zunutze machen.“

Natürlich werden die Begriffe „Feind“ und „nationales Interesse“ nicht näher erläutert, und auch die Frage des freien Willens wird nicht einmal in Betracht gezogen, sondern es wird vielmehr festgestellt, dass Gedankenkontrolle nicht nur „natürlich“, sondern sogar unerlässlich ist. Neben dem offenkundig faschistischen und okkultistischen Inhalt des Papiers wies der Vorschlag eine beunruhigende Ähnlichkeit mit dem Total Information Awareness (TIA) Programm auf, das vom Pentagon unter Donald Rumsfeld ins Leben gerufen wurde. TIA war ein globaler Propaganda- und Mega-Data-Mining-Plan, der angeblich nach einer Reihe von Negativschlagzeilen gestrichen wurde.

Am 17. August 2005 veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem beschrieben wurde, wie „ein Team des militärischen Geheimdienstes im Jahr 2000 wiederholt versuchte, das FBI zu kontaktieren, um vor der Existenz einer in den USA ansässigen Terrorzelle zu warnen, zu der auch der Anführer der Anschläge vom 11. September gehörte“, wie der erfahrene Offizier des militärischen Geheimdienstes, Oberstleutnant Anthony Shaffer, berichtete.

Die Informationen stammten aus dem streng geheimen Geheimdienstprogramm „Able Danger“, das den Rädelsführer Mohamed Atta und drei weitere Attentäter des 11. Septembers Mitte 2000, also weit über ein Jahr vor dem eigentlichen Anschlag vom 11. September, erfolgreich identifiziert hatte.

Laut einem Artikel der New York Times erfuhr Shaffer später, dass Anwälte, die mit dem Kommando für Sondereinsätze des Verteidigungsministeriums in Verbindung standen, die FBI-Treffen abgesagt hatten, „weil sie eine Kontroverse befürchteten, wenn Able Danger als Militäroperation dargestellt würde, die die Privatsphäre von Zivilisten, die sich legal in den Vereinigten Staaten aufhielten, verletzt hätte.“ (Able Danger war in seiner Funktion mit dem TIA-Programm verbunden)

Dies ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit, die weitaus hässlichere Wahrheit ist, dass sie sich des 9/11-Terroristenrings bereits voll bewusst waren und nicht wollten, dass ein Schraubenschlüssel in das Getriebe gewissermaßen hineingeworfen wird.

General Vallely, Oberstleutnant Aquino und Oberst Alexander (Autor von „The New Mental Battlefield: Beam Me Up, Spock“) sind führende Persönlichkeiten innerhalb der Special Operations Community. Darüber hinaus sind General Stubblebine III, General Schoomaker, General Downing und General Boykin die vier Namen, die am häufigsten als Förderer von Programmen wie „Goat Lab“, „Jedi Warriors“, „Grill Flame“, „Task Force Delta“ (auch bekannt als die „Löffelverbieger“) und dem „First Earth Battalion“ genannt werden, und die führende Positionen innerhalb des militärischen Nachrichtendienstes und des Kommandos für Sondereinsätze innehatten.

Diese Programme förderten die Idee, man könne lernen, einen Metalllöffel zu verbiegen, durch Wände zu gehen und die Herzen von Ziegen mit Hilfe von „Geist über Materie“-Techniken zum Platzen zu bringen.

1979 legte Oberstleutnant Channon ein 125-seitiges Dokument mit dem Titel „The First Earth Battalion“ (Das erste Erdbataillon) vor, in dem „nicht-tödliche“ Techniken beschrieben wurden, die bald vom Militär übernommen werden sollten, einschließlich der Verwendung atonaler Geräusche als eine Form der psychologischen Kriegsführung und weit verbreiteter Experimente mit Psychoelektronik und anderen Mitteln zur Entkräftung.

Am 10. März 1991 verfasste der damalige stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz in seiner Funktion als politischer Chefberater des damaligen Verteidigungsministers Dick Cheney das Memo „Do We Need a Non-Lethal Defense Initiative?“, in dem er schrieb: „Ein Vorsprung der USA bei nicht-tödlichen Technologien wird unsere Optionen erweitern und unsere Position in der Welt nach dem Kalten Krieg stärken.“

Obwohl Oberst Alexander, der die Kampagne für nicht-tödliche Waffen anführte, nicht erwähnt wurde, war er zum Zeitpunkt des Memos bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und leitete das Programm für nicht-tödliche Waffen am Los Alamos National Laboratory.

1990 veröffentlichte Oberst Alexander das Buch „The Warrior’s Edge“, dessen Ziel es ist:

die Tür zu den außergewöhnlichen menschlichen Potenzialen aufzuschließen, die in jedem von uns stecken. Um dies zu erreichen, müssen wir, wie die Regierungen in der ganzen Welt, einen neuen Blick auf nicht-traditionelle Methoden zur Beeinflussung der Realität werfen. Wir müssen das Bewusstsein der Menschen für die potenzielle Macht des individuellen Körper-Geist-Systems schärfen – die Macht, die Realität zu beeinflussen. Wir müssen bereit sein, die Kontrolle über unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und letztlich auch über unsere Zukunft wieder zu übernehmen. (Hervorhebung hinzugefügt)

Der Enthüllungsjournalist Jon Ronson beschreibt in seinem Buch „The Men Who Stare at Goats“ (Die Männer, die auf Ziegen starren), wie „psychische Krieger“ wie Uri Geller und Jim Channon nach dem 11. September in den Dienst der Regierung zurückgerufen wurden und dass 2004 eine Reihe von Treffen zwischen General Schoomaker und Jim Channon stattfanden, um eine Denkfabrik zu gründen, die die Techniken des „First Earth Battalion“ in Afghanistan und im Irak einsetzen sollte.

Die nicht-tödlichen Techniken von Guantanamo, Abu Ghraib und al-Qa’im

Laut Ronson und der New Yorker-Autorin Jane Mayer basieren viele der in Guantanamo Bay, Abu Ghraib und dem weniger bekannten al-Qa’im nahe der syrischen Grenze im Irak eingesetzten Foltermethoden auf den nicht-tödlichen Konzepten von Channon und Alexander. Jim Channon bestätigte dies sogar in einem E-Mail-Verkehr mit Ronson.

An einer Stelle seiner Untersuchung fragt Ronson Stuart Heller, einen Freund von Jim Channon, ob er einen Soldaten nennen könne, der „die lebende Verkörperung“ des First Earth Battalion sei, worauf Heller ohne zu zögern antwortet: „Bert Rodriguez.“ Ronson fährt in seinem Buch fort: „Im April 2001 nahm Bert Rodriguez einen neuen Schüler auf. Sein Name war Ziad Jarrah.“ Rodriguez lehrte Jarrah „den Würgegriff und den Kamikaze-Geist. Du brauchst einen Kodex, für den du sterben würdest, ein Verlangen, zu sterben oder zu sterben. Rodriguez fügte hinzu: „Ziad war wie Luke Skywalker. Weißt du, wenn Luke den unsichtbaren Weg geht? Man muss daran glauben, dass er da ist… Ja, Ziad hat daran geglaubt. Er war wie Luke Skywalker.“ Rodriguez trainierte Ziad Jarrah sechs Monate lang.

Am 11. September 2001 übernahm Ziad Jarrah die Kontrolle über den United-Airlines-Flug 93 als Teil des inszenierten Terroranschlags vom 11. September 2001.

Treffen mit Dr. Strangelove

Am Ende des Films Dr. Seltsam werden wir endlich mit dem „obersten Verrückten“ konfrontiert, der die ganze Zeit über das Sagen hatte. Trotz der „hohen Tiere“ im Kriegsraum hatte niemand wirklich die ganze Zeit die Kontrolle über die Situation, da das gesamte „Kriegsszenario“ als positive Rückkopplungsschleife innerhalb des Weltuntergangsplans eines Verrückten angelegt war.

Sehen Sie, der Glaube, dass man Löffel verbiegen, durch Wände gehen und die Herzen von Ziegen zum Platzen bringen kann, ist nicht das Problem, sondern der Glaube der Spitzenbeamten des militärisch-industriellen Komplexes der USA, dass ihre Ideologie der angemessenen Moral sich durchsetzen muss und dass man diese „mind-over-matter“-Techniken einsetzen muss, um das ultimative Ziel zu erreichen, „die Macht, die Realität zu manipulieren“, dass die globale Vorherrschaft erreicht werden kann, ohne die Welt auszulöschen.

Dass es irgendwie „möglich sein könnte, eine Schlacht mit Atomwaffen zu schlagen und zu gewinnen, ohne dass der Austausch zu einem weltumspannenden Konflikt führt“, und wenn nicht… dann könnten wir alle für den Traum eines Verrückten sterben.