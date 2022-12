Die Zwangstaktik der nigerianischen Zentralbank zur Einführung der CBDC ähnelt derjenigen, die Regierungen bei Impfpässen und digitalen IDs anwenden

Nigerias Vorstoß für CBDC über Bargeldabhebungslimits untergräbt anonyme Transaktionen weiter

Die Zwangstaktik der nigerianischen Zentralbank zur Einführung des CBDC ähnelt derjenigen, die Regierungen bei Impfpässen und digitalen IDs anwenden: Perspektive

Durch die Begrenzung von Bargeldabhebungen untergräbt die Central Bank of Nigeria (CBN) die Möglichkeit, anonym zu handeln, weiter, während sie die digitale Zentralbankwährung eNaira (CBDC) vorantreibt.

Die im Oktober 2021 eingeführte nigerianische CBDC hat eine miserable Akzeptanzrate: weniger als 0,5 % der Bevölkerung nutzen die eNaira.

Am Dienstag wies die nigerianische Zentralbank die Banken und anderen Finanzinstitute des Landes an, die Menge an Bargeld zu begrenzen, die Einzelpersonen und Organisationen täglich und wöchentlich abheben können, und gleichzeitig digitale Kanäle wie die eNaira zu fördern, für die es ebenfalls Obergrenzen für tägliche Transaktionen gibt.

Kunden sollten ermutigt werden, alternative Kanäle (Internetbanking, mobile Banking-Apps, USSD, Karten/POS, eNaira usw.) zu nutzen, um ihre Bankgeschäfte zu tätigen“ – Central Bank of Nigeria, Dezember 2022

Ab dem 9. Januar 2023 werden die wöchentlichen Bargeldabhebungen am Schalter auf 225 US-Dollar (100.000 Naira) für Privatpersonen und 1.124 US-Dollar (500.000 Naira) für Unternehmen begrenzt.

Nach Angaben der CBN werden für Abhebungen oberhalb dieser Grenzen Bearbeitungsgebühren von 5 % [für Privatpersonen] und 10 % [für Unternehmen] erhoben.

Darüber hinaus sind Abhebungen am Geldautomaten und am Schalter auf 45 Dollar (20.000 Naira) pro Tag beschränkt.

Der CBN zufolge „sollten die Kunden ermutigt werden, alternative Kanäle (Internetbanking, mobile Banking-Apps, USSD, Karten/POS, eNaira usw.) für ihre Bankgeschäfte zu nutzen.“

Aber selbst für die eNaira gibt es unterschiedliche Obergrenzen für die täglichen Transaktionen!

Die einzelnen eNaira-Geldbörsen und die Händler-Geldbörsen haben unterschiedliche Obergrenzen für tägliche Transaktionen und den Betrag an eNaira, der in ihnen gehalten werden kann“ – Central Bank Digital Currencies in Africa, BIS, November 2022

„CBDC kann es staatlichen Stellen und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, gezielte politische Funktionen zu programmieren/zuzulassen (z.B. Konsumgutscheine). Durch die Programmierung von CBDC kann das Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen es besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann“ Bo Li, IMF

Today: "CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF pic.twitter.com/kcROTxXZau — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2022

Im Novemberbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) über CBDCs in Afrika heißt es: „Die einzelnen eNaira-Geldbörsen und die Händler-Geldbörsen haben unterschiedliche Obergrenzen für tägliche Transaktionen und den eNaira-Betrag, der in ihnen gehalten werden kann, je nach dem Grad der Sorgfaltspflicht des Kunden.“

Warum werden die Menschen darin eingeschränkt, wie viel Geld sie täglich halten und ausgeben können?

Die offizielle Begründung lautet: „Die Obergrenzen sollen sicherstellen, dass die eNaira in erster Linie für kleinere Massenzahlungen verwendet und dass der Wettbewerb zwischen eNaira und Bankeinlagen begrenzt wird.“

Bargeldloses Nigeria „zielt darauf ab, die Menge an physischem Bargeld (Münzen und Banknoten), die in der Wirtschaft zirkuliert, zu reduzieren (NICHT zu beseitigen) und mehr elektronisch basierte Transaktionen zu fördern“ – Central Bank of Nigeria, 2012

Die Verringerung der Bargeldmenge, die abgehoben werden kann, ist Teil der „bargeldlosen Politik der CBN“ aus dem Jahr 2012, die darauf abzielt, „die Menge an physischem Bargeld (Münzen und Banknoten), die in der Wirtschaft zirkuliert, zu verringern (NICHT zu beseitigen) und mehr elektronisch basierte Transaktionen (Zahlungen für Waren, Dienstleistungen, Überweisungen usw.) zu fördern“.

In einem Blogbeitrag des Weltwirtschaftsforums (WEF) Agenda vom September 2017 wird jedoch die „allmähliche Veralterung von Papiergeld“ als „charakteristisch für ein gut konzipiertes CBDC“ genannt.

Und durch die „Förderung von mehr elektronisch basierten Transaktionen“ wie der eNaira untergräbt die nigerianische Zentralbank weiter die Möglichkeit, anonym zu handeln, und zwingt die Kunden, anzugeben, warum sie Bargeld abheben.

Gemäß der Richtlinie vom Dienstag müssen nigerianische Banken und andere Finanzinstitute die persönlichen Daten ihrer Kunden einholen und auf das CBN-Portal hochladen, darunter:

Gültiger Ausweis des Zahlungsempfängers (Personalausweis, internationaler Reisepass, Führerschein)

Bankprüfungsnummer

Notariell beglaubigte Erklärung des Kunden über den Zweck der Barabhebung

Ferner ist „die Einhaltung der geltenden AML/CFT [Anti-Geldwäsche / Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung]-Vorschriften in Bezug auf KYC [know your customer], laufende Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden und Meldung verdächtiger Transaktionen usw. unter allen Umständen erforderlich.“

„Benutzer von eNaira unterliegen einer abgestuften Struktur von KYC-Anforderungen basierend auf Transaktionen und Balance Limits“ – Central Bank Digital Currencies in Africa, BIZ, November 2022

Wenn Zentralbanken im Zusammenhang mit CBDC von KYC sprechen, meinen sie die Identität eines Kunden, genauer gesagt, eine digitale Identität.

Laut McKinsey „verlangen die KYC-Regeln von den Banken, die Identität von Personen zu überprüfen, die ein Konto eröffnen. Mit der digitalen Identität können die Institute ihren Kundenstamm schnell und kostengünstig erweitern, indem sie die digitale Identität nutzen, um diese Anforderungen zu erfüllen.“

Der BIZ-Bericht vom November über CBDCs in Afrika hebt ebenfalls hervor: „Ein eKYC-fähiges CBDC, das in die nationalen Ausweissysteme integriert ist, könnte den Einstieg in die Finanzwelt erheblich erleichtern.“

Im Fall von Nigeria fügt der BIZ-Bericht hinzu: „Nutzer von eNaira unterliegen einer abgestuften Struktur von KYC-Anforderungen, die auf Transaktions- und Guthabengrenzen basieren.“

Und: „Was die Anonymität betrifft, so hat sich die CBN dafür entschieden, Anonymität nicht einmal für Wallets der unteren Kategorien zuzulassen.“

Die Entscheidung, keine Anonymität zuzulassen, wurde getroffen, obwohl man weiß, dass in Afrika „der informelle Sektor – in dem die meisten Arbeitsplätze auf dem Kontinent zu finden sind – die Anonymität von Bargeld bevorzugt“.

„Der universelle Zugang zu eNaira ist ein Hauptziel der CBN, und neue Formen der digitalen Identifikation werden an Nichtbanker ausgegeben, um den Zugang zu erleichtern“ – Central Bank Digital Currencies in Africa, BIS, November 2022

Die digitale Identifikation ist einer der Mechanismen, mit denen die nigerianische Zentralbank den universellen Zugang zur eNaira erreichen will, was im Namen der finanziellen Eingliederung und der Unterstützung der Nichtbanker geschieht.

Im BIZ-Bericht heißt es: „Der universelle Zugang zu eNaira ist ein wichtiges Ziel der CBN, und neue Formen der digitalen Identifikation werden an Nichtbanker ausgegeben, um den Zugang zu erleichtern.“

Ein CBDC, das mit einer digitalen Identität verknüpft ist, kann es Regierungen und Unternehmen ermöglichen, Genehmigungen dafür zu erteilen, was man mit seinem eigenen Geld kaufen kann, einschließlich Verfallsdaten, wann man es ausgeben kann.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt“ – World Economic Forum, Insight Report, September 2018

World Economic Forum

Letztlich bedeutet der Schritt, Bargeldabhebungen zugunsten digitaler Dienste zu begrenzen, dass anonyme Transaktionen langsam verschwinden und vollständig rückverfolgbare und programmierbare CBDCs entstehen, die eine Form von digitaler Identität benötigen, um zu funktionieren.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt“, heißt es in einem Bericht des WEF aus dem Jahr 2018.

Die Zwangstaktik, die die nigerianische Zentralbank bei der Einschränkung von Bargeldabhebungen angewandt hat, um eine voll programmierbare CBDC mit digitaler Identität durchzusetzen, ähnelt derjenigen, die Regierungen auf der ganzen Welt ihren Bürgern mit Impfpässen auferlegt haben, die eine andere Form der digitalen Identität sind.

Das Endergebnis ist immer das gleiche – mehr Macht für öffentlich-private Einrichtungen und weniger Freiheit für die Menschen.