Wissenschaftler ringen um eine Erklärung, warum COVID ungeimpfte verschont hat

Die Medien haben ihr Bestes getan, um die Menschen in einen Rausch zu versetzen, weil COVID, Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in diesem Winter zu einer „Dreifach-Emidemie“ zusammenkommen könnten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

„Impfgerechtigkeit“ steht nach wie vor ganz oben auf der Prioritätenliste der globalen Kabale, auch wenn die COVID-Impfungen in der Praxis mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben

In Afrika, wo weniger als 6 % der Menschen die COVID-Impfung erhalten haben, war die COVID-19-Todesrate in den letzten drei Jahren extrem niedrig, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sie keinen gleichberechtigten Zugang zu den experimentellen COVID-Injektionen hatten

Während die afrikanischen Erfahrungen völlig ignoriert werden, versuchen die US-Medien nun, die Menschen zu erschrecken, damit sie sich für den Herbst zusätzlich impfen lassen, indem sie vor einer bevorstehenden „Dreifach-Emidemie“ von COVID, Grippe und Respiratory Syncytial Virus (RSV) warnen

Die Erzählung von der Dreifachansteckung ist wissenschaftlich unplausibel. Atemwegsviren neigen dazu, sich gegenseitig in ihrer Ausbreitung zu behindern, so dass am Ende in der Regel eines davon dominiert

Die pädiatrischen Studien von Pfizer und Moderna ergaben beide, dass RSV-Infektionen bei Kindern, die mit COVID geimpft wurden, häufiger auftraten als bei Kindern, die nicht geimpft wurden

Die globalistische Kabale, die das COVID-Narrativ erfunden und vorangetrieben hat, steht vor wachsenden Problemen, da die Löcher in der Logik mit der Zeit immer größer werden. Ein typisches Beispiel: Die irrationale Förderung von Impfstoffgerechtigkeit.

Nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation und anderer globalistischer Hochburgen muss die westliche Welt Impfstofflieferungen an Entwicklungsländer finanzieren, um sicherzustellen, dass alle die gleichen Überlebenschancen haben.

Das Problem ist, dass die Entwicklungsländer mit den niedrigsten COVID-Impfquoten nicht schlechter und in einigen Fällen sogar viel besser dastehen als die Entwicklungsländer, die die Impfungen und Auffrischungsimpfungen gierig für sich „gehortet“ haben.

Das afrikanische Rätsel

Früheren Prognosen zufolge würde Afrika mangels Impfungen durch COVID dezimiert werden, doch die Zahl der COVID-Toten in Afrika ist in den letzten drei Jahren konstant niedriger geblieben als anderswo. Alle tun so, als wären sie überrascht. Niemand kann sich erklären, warum. Im August 2020 berichtete die Zeitschrift Science:

„Antikörperstudien deuten darauf hin, dass eine große Zahl von Infektionen aufgetreten ist, die Zahl der Todesopfer aber gering bleibt … Nachdem sie mehr als 3.000 Blutspender getestet hatten, schätzten Uyoga und Kollegen in einer Vorabveröffentlichung, dass einer von 20 Kenianern im Alter von 15 bis 64 Jahren – oder 1,6 Millionen Menschen – Antikörper gegen SARS-CoV-2 hat, ein Hinweis auf eine frühere Infektion. Damit wäre Kenia auf dem gleichen Stand wie Spanien Mitte Mai, als das Land gerade seinen Coronavirus-Höchststand hinter sich gelassen hatte und offiziell 27 000 COVID-19-Tote zu beklagen hatte. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Studie lag die offizielle Zahl der Todesfälle in Kenia bei 100. Und die kenianischen Krankenhäuser melden keine große Zahl von Menschen mit COVID-19-Symptomen.„

Die Situation war im November 2021 noch immer dieselbe, als die Medien berichteten, dass Afrika, wo weniger als 6 % der Menschen eine COVID-Impfung erhalten hatten, zu den am wenigsten von COVID betroffenen Ländern gehörte. Forscher stellten die Theorie auf, dass „eine geringere Verstädterungsrate, genetische Gründe oder die Exposition gegenüber anderen Krankheiten den Kontinent vor den tödlicheren Auswirkungen des Virus bewahrt haben könnten“.

Niemand in den Mainstream-Medien war bereit, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass die COVID-Impfung weder Fälle noch Todesfälle verhindert, dass die natürliche Immunität überlegen ist und dass COVID-19 nie eine so tödliche Bedrohung war, wie behauptet wurde. Afrika liefert uns reale Beweise für diese Tatsachen, doch die globalistische Kabale beharrt weiterhin darauf, dass „Impfgerechtigkeit“ ein zwingendes Ziel ist.

Obwohl Orte wie Afrika keinen angemessenen Zugang zu COVID-Impfungen hatten und obwohl sie genauso gut oder besser abschnitten als die westliche Welt, in der die COVID-Impfung weit verbreitet war, bestehen die Kabalen immer noch darauf, dass wir sicherstellen müssen, dass Afrika beim nächsten Mal die gleiche Impfabdeckung erhält wie der Rest der Welt.

Das macht keinen Sinn, vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten COVID-Todesfälle in den USA und anderswo jetzt unter denjenigen auftreten, die die COVID-Impfung erhalten haben.

Aber nach den letzten drei Jahren zu urteilen, werden sie nicht einmal versuchen, sich einen Reim darauf zu machen. Stattdessen werden sie es einfach weiterhin vermeiden, über Erfolgsgeschichten wie Afrika zu sprechen, wo COVID am Ende nur geringe Auswirkungen hatte – wahrscheinlich aufgrund der extrem niedrigen Injektionsraten – und wenn sie doch darüber sprechen, wird es weiterhin als medizinisches Geheimnis verschleiert.

Was steckt wirklich hinter dem dringenden Bedarf an Impfstoffgleichheit?

Als Reaktion auf die Forderung der Weltgesundheitsorganisation nach Impfstoffgleichheit planen Pfizer und Moderna die Herstellung von COVID-Impfstoffen in Afrika, „um den Impfbedarf auf dem Kontinent effizienter zu decken“.

Aber was steckt wirklich hinter diesem Vorstoß für globale Impfstoffgerechtigkeit? Wenn Sie mich fragen, dann deshalb, weil Impfstoffe ein integraler Bestandteil des totalitären Biosicherheitsstaates sind, der die Weltbevölkerung mithilfe von Impfpässen und digitaler Identität kontrollieren soll.

Es gibt auch zwingende Beweise dafür, dass Impfstoffe eingesetzt werden, um eine auf Malthusianismus basierende Entvölkerungsagenda voranzutreiben. Natürlich wollen die Eugeniker, die hinter COVID und den COVID-Impfungen stehen, nicht, dass Entwicklungsländer wie Afrika diesem globalen Raster entgehen.

Neue Welle von Angst-Pornos soll Impfquote steigern

Während die afrikanischen Erfahrungen völlig ignoriert werden, versuchen die US-Medien nun, die Menschen dazu zu bringen, sich für den Herbst zusätzlich impfen zu lassen, indem sie vor einer bevorstehenden „Dreifach-Emidemie“ von COVID, Grippe und Respiratory Syncytial Virus (RSV) warnen. Da die Angst vor den COVID-Varianten nachlässt, wird vielleicht die Angst vor drei gleichzeitigen viralen Bedrohungen die Flammen der Paranoia neu entfachen? Wie von STAT News am 22. November 2022 berichtet:

„Ein viraler Wirbelsturm trifft die von drei Pandemiejahren geschundenen Gesundheitssysteme. Während der offizielle Wintereinbruch noch Wochen auf sich warten lässt, sehen sich die Kinderkrankenhäuser mit erdrückenden Fallzahlen von Kindern konfrontiert, die an RSV und anderen Viruserkrankungen leiden. Schulen, die eine „Rückkehr zur Normalität“ versprachen, berichten nun von weit verbreiteten Fehlzeiten und sogar Schließungen aufgrund von RSV und Grippe in vielen Teilen des Landes, was dazu beiträgt, dass Eltern in Rekordzahlen der Arbeit fernbleiben. Da die diesjährige Grippesaison etwa sechs Wochen zu früh beginnt, hat die CDC bereits eine Grippeepidemie ausgerufen, da die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Grippe auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen ist. Ein Sturm dieses Ausmaßes sollte nicht nur klinische Krisenmaßnahmen, sondern auch Präventionsmaßnahmen in der Bevölkerung erforderlich machen.“

Mit anderen Worten: Erwarten Sie erneute Rufe nach Masken, sozialer Distanzierung, Abriegelungen und der Absage von Feiertagsveranstaltungen, bei denen Menschen gleichermaßen falsches Denken und Liebe zur Menschheit teilen könnten. Und natürlich ist mit massiven COVID-Auffrischungsimpfungen und Grippeimpfungen zu rechnen sowie mit der Beschämung derjenigen, die sich für eine Abstinenz entscheiden.

Das Problem mit der Tripledemie-Erzählung

Das Problem mit dem Triple-Emic-Narrativ ist, dass es wissenschaftlich unplausibel ist. Wer nur wenig oder gar nicht weiß, wie Viren funktionieren, könnte in die Falle tappen und denken, dass, wenn ein Virus schlimm ist, zwei oder drei gleichzeitig zirkulierende Viren noch viel schlimmer sein werden. Aber so linear ist es im wirklichen Leben nicht.

In einem Artikel des Magazins Science vom 18. November 2022 erklärt Jon Cohen, warum eine gleichzeitige Dreifach-Emidemie unwahrscheinlich ist:

„Dreifache Bedrohung. Dreifache Epidemie. Ein perfekter viraler Sturm. Diese beängstigenden Sätze beherrschen die Schlagzeilen der letzten Zeit, da einige Gesundheitsbehörden, Kliniker und Wissenschaftler prognostizieren, dass SARS-CoV-2, Influenza und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) gleichzeitig in Gebieten der nördlichen Hemisphäre auftreten könnten, in denen Maskierung, soziale Distanzierung und andere COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen gelockert wurden. Doch eine wachsende Zahl epidemiologischer und labortechnischer Beweise bietet eine gewisse Beruhigung: SARS-CoV-2 und andere Atemwegsviren „interferieren“ häufig miteinander. Obwohl Wellen von jedem Virus die Notaufnahmen und Intensivstationen belasten können, sagt die kleine Clique von Forschern, die diese viralen Kollisionen untersuchen, dass es wenig wahrscheinlich ist, dass das Trio gemeinsam einen Höhepunkt erreicht und die Krankenhaussysteme kollektiv zum Absturz bringt, wie es COVID-19 zu Beginn der Pandemie tat. „Grippe und andere Atemwegsviren und SARS-CoV-2 vertragen sich einfach nicht gut“, sagt der Virologe Richard Webby, ein Grippeforscher am St. Jude Children’s Research Hospital. Es ist unwahrscheinlich, dass sie zur gleichen Zeit weit verbreitet sind. „Ein Virus neigt dazu, die anderen zu verdrängen“, fügt der Epidemiologe Ben Cowling von der University of Hong Kong School of Public Health hinzu. Während des Anstiegs der hochgradig übertragbaren Omicron-Variante von SARS-CoV-2 in Hongkong im März stellte Cowling fest, dass andere Atemwegsviren „verschwanden … und im April wieder auftauchten“ … Jüngste technologische Fortschritte … machen es einfacher, Infektionen bei Menschen zu erkennen und zu untersuchen, wie sich mehrere Viren verhalten … Zunehmend kommen die Forscher der Ursache auf die Spur: chemische Botenstoffe, die infizierte Menschen produzieren, passenderweise Interferone genannt. Wenn ein Atemwegsvirus in einer Gemeinschaft um sich greift, können Interferone die körpereigenen Abwehrkräfte auf breiter Basis erhöhen und vorübergehend eine bevölkerungsweite Immunbarriere gegen nachfolgende Viren errichten, die auf das Atmungssystem abzielen. „Im Grunde löst jedes Virus in gewissem Maße die Interferonreaktion aus, und jedes Virus ist dafür empfänglich“, sagt die Immunologin Ellen Foxman von der Universität Yale, die die Interferenz zwischen SARS-CoV-2 und anderen Viren in einem Labormodell der menschlichen Atemwege untersucht hat. Rhinoviren, die Erkältungen verursachen, können die Influenza A (das häufigste Grippevirus) auslösen. RSV kann Rhinoviren und menschliche Metapneumoviren ausbremsen. Influenza A kann seinen entfernten Cousin Influenza B ausbremsen. „Die virale Interferenz hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit“, sagt Guy Boivin, Virologe an der Universität Laval, der in diesem Jahr eine Übersichtsarbeit über virale Interferenz mitverfasst hat … Im Gegensatz zu anderen Immunreaktionen – z. B. Antikörpern -, die auf bestimmte Krankheitserreger abzielen, mit denen ein Tier in der Vergangenheit in Berührung gekommen ist, ist diese unspezifische, schnelle Reaktion [des Interferons] Teil des so genannten angeborenen Arms des Immunsystems“.

COVID-Impfungen wahrscheinlich verantwortlich für steigende RSV-Raten bei Kindern

In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise darauf, dass die RSV-Erkrankungen nicht ohne Grund so stark angestiegen sind. Vielmehr scheint dies eine Folge der COVID-Impfkampagne für Kinder zu sein. Dokumente aus den pädiatrischen Studien von Pfizer und Moderna, die der US-Arzneimittelbehörde FDA vorgelegt wurden, zeigen, dass die geimpfte Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe höhere RSV-Raten aufwies.

„Die Moderna-Studie mit 2- bis 5-Jährigen ergab, dass RSV bei Kindern in der geimpften Gruppe viermal häufiger vorkam als in der nicht geimpften.“

Die Moderna-Studie mit 2- bis 5-Jährigen ergab, dass RSV bei Kindern in der geimpften Gruppe viermal häufiger vorkam als in der nicht geimpften:

„Innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung wurden einige Atemwegsinfektionen in der mRNA-1273-Gruppe häufiger gemeldet als in der Placebogruppe. Eine Lungenentzündung wurde von 0,3 % der mRNA-1273- und 0 % der Placebo-Empfänger gemeldet. Respiratorische Synzytialviren (RSV) wurden von 0,4 % bzw. <0,1 % der mRNA-1273- und Placebo-Empfänger gemeldet.“

Das gleiche Muster zeigte sich in der Studie mit den 6- bis 11-Jährigen, wo 0,3 % der geimpften Kinder an RSV erkrankten und null Prozent der Kontrollgruppe. Kinder, die die Impfung erhielten, erkrankten auch häufiger an einer Infektion der oberen Atemwege (3,9 % im Vergleich zu 2,5 %).

Die pädiatrische Studie von Pfizer kam zu ähnlichen Ergebnissen. Bei den 6 Monate bis 4 Jahre alten Kindern wurde bei fünf Teilnehmern eine RSV-Bronchiolitis festgestellt, in der Kontrollgruppe waren es drei. Untersuchen die U.S. Centers for Disease Control dieses Muster? Wir werden sehen.

Das Informed Consent Action Network (ICAN) hat einen Brief an die CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky geschickt und Daten darüber angefordert, wie viele der Kinder mit positiven RSV-Tests vor ihrer Diagnose eine COVID-Impfung erhalten hatten.

Übernehmen Sie die Kontrolle über die Gesundheit Ihrer Familie in dieser Wintersaison

Während Influenza, RSV und COVID für bestimmte Risikopersonen problematisch und gefährlich sein können, sind die damit verbundenen Gesamtrisiken für die meisten vernachlässigbar. Denken Sie einmal an Ihr Leben zurück – wie oft hatten Sie schon eine Erkältung oder Grippe? Wie viele Menschen kennen Sie, die an einer Erkältung oder Grippe gestorben sind?

Die große Mehrheit der Menschen hatte auch schon COVID und ist hier, um zu bestätigen, dass es nicht tödlich ist. Leider gehören diejenigen, die mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, jetzt zur Hochrisikogruppe und können tatsächlich eine schwerere COVID-Infektion erleiden. Für diejenigen, die nicht geimpft sind, stellen die neuesten Varianten ein äußerst geringes Risiko dar. Sie können auch anfälliger für andere Atemwegsinfektionen sein. Dazu gehört bei Kindern auch RSV.

Die beste Möglichkeit, Ihre Familie in diesem Herbst und Winter zu schützen, besteht darin, das Immunsystem von Ihnen und Ihren Kindern zu stärken, und dafür gibt es viele wirksame Möglichkeiten. Hier ist eine kurze Liste der wichtigsten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter den angegebenen Hyperlinks.

NAC ist ein Vorläufer von reduziertem Glutathion, das speziell bei COVID-19 eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Zu den Vorteilen von NAC gehören die Hemmung der Expression von proinflammatorischen Zytokinen, die Verbesserung der T-Zell-Reaktion und die Hemmung der Hyperkoagulation, die zu Schlaganfällen und/oder Blutgerinnseln führen kann, die die Fähigkeit zum Sauerstoffaustausch in der Lunge beeinträchtigen.

Artikel als PDF:

Quellen: