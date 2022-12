Gefährlicher Präzedenzfall: Gericht nimmt Eltern, die der Covid-Impfung skeptisch gegenüber sind, das Baby weg

Kit Knightly

Ein Gericht in Neuseeland hat das vorläufige Sorgerecht für ein Baby an Mediziner vergeben, nachdem die Eltern darauf bestanden hatten, dass ihr Kind während einer Operation nur ungeimpfte Bluttransfusionen erhält.

CNN berichtet:

Ein kritisch kranker sechs Monate alter Säugling wird unter die vorläufige Vormundschaft des neuseeländischen Obersten Gerichtshofs gestellt, nachdem seine Eltern sich geweigert hatten, ihm eine lebensrettende Herzoperation mit Blut von Menschen zu ermöglichen, die gegen Covid-19 geimpft worden waren […] Die Eltern des Säuglings glaubten, dass es „Spike-Proteine im Blut von Menschen gibt, die geimpft worden sind, und dass diese Proteine unerwartete Todesfälle im Zusammenhang mit Transfusionen verursachen“, heißt es in dem Urteil.

Das wichtigste Detail ist, dass die Eltern ihrem Kind keineswegs die medizinische Versorgung verweigert haben – die übliche Voraussetzung für diese Art von Gerichtsbeschluss. Sie wollen, dass ihr Sohn operiert wird, und legen lediglich angemessene Bedingungen fest.

Unabhängig davon, ob die Eltern recht haben und die Spike-Proteine eine Bedrohung darstellen oder nicht, haben sie jedes Recht zu versuchen, das Beste für ihr Kind zu tun, wie sie es für richtig halten.

Allen Impfbefürwortern da draußen, die damit nicht einverstanden sind, sei diese einfache Frage beantwortet: Was wäre, wenn die Eltern eines geimpften Kindes ausdrücklich um geimpfte Bluttransfusionen gebeten hätten und das Gericht das Baby entnommen und ihm ungeimpftes Blut gespritzt hätte… wäre das in Ordnung?

Ich schätze nicht. Und das Prinzip ist eindeutig dasselbe.

Hier geht es nicht um die Gesundheit des Babys, das ist offensichtlich. Schließlich ist buchstäblich das gesamte Blut in seinem Körper bereits ungeimpft. Wenn es darum ginge, hätte das Gericht anordnen können, dass es geimpft wird.

Tatsächlich liegt das Mindestalter für die Covid-„Impfung“ in Neuseeland bei 5 Jahren. Mit der Verabreichung von geimpftem Blut an ein Baby würde das Krankenhaus also möglicherweise sowohl gegen die WHO-Leitlinien für Covid-„Impfstoffe“ als auch gegen seine eigenen Regierungsvorschriften verstoßen.

Angesichts dessen sollte man meinen, dass es nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert wäre, einem Baby ungeimpftes Blut zu verabreichen.

Stattdessen ist das Thema in die Schlagzeilen geraten. Und warum?

Weil es in diesem Fall darum geht, einen wichtigen Präzedenzfall zu schaffen, der die Souveränität der Elternschaft untergräbt und die Kinder zuerst in die Obhut des Staates und erst in zweiter Linie in die ihrer Familie gibt.

Ferner untergräbt er die Möglichkeit der Menschen, den Kontakt mit dem „Impfstoff“ Covid auf legalem Wege zu vermeiden.

Weiterhin spaltet sie die Gesellschaft zunehmend und zerrt an den ausgefransten Fäden des Misstrauens zwischen geimpften und ungeimpften Menschen.

Die Aushöhlung der individuellen Rechte angesichts des immer hungrigeren Staates ist hier zu Recht die Hauptsorge.

Es gibt jedoch noch eine zweite potenzielle Auswirkung dieser Entwicklung. Es ist möglich, dass das Establishment in diesem Punkt „nachgibt“ und den Menschen erlaubt, den Kontakt mit dem Impfstoff zu vermeiden.

Dies könnte zwar als Sieg für die Impfgegner dargestellt werden, doch in der Praxis würde dies zu einer segregierten Gesellschaft führen. Sicherlich unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall etwas, das man im Auge behalten sollte.

Oh, und dann ist da natürlich noch das hier (wieder von CNN):

Der Fall hat die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von Fehlinformationen über Impfstoffe gelenkt, und das zwei Jahre nach den weltweiten Impfkampagnen.

Wahrscheinlich wird das Ganze zu einem Vorwand, um gegen die Meinungsfreiheit vorzugehen, so wie alles andere auch.