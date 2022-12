Diese Grafik „erzählt die ganze Geschichte“: Sterblichkeit unter Geimpften bis zu 145 % höher

US-Senator Ron Johnson veranstaltete am Mittwoch einen Runden Tisch zum Thema Coronaimpfstoffe und die damit verbundenen Risiken. Der Forschungsanalyst Josh Stirling war einer der Redner. Er zeigte ein Diagramm, das „die ganze Geschichte erzählt“.

Bis zum Sommer veröffentlichte die britische Regierung Zahlen über die relative Zahl der Todesfälle von geimpften und ungeimpften Personen pro Dosis. Stirling analysierte die Daten und kam zu dem Schluss, dass die Sterblichkeit unter geimpften Briten um 26 Prozent höher ist als unter ungeimpften.

Die Sterblichkeitsrate bei Personen unter 50 Jahren, die geimpft wurden, ist um 49 % höher. Schlimmer noch: Die Sterblichkeitsrate bei Menschen, die nur eine Spritze genommen haben, ist um satte 145 Prozent höher.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Menschen nach der ersten Dosis mit der Impfung aufhörten, weil sie einen Impfschaden erlitten hatten, erklärte Stirling. Wenn man also geimpft wurde und sich entschlossen hat, sich nicht mehr impfen zu lassen, müssen wir davon ausgehen, dass die Sterblichkeit um 145 Prozent höher ist, sagte er.

Allein in den Vereinigten Staaten würde dies 600.000 Todesfälle mehr bedeuten als normal. Pro Jahr.

