Dies war ein Test, und wir haben versagt

„Die Wahrheit, wenn man sie endlich gefunden hat, ist fast immer viel schlimmer als deine dunkelsten Visionen und Befürchtungen.“ – Hunter S. Thompson

Ich denke, dass Hunter S. Thompson durch die täglich offenkundig werdenden Enthüllungen Recht bekommt. Ich bin von Natur aus skeptisch, deshalb glaube ich selten etwas, das mir erzählt wird, ohne die Fakten zu überprüfen, Daten zu analysieren und die Motivation derjenigen zu verstehen, die Erklärungen und Behauptungen aufstellen. Die meiste Zeit meines Lebens dachte ich, ich würde im Allgemeinen verstehen, wie die Welt funktioniert.



Zischen 2000 und 2008 begannen Zweifel an meinem Verständnis in meine Gedanken zu kriechen, als ich meine Regierung beobachtete, wie sie die Wahrheit über den 11. September vertuschte, dies benutzte, um einen Orwellschen Überwachungsstaat durch den Patriot Act zu errichten, in den Irak einmarschierte, basierend auf einem falschen Narrativ von Massenvernichtungswaffen und Verbindungen zu 9/11, und ich beobachtete, wie diejenigen, die die Federal Reserve kontrollierten, die Dot.com-Blase schufen und ihr eine Immobilienblase folgen ließen – alles zum Nutzen von Wall Street Banken, Milliardären, verbundenen Politikern und Deep State Apparatschiks.



Die Staatsverschuldung betrug im Jahr 2000 5,6 Billionen Dollar, der Haushalt war – wie seit Jahrzehnten nicht mehr – so gut wie ausgeglichen, der Verteidigungshaushalt (300 Milliarden Dollar) war auf einem jahrzehntelangen Tiefstand, da es keine größeren Konflikte in der Welt gab, und Amtszeitbeschränkungen waren immer noch ein legitim diskutiertes Wahlkampfthema. Wenn man jemandem am 1. Januar 2000 gesagt hätte, dass im Jahr 2021 die Staatsverschuldung 30 Billionen Dollar erreichen würde, mit jährlichen Defiziten von 3 bis 4 Billionen Dollar, einem Verteidigungshaushalt von 750 Milliarden Dollar, da sich ein Krieg am nahen Horizont abzeichnen würde, und dass jeglicher Anschein des Regierens durch Gesetzgebung zum Wohle der Bürger verschwunden wäre, hätte man gelacht. Man wäre beschuldigt worden, ein Verschwörungsspinner zu sein, und man hätte gesagt, dass die Nation eine hyperinflationäre Bananenrepublik mit 50% Zinsen sein würde, wenn irgendetwas davon eintreten würde. Die Wahrheit ist immer viel schlimmer als Ihre dunkelsten Visionen und Befürchtungen.



Was sich im letzten Jahr ereignet hat, hat mich verwirrt, da das Niveau des Verrats, der Täuschung, der Desinformation und der falschen