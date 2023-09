Diese beliebte Enzyklopädie ist ein getarntes Propagandainstrument

Die Geschichte auf einen Blick

Wikipedia ist die parteiischste Enzyklopädie der Geschichte und wurde schon vor Jahren von den US-Geheimdiensten, der Industrie und dem politischen Establishment gekapert

Laut Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger manipuliert der US-Geheimdienst die Online-Enzyklopädie seit mindestens 2008, wenn nicht schon länger

Sanger bemerkte um 2006 eine schleichende Verzerrung, vor allem in Bereichen der Wissenschaft und Medizin. Um 2010 bemerkte er, dass Artikel über östliche Medizin so verändert wurden, dass sie offenkundig voreingenommene Positionen widerspiegelten, wobei „herabsetzende Epitheta“ verwendet wurden, um diese alte Tradition als Quacksalberei darzustellen

Zu den übertriebenen Formen der Voreingenommenheit des Establishments gehört die Behauptung von Wikipedia, dass der Ukraine-Biden-Skandal eine Verschwörungstheorie sei, um Biden zu schwächen, obwohl die Beweise für Bidens Korruption öffentlich gemacht wurden

Eine Erklärung dafür, warum die ideologische Voreingenommenheit Wikipedia übernommen hat, ist, dass sie absichtlich als Propagandawerkzeug von Geheimdiensten und dem globalistischen Establishment eingesetzt wird, das eine Eine-Welt-Regierung errichten will. Um erfolgreich zu sein, können sie nicht zulassen, dass sich eine Vielzahl von abweichenden Standpunkten verbreitet, und die Geheimdienste arbeiten zusammen, um die Narrative des Tiefen Staates weltweit zu verbreiten und aufrechtzuerhalten

Geheimdienste setzen seit langem Propaganda als Kriegsmittel ein, und die Effektivität der Informationskriegsführung hat sich mit dem Aufkommen des Internets radikal verbessert, ganz zu schweigen von künstlicher Intelligenz und sozialen Medien.

Wenn Sie über 50 Jahre alt sind, können Sie sich wahrscheinlich noch an die Zeit erinnern, als in Ihrer Familie eine Reihe von Enzyklopädien im Bücherregal standen – die in der Regel teuer erstanden wurden – und die Sie immer dann zur Hand nahmen, wenn Sie mehr über ein bestimmtes Thema wissen wollten.

Heute kann man nicht einmal mehr einen kompletten Satz Enzyklopädien verschenken, denn wir haben ja Wikipedia. Allerdings ist Wikipedia auch zu einem beliebten Propagandainstrument geworden, so dass es eine Untertreibung wäre, sie als unzuverlässig zu bezeichnen.

Laut Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger – der Wikipedia 2002, ein Jahr nach ihrer Gründung, verließ – manipuliert der US-Geheimdienst die Online-Enzyklopädie seit mindestens 2008, wenn nicht schon länger. Sanger sprach kürzlich mit dem unabhängigen Journalisten Glenn Greenwald (Video oben) über die Unterwanderung der Seite, die er mit aufgebaut hat.

Die offensichtliche Voreingenommenheit von Wikipedia

Sanger sagt, er habe um 2006 herum eine schleichende Voreingenommenheit festgestellt, insbesondere in den Bereichen Wissenschaft und Medizin. Um 2010 begann er zu bemerken, dass Artikel über östliche Medizin geändert wurden, um offenkundig voreingenommene Positionen widerzuspiegeln, wobei „herabsetzende Epitheta“ verwendet wurden, um diese alte Tradition als Quacksalberei darzustellen.

Im Jahr 2012 tauchten außerdem Beweise dafür auf, dass ein Wikipedia-Treuhänder und ein „Wikipedianer in Residence“ dafür bezahlt wurden, Seiten im Namen ihrer Kunden zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass sie auf der Wikipedia-Titelseite im Abschnitt „Wusstest du schon“ erscheinen, wo neue oder erweiterte Artikel veröffentlicht werden – ein klarer Verstoß gegen die Wikipedia-Regeln.

„Zwischen 2013 und 2018 hat es wirklich überhand genommen“, sagt Sanger, „und zu der Zeit, als Trump Präsident wurde, war es fast so schlimm wie jetzt. Es ist erstaunlich, wissen Sie, keine Enzyklopädie war meines Wissens jemals so voreingenommen wie Wikipedia … Ich erinnere mich, dass ich mich darüber geärgert habe, dass die Encyclopedia Britannica und das World Book meine Lieblingsthemen nicht erwähnt haben, [und] dass sie nur bestimmte Standpunkte in einer Weise darstellen, wie es die etablierten Quellen im Allgemeinen tun. Aber das hier ist etwas anderes. Das ist etwas völlig anderes. Es ist völlig übertrieben.“

Greenwald stimmt dem zu und hebt einige aktuelle Beispiele für die „übertriebene“ Voreingenommenheit des Establishments hervor, wie z. B. die einfache Erklärung von Wikipedia, dass der Ukraine-Biden-Skandal eine Verschwörungstheorie sei, um Biden zu untergraben:

„Der allererste Satz lautet: Die Biden-Ukraine-Verschwörungstheorie ist eine Reihe falscher Behauptungen, dass Joe Biden während seiner Zeit als Vizepräsident der Vereinigten Staaten in korrupte Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Sohn Hunter Biden verwickelt war, der im Vorstand des ukrainischen Gasunternehmens Burisma saß. Als Teil der Bemühungen von Donald Trump und seiner Kampagne im Trump-Ukraine-Skandal, der zu Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren führte, wurden diese Unwahrheiten verbreitet, um Joe Bidens Ruf und seinen Chancen im Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu schaden“, heißt es in dem Wikipedia-Eintrag weiter. Also, aufgepasst: Der Biden-Ukraine-Skandal ist – laut Wikipedia – die „Biden-Ukraine-Verschwörungstheorie“, aber die Trump-Kontroverse um die Ukraine ist „der Trump-Ukraine-Skandal“. Alles ist so geschrieben, dass es mit dem liberalen Weltbild und den Argumenten der Demokratischen Partei übereinstimmt.“

Wikipedia behandelt alles, was mit COVID zu tun hat, ebenso schief. Es wird durchgängig nur die „Wahrheit“ des Establishments präsentiert, egal wie viele Beweise es gibt, die sie widerlegen.

„Wahrheit“ wurde mit Ideologie verheiratet

„Wikipedia soll eine Enzyklopädie sein, die der Wahrheit gewidmet ist“, sagt Greenwald. Das Problem ist, dass „die Prämisse zu sein scheint, dass es keine Wahrheit mehr gibt, die unabhängig von ideologischen Ansichten ist.“

„Wir wissen, dass ein großer Teil der nachrichtendienstlichen Tätigkeit und der Informationskriegsführung online erfolgt, und wo, wenn nicht auf Websites wie Wikipedia?“ Larry Sanger

In der Tat weist Sanger darauf hin, dass die offizielle Wikipedia-Politik sogar erklärt, dass 80 % der rechten Medien unzuverlässig sind, und „das färbt wirklich, wirklich auf die Artikel ab und darauf, was die Redakteure den Artikeln erlauben zu sagen“, sagt er. Wie sind wir an einen Punkt gelangt, an dem die „Wahrheit“ an eine bestimmte Ideologie gebunden ist? Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das einfach nicht sein kann.

Intel-Agenturen kontrollieren Wikipedia

Eine Erklärung dafür, warum diese ideologische Voreingenommenheit die Wikipedia übernommen hat, ist, dass sie absichtlich als Propagandawerkzeug von Geheimdiensten und dem globalistischen Establishment eingesetzt wird, das eine neue globale Regierungsform, eine Neue Weltordnung/Eine-Welt-Regierung, einführen will.

Um bei dieser Herkulesaufgabe erfolgreich zu sein, können sie nicht zulassen, dass sich eine Vielzahl von abweichenden Standpunkten verbreitet, und die Geheimdienste arbeiten zusammen, um die Narrative des Tiefen Staates weltweit zu verbreiten und aufrechtzuerhalten. Sanger drückt es folgendermaßen aus:

„Ich denke, dass die Linke … sehr, sehr bewusst versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Aber es ist nicht nur die Linke. Das lernen wir jetzt, nicht wahr? Nein, es ist das Establishment, und die haben ihre eigene Agenda. Ich werde nicht versuchen, eine Meinung dazu abzugeben – denn das ist nichts, was ich studiere -, wie sie das bewerkstelligen. Aber es ist klar, dass zwischen 2005 und 2015 … Wikipedia ins Visier des Establishments geriet, und wir … haben Beweise dafür, dass … sogar schon … 2008 … CIA- und FBI-Computer verwendet wurden, um Wikipedia zu bearbeiten. Glauben Sie, dass sie damit aufgehört haben? Nein. Und nicht nur sie. Wir wissen, dass ein großer Teil des Geheimdienstes und der Informationskriegsführung online durchgeführt wird, und wo, wenn nicht auf Websites wie Wikipedia? Sie bezahlen die einflussreichsten Leute, um ihre Ziele durchzusetzen, mit denen sie bereits weitgehend übereinstimmen, oder sie entwickeln einfach ihre eigenen Talente innerhalb der [Geheimdienst-]Gemeinschaft. [Sie lernen das Wikipedia-Spiel und setzen dann das, was sie sagen wollen, bei ihren eigenen Leuten durch. Das ist also meine Meinung dazu.“

Google und soziale Medien werden ebenfalls kontrolliert

Wie Greenwald feststellte, hat Google eine bedeutende Rolle für das Wachstum und den Erfolg von Wikipedia gespielt, indem es die Wikipedia-Antworten algorithmisch an die Spitze der meisten Suchanfragen gestellt hat, und natürlich – auch wenn dies im Interview nicht erwähnt wird – hat Google auch tiefe und langjährige Verbindungen zum militärisch-intelligent-industriellen Komplex und zum globalistischen Tiefen Staat.

Das Gleiche gilt für Social-Media-Unternehmen wie Twitter und Facebook. Wie Jimmy Dore im obigen Video berichtet, hat Elon Musk Anfang 2023 Dokumente veröffentlicht, die zeigen, dass die ehemaligen Führungskräfte von Twitter auf Wunsch des FBI Inhalte zensiert und die Online-Propagandakampagnen des US-Militärs unterstützt haben.

Auch Twitter zensierte im Auftrag mehrerer US-Geheimdienste ukrainiefeindliche Darstellungen. In ähnlicher Weise zensierte Facebook auf direkte Aufforderung des FBI genaue Informationen, die der Präsidentschaftskampagne von Joe Biden schadeten. Es besteht einfach kein Zweifel daran, dass Geheimdienste direkt an der Kontrolle und Lenkung des öffentlichen Informationsflusses beteiligt sind, und Wikipedia ist in dieser Hinsicht von unschätzbarem Wert.

Anonyme Autoren haben keine Glaubwürdigkeit

Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht auf ein wesentliches Merkmal der Wikipedia hinweisen würde, das sie in jedem Fall unzuverlässig macht, nämlich die Tatsache, dass alle Autoren und Redakteure anonym sind.

Natürlich ist die Glaubwürdigkeit eines Autors, unabhängig vom Medienformat, von Bedeutung, wenn man versucht, den Wahrheitsgehalt eines bestimmten Themas zu ermitteln, wobei zu bedenken ist, dass selbst Experten auf demselben Gebiet oft zu unterschiedlichen (und vielleicht gegensätzlichen) Schlussfolgerungen kommen.

Nicht jeder Experte hat zum Beispiel genau die gleichen Beweise gelesen und ausgewertet, was zu unterschiedlichen Interpretationen der Daten führt. Das ist normal und wird sich wohl auch nicht ändern, denn es liegt in der menschlichen Natur, Schlussfolgerungen auf der Grundlage des eigenen Erfahrungs- und Wissensschatzes zu ziehen.

Es ist dann Sache des Lesers, sich zu entscheiden, welchen der beiden oder mehreren Experten er für den richtigsten hält – eine Entscheidung, die wiederum von den eigenen Vorurteilen und dem eigenen Wissensstand abhängt. Es sollte also klar sein, dass keine Einzelperson oder gar eine Gruppe von Einzelpersonen die endgültige Entscheidung darüber treffen kann, welche Expertenmeinung „die Wahrheit“ ist.

Genau das ist jedoch die Position, in die sich Wikipedia selbst gebracht hat. Sie entscheiden nun, wer ihrer Meinung nach Recht hat und welche Position die richtige ist, und sie zensieren einfach gegenteilige Ansichten.

Google muss gewusst haben, dass es unzuverlässige Informationen fördert

Wenn man bedenkt, dass einer der Hauptfaktoren, die bei der Bestimmung der Glaubwürdigkeit eines Autors ins Spiel kommen, seine oder ihre Referenzen, Zugehörigkeiten und früheren Schriften sind, wie kommt es dann, dass Google Wikipedia als Autorität für jede mögliche Art von Information fördert, indem es sie an die Spitze seiner Suchergebnisse setzt?

Und wie kann Google Wikipedia als primäres Instrument für seine Qualitätsbewerter verwenden, um die Glaubwürdigkeit anderer Online-Inhalte zu ermitteln? Das ergibt keinen Sinn, es sei denn, man macht sich klar, dass es weder bei Google noch bei Wikipedia darum geht, den Menschen genaue und unvoreingenommene Informationen zu liefern. Ihre Funktion besteht darin, die Programmierung von Menschen mit einer bestimmten Reihe von Erzählungen und Standpunkten zu erleichtern.

Bereits 2011 war die Tatsache, dass Wikipedia-Redakteure von Unternehmen dafür bezahlt wurden, unerwünschte Informationen zu entfernen und zu unterdrücken, bekannt und wurde als skandalös bezeichnet. Dennoch änderte sich nichts. Zumindest nicht zum Besseren.

Eine 2014 veröffentlichte Studie mit dem Titel „Do Experts or Collective Intelligence Write with More Bias? Evidence from Encyclopedia Britannica and Wikipedia“ von Shane Greenstein und Feng Zhu verglich 4.000 Artikel in beiden Enzyklopädien und stellte fest, dass 73 % der Wikipedia-Artikel politische Schlagworte enthielten, verglichen mit 34 % in der Britannica, und dass Wikipedia in fast allen Fällen eher links orientiert war als die Britannica.

Wikipedia wird zur Verleumdung und Diffamierung von Wahrheitsvermittlern benutzt

Eine wichtige Erkenntnis aus all dem ist, dass Wikipedia keine zuverlässige Quelle ist. Es ist ein Propagandawerkzeug, und wenn man sich darauf verlässt, wird man häufig als Dummkopf dastehen. Artikel über Wissenschaft und Medizin sind definitiv korrumpiert und voreingenommen zugunsten der Ansichten des Establishments und sollten niemals dazu verwendet werden, medizinische Entscheidungen zu treffen.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2014, in der der Wahrheitsgehalt medizinischer Behauptungen auf Wikipedia durch Abgleich mit den neuesten, von Experten begutachteten Forschungsergebnissen bewertet wurde, wurden in Artikeln über die zehn teuersten Krankheiten „viele Fehler“ gefunden. In der Tat enthielten 9 von 10 Einträgen – 90 %! – enthielten Behauptungen, die durch veröffentlichte Forschungsergebnisse widerlegt wurden.

„Angehörige der Gesundheitsberufe, Auszubildende und Patienten sollten bei der Nutzung von Wikipedia zur Beantwortung von Fragen zur Patientenversorgung Vorsicht walten lassen“, warnen die Autoren.

Die Artikel über historische Ereignisse, aktuelle geopolitische Fragen und die Biografien von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind jedoch nicht viel besser. Greenwald selbst hat erlebt, wie sich seine persönliche Seite von einer neutralen Auflistung seines beruflichen Werdegangs und seiner Errungenschaften in eine Beschreibung des „ideologischen Krieges“ verwandelt hat, die ihn in einem schlechten Licht erscheinen lässt.

Viele exzellente Wissenschaftler und Ärzte, die auf COVID von der Darstellung des Establishments abgewichen sind, wurden von Wikipedia auf beschämende Weise verleumdet und diffamiert, und jeder, der versucht, Ungenauigkeiten auf der Seite zu klären oder zu bereinigen, wird einfach gesperrt.

Die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson zum Beispiel hat wiederholt versucht, „nachweislich falsche Fakten“ über ihren Hintergrund auf Wikipedia zu korrigieren, nur um dann gesagt zu bekommen, dass sie „keine zuverlässige Quelle“ sei und ihre Änderungen von anonymen Redakteuren außer Kraft gesetzt werden, die ihre Seite bewachen und dafür sorgen, dass ihre preisgekrönte Arbeit totgeschwiegen und ihr Charakterporträt befleckt wird. Weitere Beispiele für die „Säuberung“ bestimmter Seiten und die Verunglimpfung anderer finden sich in einem Artikel der Epoch Times vom 28. Juni 2015.

Verlassen Sie Wikipedia und verwenden Sie andere Online-Enzyklopädien

Wenn Sie mehr über Wikipedia, seine Geschichte und sein Innenleben erfahren möchten, sollten Sie sich ein Exemplar von Andrew Lihs Buch „The Wikipedia Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the World’s Greatest Encyclopedia“. Darin fragt Lih: „Wenn Wikipedia ein Minenfeld voller Ungenauigkeiten ist, sollte man sich dann überhaupt auf Zehenspitzen durch diesen Informationsgarten bewegen?“ Das ist sicherlich eine berechtigte Frage.

Ähnlich äußerte sich Nicholas Carr, Autor von „What the Internet Is Doing to Our Brains“ (Was das Internet unserem Gehirn antut), in einem Blogbeitrag aus dem Jahr 2005, in dem er Wikipedia kritisierte:

„Eine Enzyklopädie kann nicht nur einen kleinen Prozentsatz an guten Einträgen haben und als Erfolg betrachtet werden. Ich würde sogar behaupten, dass die Gesamtqualität einer Enzyklopädie am besten an ihren schwächsten Einträgen und nicht an ihren besten beurteilt werden kann. Was ist ein unzuverlässiges Nachschlagewerk wert?“

Die gute Nachricht ist, dass es Dutzende von anderen Online-Enzyklopädien gibt, von denen viele nicht unter dieser tief verwurzelten ideologischen Voreingenommenheit leiden. Zwei großartige Ressourcen sind encyclosearch.org und encycloreader.org, mit denen Sie in Dutzenden von Enzyklopädien, einschließlich Wikipedia, gleichzeitig nach Antworten suchen können. Auf diese Weise können Sie eine Vielzahl von Quellen vergleichen.

Beispiele für spezialisiertere Enzyklopädien sind Ballotpedia (eine ausdrücklich neutrale Enzyklopädie der amerikanischen Politik), Scholarpedia, EduTechWiki, MedlinePlus (eine medizinische Enzyklopädie), Encyclopedia Mythica (Religion, Folklore und Mythologie) und HandWiki (Computer, Wissenschaft, Technologie und Allgemeines).

Sanger ist an der Gründung von encyclosearch.org beteiligt, das er als Versuch beschreibt, „einen Schlag gegen Zensur und Informationskontrolle zu führen, indem er es einfach einfacher macht, all die anderen Enzyklopädien zu finden, die es gibt“.

Um ehrlich zu sein, ist Wikipedia von Ihrer Unkenntnis darüber abhängig, wie sie wirklich funktionieren. Sie machen sich Ihren Wunsch nach schnellen Informationen zunutze und versuchen, Ihre Gedanken, Meinungen und Ihr Wissen in ein Silo zu verfrachten, das nur das zulässt, was sie dort hineinstellen. Und was sie auf ihre Website stellen, gehört zu den parteiischsten Informationen, die man heute in den Medien finden kann.

