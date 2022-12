Diese neue Regelung zum Klimawandel ist extrem Orwell

Peter Imanuelsen

Es geht hier um totale Kontrolle.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man Sie als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnete, weil Sie davor gewarnt hatten, dass die Klimasperren der nächste Schritt sein würden?

Nun, schauen Sie sich nur diese neue, extrem drakonische Regelung in Großbritannien an, die wie aus dem Jahr 1984 klingt.

Die Stadt Oxford wird in sechs verschiedene Zonen eingeteilt, und die Menschen dürfen nur eine begrenzte Anzahl von Fahrten mit ihrem Auto zwischen den Zonen machen.

Sie werden überwacht.

Alle Einwohner werden gezwungen sein, ihr Auto bei der Stadtverwaltung anzumelden. In der Stadt aufgestellte Kameras zur Nummernschilderkennung werden überwachen, wie oft Sie Ihre Zone verlassen.

Es wird sogar ganz verboten sein, die Zonen mit dem eigenen Auto zu durchqueren, es sei denn, man erwirbt eine Genehmigung, die maximal 100 Fahrten pro Jahr erlaubt! Oh, wie großzügig.

Wer keine Genehmigung hat oder nach Erreichen der Höchstzahl von 100 Überfahrten zwischen den Zonen fährt, muss eine Geldstrafe von 70 Pfund pro Überfahrt zahlen.

Dies alles geschieht im Namen des Klimawandels und soll die Menschen davon abhalten, „unnötige“ Fahrten zu unternehmen, und sie zwingen, stattdessen zu Fuß zu gehen oder den Bus zu nehmen.

Wissen Sie, wer sonst noch den privaten Autobesitz fast unmöglich gemacht und die Menschen gezwungen hat, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen? Die Sowjetunion. Hier geht es nicht darum, den Planeten zu retten. Das ist im Kern eine kommunistische Idee. Der Staat wird entscheiden, wo, wie und wann man reisen kann.

Diese Diktatoren glauben, dass sie dem Volk einfach eine Tyrannei aufzwingen können, indem ein Leiter des Länderrates für Reisen sagt, dass der Plan „umgesetzt wird, ob es den Menschen gefällt oder nicht“.

Ah, man wird Ihnen das Reisen verbieten und Sie werden glücklich sein – ob Sie es wollen oder nicht!

Diese Klimazonen werden Oxford in eine „15-Minuten-Stadt“ verwandeln. Der Plan sieht vor, die Menschen zu zwingen, zu Fuß zu gehen, um die örtlichen Geschäfte und Dienstleistungen zu erreichen.

WARTEN SIE EINEN MOMENT!

Haben Sie das gesehen, das mit der „15-Minuten-Stadt“? Ich werde Sie raten lassen, woher diese Idee stammt…

Sie stammt von niemand anderem als dem Weltwirtschaftsforum. Sie haben auf ihrem Gipfel für nachhaltige Entwicklung 2021 wortwörtlich darüber gesprochen.

Wir haben eine nicht gewählte Elite, die ihre Klimaziele und ihre Orwellsche Agenda vorantreibt, und die lokalen Städte und Gemeinden arbeiten mit ihnen zusammen, um ihre Politik auf die Bürgerinnen und Bürger zu übertragen – gegen ihren Willen

Gegenreaktion.

Nun hat der Stadtrat wütende E-Mails und Anrufe von Einwohnern erhalten, die sich über diese Form der Klimasperre empören. Sie wollen keine Bußgelder zahlen müssen, nur um sich in ihrem Viertel bewegen zu dürfen.

Natürlich haben sich die Mainstream-Medien darauf gestürzt und behauptet, die Beamten seien „extrem misshandelt“ worden. Drohungen und Misshandlungen sind niemals akzeptabel. Es ist interessant zu sehen, wie die Medien dies nutzen, um diejenigen anzugreifen, die gegen diese drakonische Regelung sind. Einige Leute haben vielleicht gemeine Nachrichten geschickt, deshalb darf sich niemand dieser Tyrannei widersetzen!

Natürlich haben sich auch die „Faktenprüfer“ zu Wort gemeldet und behauptet, dass es sich definitiv nicht um eine Klimasperre handelt. Denn sie beschränken nur den Autoverkehr zwischen den Zonen. Die Leute können immer noch zu Fuß gehen! Und es gibt keine physischen Barrieren, die die Leute am Fahren hindern, sondern nur Kameras, die Ihr Nummernschild lesen und Ihnen dann ein Bußgeld in Höhe von 70 Pfund per Post zusenden. Hier gibt es überhaupt keine Klimasperre!

Also keine physischen Barrieren, sondern nur Kameras, die einen beobachten und einem Bußgelder schicken. Dann ist ja alles gut!

Aber das ist nicht die erste drakonische Maßnahme.

In Großbritannien gab es auch einen Versuch mit etwas, das sich sehr nach einem sozialen Kreditscore anhörte. Die Leute hatten eine App auf ihrem Telefon, die ihren Standort verfolgte, und sie bekamen Punkte, wenn sie umweltfreundlich waren und den Bus statt das Auto nahmen.

Wir erleben bereits, dass mehrere Länder in Europa Klimasperren einführen, die Innentemperaturen begrenzen, und in Italien verbieten sie den Menschen sogar, ihre Häuser nachts zu heizen! Ich muss es wissen, denn ich war kürzlich dort und habe es aus erster Hand erfahren.

Ist Ihnen schon klar, was hier passiert?

Die Hausverbote waren nur der Anfang. Wie ich schon früher gewarnt habe, werden die nächsten Schritte Klimasperren sein, und wir können bereits sehen, dass sie hart daran arbeiten, dies zu erreichen.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden in den Niederlanden die Landwirte gezwungen, ihr Land an den Staat zu verkaufen und ihre Betriebe stillzulegen – alles, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen.

Es werden nicht nur Klimasperren sein. Die digitale Währung der Zentralbank steht vor der Tür, und sie wird an Ihre digitale ID gebunden sein. Soziale Kreditwürdigkeitsprüfungen werden nicht lange auf sich warten lassen, und dann können Sie sich vorstellen, wie einfach es sein wird, Andersdenkende auszuschalten.

Wir haben bereits gesehen, wie Unternehmen wie PayPal Menschen wegen ihrer politischen Ansichten gesperrt haben. Stellen Sie sich vor, wenn die Regierung dies mit ihrer digitalen Währung tut.

Die globale Tyrannei ist eine größere Bedrohung als die globale Erwärmung.