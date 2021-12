Diese Woche in der neuen Normalität #14

1. Deutschland fällt in alte Gewohnheiten zurück

Trotz des völligen Scheiterns der „Ungeimpften-Sperre“ im benachbarten Österreich hat Deutschland beschlossen, diese faschistische Politik zu erproben.

Die Sperre wurde am Donnerstag verkündet, was bedeutet, dass ungeimpfte Deutsche nun keine Fitnessstudios, Kneipen, Theater, Kinos, „nicht lebensnotwendige Geschäfte“, Museen, Kunstgalerien usw. besuchen dürfen – Sie verstehen schon.

Es wird erwartet, dass Deutschland in naher Zukunft Impfungen zur Pflicht machen wird und damit dem Beispiel Österreichs folgt.

In einer tonlosen Botschaft bezeichnete Angela Merkel diesen Schritt als einen „Akt der nationalen Solidarität“, aber schlechte Optik scheint Angelas Lieblingsbeschäftigung in dieser Woche zu sein. Jeder, der sich die Zeremonie anlässlich ihres politischen Rückzugs ansieht, würde das Gleiche sagen.

Ich weiß nicht genau, wie ihre schwarz gekleidete Rede auf einer schwarzen Bühne an einem schwarzen Rednerpult aussehen sollte, während schwarz uniformierte Militärs mit brennenden Fackeln vorbeimarschierten …

… aber das Endprodukt ist ausgesprochen bedrohlich.

2. Schwedens Mikrochip-Impfpässe

Es mutet seltsam an, wie schnell Schweden von der Heimat des europäischen Widerstands gegen das Abriegelungsnarrativ zu einem Land geworden ist, in dem dystopische Meme so schlimm sind wie überall auf dem Rest des Kontinents. Wir haben bereits gesehen, wie sie Impfpässe einführen, aber jetzt können diese Impfpässe mit Mikrochips unter der Haut versehen werden.

Die Technologie, lesbare Mikrochips in das Fleisch eines Menschen einzupflanzen, gibt es schon lange, und in Schweden ist sie seit mindestens 2018 in Mode, wobei Mikrochips im ganzen Land als Schlüssel und Sicherheitsausweise verwendet werden.

Die Entwicklung, dass die Daten der Covid-Impfung auf dem Chip gespeichert werden, ist erschreckend offensichtlich, und die Leute haben damit begonnen, weil es „einfacher“ ist. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis sich diese Idee über die Grenzen hinweg verbreitet.

Vielleicht wird die faschistische Dystopie entstehen, indem man einfach an die Faulheit der Menschen appelliert.

BONUS: Inszenierter Bullsh*t der Woche

Dieser auf Twitter gepostete Clip zeigt, wie der britische Gesundheitsminister Sajid Javid einen Reporter von „Sky News“ dazu überredet, seinen Covid-Booster zu bekommen …

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.



Get live #COVID19 updates: https://t.co/wIvNhraJrm pic.twitter.com/V8I7KUfWOD — Sky News (@SkyNews) November 29, 2021

All dies war angeblich nur ein zufälliges Ereignis, das fast zufällig aufgezeichnet wurde.

Und wenn Sie das glauben … nun, wollen Sie vielleicht noch eine Brücke dazu kaufen?

Es ist nicht alles schlecht …

Unser Protest der Woche kommt aus Perth, Australien, wo alle Arbeitnehmer, die aufgrund der „Pandemie“ ihren Arbeitsplatz verloren haben, ihre Uniformen vor dem Parlamentsgebäude ausgelegt haben:

RIGHT NOW : protesters who lost their jobs due to the vaccine mandate leave their uniforms on the steps or Parliament House #perth #Australia while singing patriotic songs. An emotional Scene. pic.twitter.com/vWrAs6imRa — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) December 1, 2021

Der britische Arzt Sam White, der aus Protest gegen die Coronapolitik von seinem Posten beim NHS zurückgetreten war und dem daraufhin die Approbation entzogen wurde, hat vor dem Obersten Gerichtshof eine Entscheidung gegen den „General Medical Council“ (GMC) erwirkt.

Nach seinem Rücktritt und der Aussetzung der Approbation wies der GMC Dr. White an, seine Ansichten über die Wirksamkeit von Masken (oder andere Covid-Maßnahmen) nicht auf seinen Konten in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Daraufhin legte er beim Obersten Gerichtshof Berufung ein, da die GMC sein Recht auf freie Meinungsäußerung verletze, und gewann gestern.

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal den Plan des Vereinigten Königreichs erwähnt, „Cat-Calling“ [Einer Frau hinterher zu pfeifen, Anm. d. Übersetzers] zu einem Hassverbrechen zu machen, oder die schlimmste Sache, die es je im Internet gab …