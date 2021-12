Diese Woche in der neuen Normalität #15

1. Ungeimpfte von Jury ausgeschlossen

Ein kanadischer Richter hat seine Entscheidung über den Ausschluss von ungeimpften Personen aus dem Geschworenenpool veröffentlicht. Die ursprüngliche Entscheidung wurde im Oktober für den Prozess gegen Cory Smith in Nova Scotia getroffen. In seinem Urteil schrieb Richter John Bodurtha, dass:

Sowohl die Krone als auch die Verteidigung stimmten darin überein, dass die Zulassung ungeimpfter Geschworener möglicherweise das Recht des Angeklagten auf ein Gerichtsverfahren innerhalb einer angemessenen Zeitspanne beeinträchtigen könnte, indem die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung oder Verzögerung des Prozesses aufgrund eines COVID-19-Ausbruchs unter den Geschworenen und anderen Gerichtsteilnehmern erhöht würde.

Es wird nicht darüber nachgedacht, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn eine nicht geimpfte Person von einer Jury verurteilt wird, die nur aus geimpften Personen besteht, aber angesichts des derzeitigen Klimas sollte dies eine sehr reale Sorge sein.

Man kann davon ausgehen, dass dies auch in anderen Ländern der Welt der Fall sein wird. So warnen Anwälte in Neuseeland bereits vor einem „enormen Impfdilemma der Geschworenen“. Es wird auch dazu benutzt, das Geschworenensystem im Allgemeinen weiter zu untergraben, das in letzter Zeit ständig unter Beschuss gerät.

Dies ist ein weiteres Beispiel für die buchstäbliche Ausgrenzung und Entmenschlichung der Ungeimpften. Oder, für die weniger staatsbürgerlich Gesinnten: ein wirklich guter Grund, sich nicht impfen zu lassen.

2. Trevor Noah fällt aus der Reihe

Das ist eine sehr interessante kleine Situation. Letzte Woche haben wir über den CEO von Moderna berichtet, der behauptete, die Omicron-Variante würde bedeuten, dass wir mehr Impfstoffe kaufen – pardon, „verwenden“ – müssten. Hier gibt es ganz klar einen Interessenskonflikt.

Interessant wird die Sache dadurch, dass Trevor Noah, der Moderator der „Daily Show“, einen Witz darüber machte:

“The Daily Show” host Trevor Noah criticizes Moderna’s CEO Stephane Bancel!



Uh oh!! The jab is wearing off!! Quick!! jab him again!! 😂😂😂 pic.twitter.com/E74p7Ogeac — nick moseder (@nick_moseder) December 4, 2021

Wie Sie sehen können, handelt es sich nicht um eine schwerwiegende Angelegenheit. Es ist nur die leiseste Andeutung, dass der Vorstandsvorsitzende eines großen Pharmaunternehmens, das Impfstoffe herstellt, ein Interesse daran haben könnte, die Gewinne seines Unternehmens zu steigern.

Dennoch wurde er für diese Aussage heftig kritisiert. In den Artikeln wurde ihm vorgeworfen, dass er in Sachen Impfstoffe „die Spur gewechselt“ habe, wobei die interessanteste Reaktion „unter der Hand“ erfolgte.

Die interessanteste Reaktion war nämlich die unterschwellige. Twitter-Kommentatoren stürzten sich auf Noah, weil er – „schlimmstenfalls“ – den geringsten Zweifel an der Aufrichtigkeit von Big Pharma geäußert hatte. Die Ausdrücke „kein guter Blick“ und „schlechter Ansatz“ waren häufig zu hören.

Die Frage ist also: Sind diese Leute echt?

Wenn ja, dann ist das eine deprimierende Erinnerung daran, wie gehirngewaschen die Menschen geworden sind.

Wenn sie aber nicht echt sind – und das halte ich für wahrscheinlicher -, dann haben wir einen faszinierenden Einblick in die Art und Weise gewonnen, wie „Influencer“ und Prominente durch eine gefälschte „Publikums“-Reaktion auf Linie gehalten werden, die darauf abzielt, ihre Gesprächsthemen einzuschränken, ohne ihnen jemals direkt zu sagen, was sie sagen sollen.

Achten Sie darauf, denn ich glaube, das kommt häufig vor.

3. OffGuardians Ukraine-Rückblende

In dieser Woche wurde viel über die Vorbereitungen Russlands auf eine „Invasion“ in der Ukraine gesprochen. Noch einmal. Nach unserer Zählung hat Putin die Ukraine seit 2014 mindestens ein Dutzend Mal „überfallen“.

In einem verblüffenden Akt verrückten politischen Theaters haben die G7 Russland gewarnt, dass sie ihre Sanktionen als Reaktion auf Russlands „Truppenaufstockung“ an der ukrainischen Grenze verschärfen könnten. Russland wird diese Warnungen natürlich ignorieren, denn kein Land wird sich von anderen Ländern vorschreiben lassen, wo es seine Truppen an der eigenen Grenze stationieren darf.

Allein die Vorstellung, Putin würde eine Invasion in der Ukraine anordnen, ist verrückt. Es gibt nichts zu gewinnen, weder strategisch noch in Bezug auf Ressourcen, außer 20 Millionen sehr armer Menschen, ein paar hunderttausend Neonazis und einem Krieg mit der NATO. Selbst wenn Russland einen regelrechten Krieg mit der Ukraine anzetteln wollte, ist die Vorstellung, dass es dies mitten im Winter tun würde, völlig verrückt.

Trotzdem schreibt unser alter Kumpel Luke Harding rückwärtsgewandte Lobeshymnen über das ukrainische Militär, als ob es nicht schon seit sieben Jahren Zivilisten beschießen würde. Er rülpst gefühlsduseliges Zeug wie „niemand will Putins Sklave sein“.

Es ist eine Situation, mit der wir hier bei OffGuardian mehr als vertraut sind. Es war der Versuch, etwas Realismus in die Darstellung des Putsches in der Ukraine und der Krim-Annexion zu bringen, der direkt zur Gründung dieser Website führte. Sie können eine Menge unserer alten Ukraine-Materialien hier lesen. Es könnte sogar an der Zeit sein, eine kurze Zusammenfassung zu erstellen.

Als Russland zustimmte, seine Rolle in der Krim-Erzählung zu spielen, dachten sie wahrscheinlich, dass sie mit all diesem Unsinn fertig wären.

In Anbetracht des Drucks, der auf Deutschland ausgeübt wird, um die Nordstream-2-Pipeline zu sanktionieren, ist es möglich, dass es hier darum geht, die Energiepreise zu erhöhen, die EU zu zwingen, amerikanisches Gas zu kaufen, und ganz allgemein die armen Menschen durch die kalten Monate leiden zu lassen.

Gute Zeiten …

BONUS: Grusel-TV der Woche

Hillary Clinton trat diese Woche im Frühstücksfernsehen auf und hielt die Rede, die sie gehalten hätte, wenn sie 2016 gewonnen hätte …

Hillary Clinton gets emotional as she reads her “would have been” 2016 victory speech pic.twitter.com/ClAHdVsyoD — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) December 8, 2021

Es gibt auch Tränen. Ich bin mir nicht sicher, ob es echte Tränen sind oder nicht, und ich bin mir nicht sicher, was peinlicher ist … aber nicht so peinlich wie die Leute, die behaupten, beim Anschauen geweint zu haben, oder die Talkmaster, die es eine „Lektion in Sachen Widerstandsfähigkeit“ nennen.

Hoffentlich ist das kein Zeichen dafür, dass sie 2024 wieder kandidieren will.

Es ist nicht alles schlecht …

Diese Woche gibt es eine gute Nachricht in juristischer Form. Ein Bundesrichter hat eine landesweite einstweilige Verfügung erlassen und damit Joe Bidens bundesweite Impfpflicht gestoppt, da der Präsident mit der Anordnung wahrscheinlich „seine Befugnisse überschritten“ hat.

Auch in New York hat ein Richter die stadtweite Impfpflicht von Bürgermeister Bill de Blasio vorläufig ausgesetzt.

In Europa gab die Gruppe der Europaabgeordneten, die sich gegen Impfpässe und -pflichten ausspricht, diese Woche eine weitere Pressekonferenz als Reaktion auf die Erklärung von Ursula von der Leyen zur Impfpflicht.

Christine Anderson, MdEP, hielt eine überzeugende Rede, die unter anderem diesen schönen Satz enthielt: „Pharmafirmen sind an Ihrer Gesundheit so interessiert wie Waffenhändler am Weltfrieden.“

Und für diejenigen, die in Großbritannien den Skandal um die „Downing Street Christmas Party“ verfolgen, ist dies hier einfach nur lustig …

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass Neuseeland das Rauchen komplett verboten hat oder dass die neueste Gruppe von Hysterikern das Leben ihrer Kinder ruinieren, weil sie das Drama lieben.