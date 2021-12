Nie war die strategische Landschaft unruhiger

strategic-culture.org: Es ist das erste Mal, dass andere dem Westen etwas diktieren, anstatt sich von ihm vorschreiben zu lassen, wie er sich an die amerikanischen Vorgaben zu halten hat.

Ein fast hörbarer Seufzer der Erleichterung hallte durch die westlichen Korridore. Obwohl es bei dem virtuellen Treffen zwischen Biden und Putin keine Durchbrüche gab, konzentrierten sich die Gespräche, wie nicht anders zu erwarten, stark auf das Thema, das uns am meisten beschäftigt: Die Ukraine – inmitten der weit verbreiteten Befürchtung, dass der ukrainische Vulkan jeden Moment ausbrechen könnte.

Während des Treffens: Man einigte sich auf den Vorschlag, auf „niedrigerer Ebene“ Gespräche zwischen den Regierungen über die roten Linien Russlands und einen eventuellen Stopp der NATO-Osterweiterung einzuleiten. Jake Sullivan machte jedoch einen Strich durch die Rechnung, als er nachdrücklich betonte, dass die USA in beiden Fragen keine Verpflichtungen eingegangen seien. Biden warnte (wie im Vorfeld angekündigt) vor harten wirtschaftlichen und anderen Maßnahmen, sollte Russland in der Ukraine intervenieren.

Bemerkenswerter war jedoch, dass die USA „nur“ mit Sanktionen gegen Russland oder mit der Verlegung weiterer Truppen in die Region drohen, nicht aber mit einer ausdrücklichen militärischen Intervention des Westens und der NATO in der Ukraine. In früheren Erklärungen haben sich Biden und andere US-Beamte vage darüber geäußert, wie Washington auf eine russische Invasion reagieren würde: Sie warnten wiederholt vor „Konsequenzen“, obwohl sie sich erneut zur Souveränität der Ukraine bekannten.

Sollten wir also alle wieder aufatmen? Eigentlich nicht. Tatsächlich war die Unmittelbarkeit der Ukraine-Frage immer eine Art Ablenkungsmanöver: Russland hat keine Lust, sich in den dicken, klebrigen Schlamm eines regionalen Sumpfes zu begeben, so sehr es einige im Westen auch „lieben“ würden. Und die Kiewer Streitkräfte sind müde, erschöpft und demoralisiert, weil sie seit Monaten in kalten Gräben entlang der Kontaktlinie ausharren. Sie haben wenig Lust, es mit den Milizen im Donbass aufzunehmen (es sei denn, sie erhalten Hilfe von außen).

Es wurde keine Entscheidung darüber getroffen, was mit der düsteren Dystopie in der Ukraine – in all ihren verschiedenen Erscheinungsformen – geschehen soll. Präsident Putin brachte das Minsker Abkommen zur Sprache, aber niemand scheint angebissen zu haben; die Angelschnur blieb schlaff. Es wurde auch keine Einigung darüber erzielt, was mit den sich ansammelnden Trümmern dessen geschehen soll, was einmal als „diplomatische Beziehungen“ zwischen den USA und Russland bezeichnet wurde. Der letztgenannte Begriff (diplomatische Beziehungen) ist heute nur noch ein schlechter Scherz.

Feiern ist also nicht angesagt. Die Putin-feindlichen Fraktionen in den USA und in Kiew sind wütend: Der republikanische US-Senator Roger Wicker hat gewarnt, dass er im Falle einer Pattsituation in der Ukraine „militärische Maßnahmen nicht ausschließen würde. Ich denke, wir machen einen Fehler, wenn wir Optionen vom Tisch nehmen, also hoffe ich, dass der Präsident diese Option auf dem Tisch behält“. Auf die Frage, was eine Militäraktion gegen Russland beinhalten würde, sagte Wicker, dass dies bedeuten könnte, dass wir uns mit unseren Schiffen im Schwarzen Meer zurückhalten und russische militärische Kapazitäten vernichten“, und fügte hinzu, dass die USA auch den Ersteinsatz von Atomwaffen“ gegen Russland nicht ausschließen sollten.

Die Ukraine schwelt also weiter. Wenn wir jetzt eine Ruhepause einlegen, dann ist es genau das – eine Ruhepause“. Die „Falken“ in den USA und Europa haben die weiße Fahne nicht gehisst: Die Ukraine ist eine zu gute Waffe für ihre Bedürfnisse, als dass sie sie einfach beiseite schieben könnten.

Die Konzentration auf die Ukraine-Krise bedeutet jedoch, „die Bäume zu sehen, aber den Wald zu übersehen“: Wir haben drei – nicht eine – tickende Landminen, die bereit sind, sich zu entzünden. Drei ‚Fronten‘: Jede von ihnen ist anders, aber eng miteinander verbunden, und sie sind jetzt durch unbekannte Ebenen strategischer Ziele und Synchronität miteinander verknüpft: Ukraine, Taiwan und das ins Stocken geratene JCPOA-Abkommen, das jetzt in Tel Aviv unsägliche Ängste auslöst.

Der Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht, ist die ungelöste Frage der europäischen Sicherheitsarchitektur, der Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten und sogar der globalen Sicherheitsarchitektur. Die bestehende regelbasierte Ordnung hat ihr Verfallsdatum überschritten: Sie bietet weder Sicherheit, noch spiegelt sie die Realität der heutigen Großmachtverhältnisse wider. Sie ist zu einem Krankheitserreger geworden. Einfach gesagt, sie ist zu sehr in der Nachkriegs-Lettkultur versteinert.

In einem CNN-Interview fragte Fareed Zakaria kürzlich Jake Sullivan, Bidens Sicherheitsberater: Was haben Sie denn nach all Ihren „harten Worten“ mit China aushandeln können, was wurde ausgehandelt? Falsche Frage“, erwiderte Sullivan scharf. „Falsche Metrik“, sagte er schlicht und einfach: Fragen Sie nicht nach bilateralen Abkommen – fragen Sie danach, was wir sonst noch erreicht haben. Die richtige Art und Weise, darüber nachzudenken, sagte er, ist: „Haben wir die Bedingungen für einen effektiven Wettbewerb geschaffen, in dem die USA in der Lage sind, ihre Werte zu verteidigen und ihre Interessen voranzubringen – nicht nur im indopazifischen Raum, sondern in der ganzen Welt…“.

„Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass zwei Großmächte auf absehbare Zeit in einem internationalen System agieren können – und wir wollen, dass die Bedingungen dieses Systems für die amerikanischen Interessen und Werte günstig sind: Es geht vielmehr um eine günstige Disposition, in der die USA und ihre Verbündeten die internationalen Spielregeln in den Fragen gestalten können, die für die Menschen in unserem Land [Amerika] und für die Menschen überall von grundlegender Bedeutung sind …“.

Es ist diese maximalistische Lügenkultur, die uns an einen Punkt führt, an dem diese drei brisanten Themen zusammen eine grundlegende Erschütterung der Weltordnung riskieren. Man muss weit zurückgehen, um einen Moment zu finden, in dem unsere Welt so anfällig für eine plötzliche Veränderung der Geschicke war – was Ambrose Evans-Pritchard in The Telegraph als „Der Alptraum des Westens: ein Krieg an drei Fronten“ bezeichnet.

Was ist hier los? Nun, es ist sicherlich etwas sehr Weitreichendes. Und warum beharren die USA auf einer solch absoluten Position für die globale Ordnung – nach der andere Großmächte kein Recht haben, ihre eigenen Sicherheitsgrenzen zu setzen? Nun, das liegt daran, dass … die „vier Reiter“ der großen Übergänge:

Die Pandemie – die zu einem globalen Gesundheitsregulierungssystem führt; der Klimanotstand – der zu einem globalen CO2-Regime mit Gutschriften und Abbuchungen führt; die Technologie- und KI-Revolution – die uns in ein globales Zeitalter der Automatisierung und „Bots“ (und des Arbeitsplatzabbaus) führt; und viertens der Übergang von der klassischen Ökonomie zu einer globalen Modernen Geldtheorie, die eine globale Neuordnung des weltweiten Schuldenbergs erfordert, der niemals zurückgezahlt werden wird.

Sullivans Vision der „absehbaren Zukunft“ ist im Wesentlichen auf dieses Projekt der „höheren Ordnung“ ausgerichtet: Die Aufrechterhaltung globaler „Verkehrsregeln“, die so gestaltet sind, dass sie die Interessen der USA und ihrer Verbündeten widerspiegeln, als Basis, von der aus die „Übergänge“ – Gesundheit, Klimawandel, Management- und Geldtechnokratie – von den nationalen parlamentarischen Vorrechten bis hin zu einer supranationalen Ebene von Unternehmens- und Technologiemanagement-Kollektiven mit „Fachwissen“ (ohne Rechenschaftspflicht gegenüber der nationalen parlamentarischen Aufsicht) ausgehebelt werden können.

Auf diese Weise in Bereiche wie Gesundheitsvorsorge, Klimarettung, Förderung von technischen „Wundern“ und von der Besteuerung losgelöste Geldausgabe aufgeteilt, klingen sie unideologisch und irgendwie fast utopisch.

Man war sich darüber im Klaren, dass all diese Übergänge alte und tief verwurzelte menschliche Lebensweisen umstürzen und unweigerlich Dissidenz auslösen würden – weshalb neue Formen der sozialen „Disziplinierung“ und die Verlagerung der Kontrolle von der nationalen Verantwortlichkeit auf die supranationale Ebene so wichtig sind. Das macht die Menschen sicherlich nicht „glücklich“ (wie in Davos).

Hmmm! … der ideologische Unterbau dieser „höheren Ordnung“ mag als überparteilich verschleiert werden, aber es ist derjenige, der die internationalen Standards, die Protokolle, die Maßstäbe und die Regeln für diese Übergänge festlegt, der souverän ist – wie Carl Schmitt einmal bemerkte.

Sullivan hat zumindest die Integrität, offen über die unsichtbare Ideologie der Neuregelung zu sprechen: „Wir wollen, dass die Bedingungen dieses Systems für die amerikanischen Interessen und Werte günstig sind: Es geht vielmehr um eine günstige Disposition, in der die USA und ihre Verbündeten die internationalen Spielregeln in den Fragen gestalten können, die für die Menschen in unserem Land [Amerika] und für die Menschen überall von grundlegender Bedeutung sind …“.

Wir sprechen hier von etwas, das eindeutig über den Rahmen der Biden-Gipfel mit Xi und Putin und der Wiener JCPOA-Gespräche hinausgeht. Präsident Putin hat gewarnt, dass jegliches Eindringen von NATO-Infrastrukturen oder -Truppen in die Ukraine nicht zugelassen würde. Und dass Russland entschlossen handeln würde, um dies zu verhindern. In ähnlicher Weise hat der Iran ausdrücklich erklärt, dass ein israelischer Angriff auf seine Atomanlagen nicht geduldet wird. Er würde zur iranischen Zerstörung der lebenswichtigen israelischen Infrastruktur auf dem gesamten Staatsgebiet führen.

Und die Haltung des Iran und Russlands ist identisch mit der Chinas in Bezug auf Taiwan: Präsident Xi hat dies auf dem virtuellen Gipfel mit Biden am 15. November deutlich gemacht. Xi warnte, dass jeder Versuch Taiwans, sich abzuspalten, nicht erlaubt sei und mit einer militärischen Antwort beantwortet werden würde.

In Wien erklärte der Iran lediglich seine „roten Linien“: Keine Diskussion über Irans ballistische Raketen, keine Diskussion über Irans regionale Rolle und kein Einfrieren der Anreicherung, solange kein Mechanismus zur Aufhebung der Sanktionen und zur Sicherstellung ihres Nicht-Wiederauftretens vereinbart wird – womit eine Rückkehr zum ursprünglichen Rahmen des Abkommens von 2015 gefordert wird. Der Iran fordert verbindliche Garantien, dass die Sanktionen nicht willkürlich wieder auferlegt werden, dass die Normalisierung des Handels nicht wieder informell entgegen den Bedingungen des Abkommens behindert wird, wie es unter Obama geschah (das US-Finanzministerium verfolgte seine eigene Anti-Handelspolitik, die von der des Weißen Hauses abwich), und dass alle Sanktionen aufgehoben werden müssen.

Hier sollte der Kontext beachtet werden: Die iranische Position ist inhaltlich fast identisch mit der, die Russland gegenüber den USA in Bezug auf die Ukraine geäußert hat: Putins Forderung an Washington lautet, dass russische Interessen und „rote Linien“ formell anerkannt und akzeptiert werden; dass rechtsverbindliche Vereinbarungen in Bezug auf Russlands Sicherheit in Osteuropa getroffen werden; und die absolute Forderung, dass die NATO nicht weiter in den Osten vordringt und ein Veto gegen jegliche NATO-Infrastruktur, die in die Ukraine exportiert wird, einlegt.

Dies ist ein Novum – in der Geopolitik kommt es nicht von ungefähr zu solchen Übereinstimmungen. Es ist offensichtlich, dass die drei Mächte strategisch, politisch und wahrscheinlich auch militärisch aufeinander abgestimmt sind.

Die westlichen Staaten sind fassungslos: Es ist das erste Mal, dass andere ihnen diktieren, was sie zu tun haben, anstatt sich von den Amerikanern belehren zu lassen, wie sie sich an die roten Linien zu halten haben. Sie sind verunsichert und wissen nicht, was sie als nächstes tun sollen. Und wie Anatol Lieven scharfsinnig anmerkt, hätten einige Maßnahmen schwerwiegende strategische Folgen: „Ganz abgesehen von dem weltweiten wirtschaftlichen Schaden, den ein Krieg in der Ukraine anrichten würde, und den Möglichkeiten, wie China eine solche Krise ausnutzen würde, hat der Westen einen sehr guten Grund, einen neuen Krieg zu vermeiden: Der Westen würde verlieren“. Lieven fährt fort: „Denn es ist so gut wie sicher, dass China einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ausnutzen würde, um die Vereinigten Staaten mit dem Risiko zweier Kriege gleichzeitig zu bedrohen – und einer Niederlage in beiden“.

Vorerst wiederholen die USA und ihre Verbündeten die üblichen Floskeln über „alle Optionen, die auf dem Tisch liegen“, über lähmende Sanktionen und über die Bildung einer internationalen Koalition, die Druck ausüben und sich einer solchen Nichteinhaltung widersetzen soll. Denn ohne die Einhaltung der Vorschriften durch die Konkurrenten (oder die wirksame politische Isolierung und Verurteilung dieser Staaten) wird das übergeordnete Projekt, diese scheinbar „unideologischen“ Übergänge in eine supranationale Sphäre zu heben, deren Normen, Protokolle usw. („Bedingungen des Systems“ in Sullivans Worten) nicht erreicht werden können. Es wird nicht möglich sein, ein Software-Update des „Washington Consensus“ aufzuspielen, wenn diese drei Staaten die „Regeln“ von Sullivan einfach ablehnen.

Ein strategischer Reset wird jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen sein. Der Westen ist in einen Meme-Krieg verwickelt, was eine strategische Neuordnung umso schwieriger macht. Jeder Kompromiss in Bezug auf die Behauptung, Russland könne keine eigenen roten Linien haben, könne nicht diktieren, ob die Ukraine der NATO beitritt, und auch nicht bestimmen, wo die NATO ihre Raketen und Atomwaffen stationiert, birgt die Gefahr, dass Biden als schwach angesehen wird. Die Republikaner haben bereits vorsorglich das, was sie Bidens „Schwäche“ nennen, dafür verantwortlich gemacht, dass er das „gefährliche Abenteurertum“ Moskaus gefördert hat.

Vielleicht sind diese beiden Gipfel – zusammen mit der Haltung des Irans in Wien – aber auch der Anfang vom Ende der auf Regeln basierenden Ordnung des Westens und ein Countdown für ein neues geostrategisches Gleichgewicht zwischen den beiden Achsen – und damit letztlich für Frieden oder Krieg.